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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 20:48
vitaliian написав:
вы много сделали для фельдман парка когда напали рашисты? судя по всему нет, я в поступках вижу уважение а не в бла-бла-бла. Там действительно была уникальная коллекция приматов, самая большая в Украине. Если б я был Харьковчанином, то гордился бы таким уникальным парком и таким меценатом как А.Фельдман.
вы реально полагаете себя неким моральным авторитетом?
Востаннє редагувалось juristkostya
в Пон 08 сер, 2022 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 20:52
fler написав:
Йде війна, потрібно подбати про свою безпеку, поки не пізно - ця новина вкотре нагадує вам і попереджає.
Помните, радиоактивные осадки от Чернобыля были отмечены аж в Скандинавии? А здесь объект в 6 раз масштабнее.
Если сегодняшний риск рассматривать серьёзно, то эвакуироваться надо куда-то в Америку или Австралию. При чём, навсегда.
Короче, про "хорошую новость" вы погорячились.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 20:58
juristkostya написав:
вы реально полагаете себя неким моральным авторитетом?
для вас? нет и ещё раз нет. Это было бы оскорбительно, настолько разные наши с вами ценности. Давайте прекратим обсуждение личностей. Я этого не боюсь, просто зачем остальным это читать?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 08 сер, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:02
slonomag написав: fler написав:
замінування ЗАЕС
Точно хорошая новость? Живя в 50км от нее чето ничего хорошего не ощущаешь.
Это москальский блеф для запугивания Украины и мира.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:03
Пряме військове втручання Росії
8 серпня 2008 року прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, а пізніше і президент Дмитро Медвєдєв засудили вторгнення Грузії в Південну Осетію. Вже о 10 годині ранку за місцевим часом того ж дня російські літаки почали атаки на грузинські позиції біля міст Цхінвалі та Горі. Втім ще вранці 7 серпня Росія почала перекидати свої війська до Південної Осетії[
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:03
Schmit написав:
В окупованих Херсонській та Запорізькій залишилось досить багато населення, адже слуги просто блискавично злили ці території, практично без бойових дій
.
Залишайтесь на зв`язку...
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:03
vitaliian написав: juristkostya написав:
вы реально полагаете себя неким моральным авторитетом?
для вас? нет и ещё раз нет. Это было бы оскорбительно, настолько разные наши с вами ценности.
ну так к чему был этот пассаж? Тем более, что и для вас он тоже совершенно неубедителен.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:04
США передадуть Україні тисячу Javelin та додаткові боєприпаси для HIMARS
Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 мільярд доларів.
Зокрема, новий пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для HIMARS та 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4, передає сайт американського відомства.
Також буде передано:
75 000 снарядів для 155-мм артилерії;
двадцять 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;
боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
50 БМП;
протипіхотні боєприпаси Claymore;
вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;
медичне приладдя, зокрема аптечки першої допомоги, перев’язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.
Загалом Сполучені Штати виділили Україні близько 9,8 мільярдів доларів військової допомоги з моменту приходу до влади адміністрації Байдена.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:05
У Миколаєві за вихідні затримали близько 400 осіб за підозрою у співпраці з РФ - генерал
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:05
vitaliian написав:
Давайте прекратим обсуждение личностей. Я этого не боюсь, просто зачем остальным это читать?
А вы уже потёрли все личные выпады и извинились за них? Нет? Значит, пока рано...
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