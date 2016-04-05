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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:06
juristkostya написав:
ну так к чему был этот пассаж? Тем более, что и для вас он тоже совершенно неубедителен.
наверное к вашему вопросу viewtopic.php?p=5471692#p5471692
на который я уже ответил. Я не на суде, мне не надо никого убеждать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 08 сер, 2022 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:06
sequence написав: ЛАД написав:
.. Слишком маленькие производственные мощности, если даже не сработают западные санкции - запрет на поставку чипов.
уже обсуждали, чипы нужного техпроцесса они освоили.
Сегодня в Киеве три раза звучала тревога, куда там и что летело, не вникал.
Если Иран асилил беспЕлотники, то у мокши возможностей было на порядки больше, а наращивание производства чего угодня это всего-то вопрос масштабирования, оптимизации и денег, говорю сам как производственник.
Но есть и хорошие новости и все они связаны с поставками нам ПЗРК, главная вундервафля среди которых IRIS.
Наступления пока никакого и близко не видно и непонятно, собственно, кто наступать-то должен, куда и почему.
В беспилотнике нет никаких особо "высоких технологий" и достаточно примитивные чипы. Для "Искандеров" чипы нужны получше, а не от стиральной машинки, сомневаюсь, что они уже освоили.
Масштабирование легко сделать при производстве гвоздей (и то могут быть проблемы), попробуйте "масштабировать" производство самолётов. Ракеты, которые применяются против нас сегодня, делались годами, а то и десятилетиями. Расходуются во время войны они гораздо быстрее, чем производятся. Это не массовое производство, а штучное.
Обратите внимание, даже новых танков у них пока не много. Хотя уж танки в России делают давно и массово. Так что всё далеко не так просто.
И ещё. Сегодняшняя Россия всё же не сталинский Союз 1941. Перевести всю страну на военные рельсы, как тогда, не получится. Это подтверждается тем, что до сих пор не решаются объявить мобилизацию, проводят скрытую + "Вагнер".
С наступлением, действительно, непонятно. Вполне допускаю, что не хватает пока что вооружений. Так не надо было и кукарекать. В этом смысле прав Кох (вчера обсуждали его пост).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 08 сер, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:08
prodigy написав:
У Миколаєві за вихідні затримали близько 400 осіб за підозрою у співпраці з РФ - генерал
это называется "искусство заголовка"
На самом-то деле, речь идёт о нарушителях комендантского часа (длиной более суток). И 400 человек на весь областной центр - совсем немного.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:08
Schmit написав: slonomag написав: fler написав:
замінування ЗАЕС
Точно хорошая новость? Живя в 50км от нее чето ничего хорошего не ощущаешь.
Это москальский блеф для запугивания Украины и мира.
Навіть страшилки про примінення тактичної ядерної зброї по Україні - це також блеф...
Адже носіями тактичних ядерних боєголовок є ті ж ракети які педераційники вже приміняють(калібр, іскандер,точка-у, модифікації повітря-земля- ікси...)
А наші ЗСУ вже навчились збивати ці ракети , при чому подекуди процент збитих наближається до 100%
Плюс - я думаю що тактичні ядерні боєголовки контролюються супутниками США - набагато ретельніше ніж прості боєголовки . а тому при найменшій підозрі про те що саме якась конкретна ракета обладнана ядерною бойовою частиною- саме ця ракета буде гарантовано збита...
Але, якщо ракета не долетіла до точки вибуху - ядерного підриву не відбудеться...
От і виходить
Якщо москалики ризикнуть запустити - про це будуть знати усі...але при цьому з ймовірністю в 80% - ядерного вибуху не відбудеться.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:10
vitaliian написав: juristkostya написав:
ну так к чему был этот пассаж? Тем более, что и для вас он тоже совершенно неубедителен.
наверное к вашему вопросу viewtopic.php?p=5471692#p5471692
на который я уже ответил. Я не на суде, мне не надо никого убеждать.
смешно.
Ваш пассаж не может быть по поводу моего вопроса просто потому, что мой вопрос быль _позже_.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:10
"Кац предлагает сдаться"
Kudrjavuy написав:
Если хотите, в цифрах о Воне
и её длительности, эффективности,...(всё, что Вам нужно)
1. Мобилизационный потенциал РФ - 15 миллионов.
2. Официально воюет на территории Украины 250 тысяч
3. По сведениям МО Украины вчерашние потери орков составили 140 единиц.
4. Официальные Потери Орков, в Украине в технике сравнимы с уничтоженной Армией развитого Государства.
5. Мы имеем то же потери.
6. У орков достаточно техники и БК на базах хранения по сравнению с нами источник неисчерпаемый.
7. Наши базы были разбиты до того, как...
8. Источник Экономический восполнения -? Страны союзники.9. Достаточно?
10. Авиация, ПВО, противоракетные и противокорабельные системы?
Только по сокращению количессства Орков такими темпами Война будет длиться - десятилетиями.
Стабилизировать, на сегодня, фронт можно с их потерями не менее 1000/особей в день.
Для чего нужна техника.
Действительно пост о Воне
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:10
juristkostya написав: prodigy написав:
У Миколаєві за вихідні затримали близько 400 осіб за підозрою у співпраці з РФ - генерал
это называется "искусство заголовка"
На самом-то деле, речь идёт о нарушителях комендантского часа (длиной более суток). И 400 человек на весь областной центр - совсем немного.
В іншому телеграм каналі..
13 за підозрою в колаборціонізмі, з них 8 за підозрою в шпигунстві...
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:11
juristkostya написав: fler написав:
Йде війна, потрібно подбати про свою безпеку, поки не пізно - ця новина вкотре нагадує вам і попереджає.
Помните, радиоактивные осадки от Чернобыля были отмечены аж в Скандинавии? А здесь объект в 6 раз масштабнее.
Если сегодняшний риск рассматривать серьёзно, то эвакуироваться надо куда-то в Америку или Австралию. При чём, навсегда.
Короче, про "хорошую новость" вы погорячились.
Ще один перестрашений)) Підірвуть чи ні – бабка надвоє казала. Хіба рф не у зоні впливу?
Вони не вперше нам погрожують цим і що? Після попередніх погроз нам більше дають зброї, а їм – санкцій та погроз визнати країною-терористкою та застосувати ЯЗ у відповідь. Отже, чим більше їхніх погроз, тим гірше для них. Чи не гарна новина
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:12
pesikot написав:
Истерикой доволен
Это капец.
Я еще не видел такой убогости
Только орков не было возле ОП
Ну да и не рвались
Зачем ты так палишься ...
Блядь, война идёт, а ты как дитё малолетнее.
Да никаких денег не стоит твой позор
Я уже спрашивал. Вы что тут все порохоботы прапорщики здесь собрались? Это не просто позор, это маразм.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:14
fler написав: juristkostya написав: fler написав:
Йде війна, потрібно подбати про свою безпеку, поки не пізно - ця новина вкотре нагадує вам і попереджає.
Помните, радиоактивные осадки от Чернобыля были отмечены аж в Скандинавии? А здесь объект в 6 раз масштабнее.
Если сегодняшний риск рассматривать серьёзно, то эвакуироваться надо куда-то в Америку или Австралию. При чём, навсегда.
Короче, про "хорошую новость" вы погорячились.
Ще один перестрашений)) Підірвуть чи ні – бабка надвоє казала. Хіба рф не у зоні впливу?
Вони не вперше нам погрожують цим і що? Після попередніх погроз нам більше дають зброї, а їм – санкцій та погроз визнати країною-терористкою та застосувати ЯЗ у відповідь. Отже, чим більше їхніх погроз, тим гірше для них. Чи не гарна новина
вы уж определитесь, то ли "война требует принять решение об эвакуации", то ли "ещё один перепуганный".
В одно время в одной голове эти два подхода ужиться никак не могут.
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