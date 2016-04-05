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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 196419651966196719681969>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:15

  pesikot написав:..........
Так почему мокша не осилила ?
И просит беспилотники у Ирана

Для вас, как производственика, ответ может быть очевидным
Может, потому что - не могут

Ну беспилотники они выпускают. И в приличных количествах. Почитайте Успіха.
Не знаю, какие беспилотники они хотели купить (купили?) у Ирана. Возможно, какую-то модификацию, которой у них нет. Бывает проще и дешевле (и быстрее) купить готовое, чем разрабатывать и осваивать своё.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:17

  juristkostya написав:что такое "нет возможности"?
На 80 км вглубь Херсонской области Хаймарс может, а на те же 80 км от Харкова до Белгорода - отказывается лететь?
Хаймарсами видимо нельзя. Нам нужно оружие, если перестанут давать оружие совсем туго будет. А Белгородская и Брянская обл обстреливается регулярно. Буквально недавно, близ Климова, орки сбили нашу "точку У" упала на гражданскую инфраструктуру. Кстати мы не орки. Должны бить по военной инфраструктуре, а не по гражданской.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:20

Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте.
Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев.
Теперь поставщик судна ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране. Само оно остановилось около побережья южной Турции.
Напомним, Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке украинских портов. На его борту - 26 тыс. тонн кукурузы :arrow: https://korrespondent.net/world/4503694 ... koho-zerna
Який дибіл займався цим питанням :evil:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вы что тут все порохоботы прапорщики здесь собрались
Яке смішне і зашугане дитинча віком років в 50...
В тебе совок головного мозку...але ти цього не бачиш бо відповідаєш на всі 100% народній мудрості
Чого дурний - бо бідний
Чого бідний - бо дурний...
Невже ти до сьогодні не побачив різниці між симпатиками Порошенка
і симпатиками Зеленського?
Симпатики Порошенка - це майбутнє України , адже АРміяМОваВІРа - це те за що зараз боряться усі в Україні і 50 Держав які Україні в цьому допомагають....( і при цьому так званим порохоботам в принципі все одно прийде другий раз Порошенко до влади чи ні. Для них головне щоб прийшов той хто не буде їм заважати будувати Україну для себе і своїх дітей)
Тобто боряться за право самим вирішувати своє майбутнє
Симпатики Зеленського - це минуле, такий собі замаскований совок, для яких головне щоб хтось за них все вирішив( ленін/сталін/хрущов/царь/клоун...).....

От це і є різниця між тобою і мною...
Я маю що втрачати , починаючи від статків до майбутнього дітей
А тобі що втрачати? Чергову фантазію що хтось тобі за тебе - зробить щось добре?
Так ти подохнеш з цією фантазією в черзі коло бочки з пивом ...і то мріючи що тобі на халяву його поставлять, а як не поставлять - то ти просто за кимось подопиваєш.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:23

  ТИХИЙ написав:Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте.
Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев.
Теперь поставщик судна ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране. Само оно остановилось около побережья южной Турции.
Напомним, Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке украинских портов. На его борту - 26 тыс. тонн кукурузы :arrow: https://korrespondent.net/world/4503694 ... koho-zerna
Який дибіл займався цим питанням :evil:

я предлагаю всё же не переживать по поводу частных коммерческих интересов наших олигархов. Уж чего-чего, а корабль кукурузы покупателя найдёт.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:26

  fler написав:З ранку до обіду три повітряні тривоги у Києві і ввечері четверта. Нагадаю, що це зазвичай буває, коли ворог десь дуже гарно отримав.
Боюсь Вы не правы. Скорее это связано с подвозом новых ракет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:35

  budivelnik написав:Симпатики Порошенка - це майбутнє України
24,45 % это будущее Украины а 75,55% кто?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:38

  otg написав:
  fler написав:З ранку до обіду три повітряні тривоги у Києві і ввечері четверта. Нагадаю, що це зазвичай буває, коли ворог десь дуже гарно отримав.
Боюсь Вы не правы. Скорее это связано с подвозом новых ракет.


Калібри запускали з моря. Вже понад два тижні тому підвозу :mrgreen: Уважніше слідкуйте за новинами.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:38

  ТИХИЙ написав:Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте.
Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев.
Теперь поставщик судна ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране. Само оно остановилось около побережья южной Турции.
Напомним, Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке украинских портов. На его борту - 26 тыс. тонн кукурузы :arrow: https://korrespondent.net/world/4503694 ... koho-zerna
Який дибіл займався цим питанням :evil:
Спокойно. Кукуруза биржевый товар и очень просто продается.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:39

  budivelnik написав:
  otg написав:Вы что тут все порохоботы прапорщики здесь собрались
Яке смішне і зашугане дитинча віком років в 50...
В тебе совок головного мозку...але ти цього не бачиш бо відповідаєш на всі 100% народній мудрості
Чого дурний - бо бідний
Чого бідний - бо дурний...
Невже ти до сьогодні не побачив різниці між симпатиками Порошенка
і симпатиками Зеленського?
Симпатики Порошенка - це майбутнє України , адже АРміяМОваВІРа - це те за що зараз боряться усі в Україні і 50 Держав які Україні в цьому допомагають....( і при цьому так званим порохоботам в принципі все одно прийде другий раз Порошенко до влади чи ні. Для них головне щоб прийшов той хто не буде їм заважати будувати Україну для себе і своїх дітей)
Тобто боряться за право самим вирішувати своє майбутнє
Симпатики Зеленського - це минуле, такий собі замаскований совок, для яких головне щоб хтось за них все вирішив( ленін/сталін/хрущов/царь/клоун...).....

От це і є різниця між тобою і мною...
Я маю що втрачати , починаючи від статків до майбутнього дітей
А тобі що втрачати? Чергову фантазію що хтось тобі за тебе - зробить щось добре?
Так ти подохнеш з цією фантазією в черзі коло бочки з пивом ...і то мріючи що тобі на халяву його поставлять, а як не поставлять - то ти просто за кимось подопиваєш.
Товарищ прапорщик остановите поезд..... :)
otg
 
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