Додано: Пон 08 сер, 2022 21:06

sequence написав: ЛАД написав: .. Слишком маленькие производственные мощности, если даже не сработают западные санкции - запрет на поставку чипов. .. Слишком маленькие производственные мощности, если даже не сработают западные санкции - запрет на поставку чипов.

уже обсуждали, чипы нужного техпроцесса они освоили.

Сегодня в Киеве три раза звучала тревога, куда там и что летело, не вникал.

Если Иран асилил беспЕлотники, то у мокши возможностей было на порядки больше, а наращивание производства чего угодня это всего-то вопрос масштабирования, оптимизации и денег, говорю сам как производственник.

Но есть и хорошие новости и все они связаны с поставками нам ПЗРК, главная вундервафля среди которых IRIS.

Наступления пока никакого и близко не видно и непонятно, собственно, кто наступать-то должен, куда и почему. уже обсуждали, чипы нужного техпроцесса они освоили.Сегодня в Киеве три раза звучала тревога, куда там и что летело, не вникал.Если Иран асилил беспЕлотники, то у мокши возможностей было на порядки больше, а наращивание производства чего угодня это всего-то вопрос масштабирования, оптимизации и денег, говорю сам как производственник.Но есть и хорошие новости и все они связаны с поставками нам ПЗРК, главная вундервафля среди которых IRIS.Наступления пока никакого и близко не видно и непонятно, собственно, кто наступать-то должен, куда и почему.

В беспилотнике нет никаких особо "высоких технологий" и достаточно примитивные чипы. Для "Искандеров" чипы нужны получше, а не от стиральной машинки, сомневаюсь, что они уже освоили.Масштабирование легко сделать при производстве гвоздей (и то могут быть проблемы), попробуйте "масштабировать" производство самолётов. Ракеты, которые применяются против нас сегодня, делались годами, а то и десятилетиями. Расходуются во время войны они гораздо быстрее, чем производятся. Это не массовое производство, а штучное.Обратите внимание, даже новых танков у них пока не много. Хотя уж танки в России делают давно и массово. Так что всё далеко не так просто.И ещё. Сегодняшняя Россия всё же не сталинский Союз 1941. Перевести всю страну на военные рельсы, как тогда, не получится. Это подтверждается тем, что до сих пор не решаются объявить мобилизацию, проводят скрытую + "Вагнер".С наступлением, действительно, непонятно. Вполне допускаю, что не хватает пока что вооружений. Так не надо было и кукарекать. В этом смысле прав Кох (вчера обсуждали его пост).