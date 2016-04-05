ЛАД написав:

Масштабирование легко сделать при производстве гвоздей (и то могут быть проблемы), попробуйте "масштабировать" производство самолётов. Ракеты, которые применяются против нас сегодня, делались годами, а то и десятилетиями. Расходуются во время войны они гораздо быстрее, чем производятся. Это не массовое производство, а штучное.Обратите внимание, даже новых танков у них пока не много. Хотя уж танки в России делают давно и массово. Так что всё далеко не так просто.И ещё. Сегодняшняя Россия всё же не сталинский Союз 1941. Перевести всю страну на военные рельсы, как тогда, не получится. Это подтверждается тем, что до сих пор не решаются объявить мобилизацию, проводят скрытую + "Вагнер".