pesikot написав:.......... Так почему мокша не осилила ? И просит беспилотники у Ирана
Для вас, как производственика, ответ может быть очевидным Может, потому что - не могут
Ну беспилотники они выпускают. И в приличных количествах. Почитайте Успіха. Не знаю, какие беспилотники они хотели купить (купили?) у Ирана. Возможно, какую-то модификацию, которой у них нет. Бывает проще и дешевле (и быстрее) купить готовое, чем разрабатывать и осваивать своё.
juristkostya написав:что такое "нет возможности"? На 80 км вглубь Херсонской области Хаймарс может, а на те же 80 км от Харкова до Белгорода - отказывается лететь?
Хаймарсами видимо нельзя. Нам нужно оружие, если перестанут давать оружие совсем туго будет. А Белгородская и Брянская обл обстреливается регулярно. Буквально недавно, близ Климова, орки сбили нашу "точку У" упала на гражданскую инфраструктуру. Кстати мы не орки. Должны бить по военной инфраструктуре, а не по гражданской.
Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте. Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев. Теперь поставщик судна ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране. Само оно остановилось около побережья южной Турции. Напомним, Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке украинских портов. На его борту - 26 тыс. тонн кукурузы https://korrespondent.net/world/4503694 ... koho-zerna Який дибіл займався цим питанням
otg написав:Вы что тут все порохоботы прапорщики здесь собрались
Яке смішне і зашугане дитинча віком років в 50... В тебе совок головного мозку...але ти цього не бачиш бо відповідаєш на всі 100% народній мудрості Чого дурний - бо бідний Чого бідний - бо дурний... Невже ти до сьогодні не побачив різниці між симпатиками Порошенка і симпатиками Зеленського? Симпатики Порошенка - це майбутнє України , адже АРміяМОваВІРа - це те за що зараз боряться усі в Україні і 50 Держав які Україні в цьому допомагають....( і при цьому так званим порохоботам в принципі все одно прийде другий раз Порошенко до влади чи ні. Для них головне щоб прийшов той хто не буде їм заважати будувати Україну для себе і своїх дітей) Тобто боряться за право самим вирішувати своє майбутнє Симпатики Зеленського - це минуле, такий собі замаскований совок, для яких головне щоб хтось за них все вирішив( ленін/сталін/хрущов/царь/клоун...).....
От це і є різниця між тобою і мною... Я маю що втрачати , починаючи від статків до майбутнього дітей А тобі що втрачати? Чергову фантазію що хтось тобі за тебе - зробить щось добре? Так ти подохнеш з цією фантазією в черзі коло бочки з пивом ...і то мріючи що тобі на халяву його поставлять, а як не поставлять - то ти просто за кимось подопиваєш.
ТИХИЙ написав:Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте. Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев. Теперь поставщик судна ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране. Само оно остановилось около побережья южной Турции. Напомним, Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке украинских портов. На его борту - 26 тыс. тонн кукурузы https://korrespondent.net/world/4503694 ... koho-zerna Який дибіл займався цим питанням
я предлагаю всё же не переживать по поводу частных коммерческих интересов наших олигархов. Уж чего-чего, а корабль кукурузы покупателя найдёт.
ТИХИЙ написав:Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте. Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев. Теперь поставщик судна ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране. Само оно остановилось около побережья южной Турции. Напомним, Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке украинских портов. На его борту - 26 тыс. тонн кукурузы https://korrespondent.net/world/4503694 ... koho-zerna Який дибіл займався цим питанням
Спокойно. Кукуруза биржевый товар и очень просто продается.
otg написав:Вы что тут все порохоботы прапорщики здесь собрались
Яке смішне і зашугане дитинча віком років в 50... В тебе совок головного мозку...але ти цього не бачиш бо відповідаєш на всі 100% народній мудрості Чого дурний - бо бідний Чого бідний - бо дурний... Невже ти до сьогодні не побачив різниці між симпатиками Порошенка і симпатиками Зеленського? Симпатики Порошенка - це майбутнє України , адже АРміяМОваВІРа - це те за що зараз боряться усі в Україні і 50 Держав які Україні в цьому допомагають....( і при цьому так званим порохоботам в принципі все одно прийде другий раз Порошенко до влади чи ні. Для них головне щоб прийшов той хто не буде їм заважати будувати Україну для себе і своїх дітей) Тобто боряться за право самим вирішувати своє майбутнє Симпатики Зеленського - це минуле, такий собі замаскований совок, для яких головне щоб хтось за них все вирішив( ленін/сталін/хрущов/царь/клоун...).....
От це і є різниця між тобою і мною... Я маю що втрачати , починаючи від статків до майбутнього дітей А тобі що втрачати? Чергову фантазію що хтось тобі за тебе - зробить щось добре? Так ти подохнеш з цією фантазією в черзі коло бочки з пивом ...і то мріючи що тобі на халяву його поставлять, а як не поставлять - то ти просто за кимось подопиваєш.