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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19651966196719681969>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:42

  fler написав:
Калібри запускали з моря. Вже понад два тижні тому підвозу :mrgreen: Уважніше слідкуйте за новинами.
Т.е Вы считаете что в новостях сообщают когда подвозят ракеты? :)
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  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Симпатики Порошенка - це майбутнє України
24,45 % это будущее Украины а 75,55% кто?

Люди, которые любят простые ответы на сложные вопросы и верят в заведомо нереальные обещания.

Наследие совка, если коротко.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А что МАГАТЭ говорит по поводу минирования ЗАЭС?
Кому-то не терпится устроить новый Чернобыль?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:53

vitaliian

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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:54

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:.....
На западе Украины уже не осталось производств способных, хоть что-то реально производить. Разве, что колбасу и сыр... - да и то: цеховики.
Да и кто им даст денег?
Разве, что беженцы будут работать.... "на Победу", но им то же нужно кушать, детей кормить, крышу где то снимать,.... - это не надолго.

На западе серьезных производств было маловато даже в Союзе.

Я мог бы с Вами согласиться, если бы не видел остатки цивилизации на собственные очи.
Где даже разобрать завод до фундамента, на метал - западло.
- У пана за 70км на порядок больше заплатят.
Там, у всех менталитет "Будівельника"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

    Экс-министра обороны Украины Ежеля заподозрили в госизмене
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:58

  ТИХИЙ написав:"Кац предлагает сдаться"
Действительно пост о Воне 8)

Спасибо.
Успел исправить.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:58

Російська протиповітряна оборона зіткнулася з ударами протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM. Це випливає з поста в соціальних мережах, де окупанти опублікували фото уламків американських снарядів. Офіційного підтвердження з української сторони не було, проте голова Міноборони Олексій Резніков неодноразово говорив, що Київ очікує на постачання снарядів такого типу.
https://bukinfo.com.ua/armiya/ukrajina- ... v-isteryci

Злам ППО орків відкриває перспективи. Для нашої авіації, да й Хаймерсів. Може тоді й 300-км. боєприпаси до них нададуть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:59

  crumd написав:А что МАГАТЭ говорит по поводу минирования ЗАЭС?
Кому-то не терпится устроить новый Чернобыль?
Орки ни слова:
    Киевский режим «фактически берет в заложники всю Европу», проводя обстрелы Запорожской АЭС. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Захарова подчеркнула, что ЗАЭС снова оказалась под огнем украинских войск 5 и 6 августа, и большой беды не случилось «только благодаря умелым и оперативным действиям сотрудников АЭС, а также российских сил, обеспечивающих всестороннюю защиту данного объекта». При этом Москва обнадежена высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в поддержку усилий МАГАТЭ для стабилизации обстановки на ЗАЭС и обеспечения доступа на станцию. «Рассчитываем, что со стороны ООН теперь действительно не будет никаких препятствий в организации международной миссии агентства на ЗАЭС, которые, к сожалению, имели место в прошлом», — указала дипломат.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:А что МАГАТЭ говорит по поводу минирования ЗАЭС?
Кому-то не терпится устроить новый Чернобыль?

никто и ничего не говорит, там все настолько сложно устроено,
что грузовики пьеси не сиграют.
погуглите как подривали взлетки в аеропортаж ордло
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