Додано: Пон 08 сер, 2022 21:22

otg написав: Вы что тут все порохоботы прапорщики здесь собрались Вы что тут все порохоботы прапорщики здесь собрались

Яке смішне і зашугане дитинча віком років в 50...В тебе совок головного мозку...але ти цього не бачиш бо відповідаєш на всі 100% народній мудростіНевже ти до сьогодні не побачив різниці між симпатиками Порошенкаі симпатиками Зеленського?Симпатики Порошенка - це майбутнє України , адже АРміяМОваВІРа - це те за що зараз боряться усі в Україні і 50 Держав які Україні в цьому допомагають....( і при цьому так званим порохоботам в принципі все одно прийде другий раз Порошенко до влади чи ні. Для них головне щоб прийшов той хто не буде їм заважати будувати Україну для себе і своїх дітей)Тобто боряться за право самим вирішувати своє майбутнєСимпатики Зеленського - це минуле, такий собі замаскований совок, для яких головне щоб хтось за них все вирішив( ленін/сталін/хрущов/царь/клоун...).....От це і є різниця між тобою і мною...Я маю що втрачати , починаючи від статків до майбутнього дітейА тобі що втрачати? Чергову фантазію що хтось тобі за тебе - зробить щось добре?Так ти подохнеш з цією фантазією в черзі коло бочки з пивом ...і то мріючи що тобі на халяву його поставлять, а як не поставлять - то ти просто за кимось подопиваєш.