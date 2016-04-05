Kudrjavuy написав:..... На западе Украины уже не осталось производств способных, хоть что-то реально производить. Разве, что колбасу и сыр... - да и то: цеховики. Да и кто им даст денег? Разве, что беженцы будут работать.... "на Победу", но им то же нужно кушать, детей кормить, крышу где то снимать,.... - это не надолго.
На западе серьезных производств было маловато даже в Союзе.
Я мог бы с Вами согласиться, если бы не видел остатки цивилизации на собственные очи. Где даже разобрать завод до фундамента, на метал - западло. - У пана за 70км на порядок больше заплатят. Там, у всех менталитет "Будівельника"
Російська протиповітряна оборона зіткнулася з ударами протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM. Це випливає з поста в соціальних мережах, де окупанти опублікували фото уламків американських снарядів. Офіційного підтвердження з української сторони не було, проте голова Міноборони Олексій Резніков неодноразово говорив, що Київ очікує на постачання снарядів такого типу. https://bukinfo.com.ua/armiya/ukrajina- ... v-isteryci
Злам ППО орків відкриває перспективи. Для нашої авіації, да й Хаймерсів. Може тоді й 300-км. боєприпаси до них нададуть.
crumd написав:А что МАГАТЭ говорит по поводу минирования ЗАЭС? Кому-то не терпится устроить новый Чернобыль?
Орки ни слова:
Киевский режим «фактически берет в заложники всю Европу», проводя обстрелы Запорожской АЭС. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Захарова подчеркнула, что ЗАЭС снова оказалась под огнем украинских войск 5 и 6 августа, и большой беды не случилось «только благодаря умелым и оперативным действиям сотрудников АЭС, а также российских сил, обеспечивающих всестороннюю защиту данного объекта». При этом Москва обнадежена высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в поддержку усилий МАГАТЭ для стабилизации обстановки на ЗАЭС и обеспечения доступа на станцию. «Рассчитываем, что со стороны ООН теперь действительно не будет никаких препятствий в организации международной миссии агентства на ЗАЭС, которые, к сожалению, имели место в прошлом», — указала дипломат.