budivelnik написав:Симпатики Порошенка - це майбутнє України
24,45 % это будущее Украины а 75,55% кто?
1 Більшість - завжди не права. 2 Більшість завжди бідніша, гірше інтелектуально підготовлена - ніж меншість. 3 Різниця між совковими і європейськими цінностями Совок - зробити багатих - бідними, але при цьому бідні-багатшими не стануть Європа - дати МОЖЛИВІСТЬ багатим-бути багатими бідним стати багатими...але якщо вони цього не зможуть - то це їх проблема.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 08 сер, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Вы что тут все порохоботы прапорщики здесь собрались
Яке смішне і зашугане дитинча віком років в 50... В тебе совок головного мозку...але ти цього не бачиш бо відповідаєш на всі 100% народній мудрості Чого дурний - бо бідний Чого бідний - бо дурний... Невже ти до сьогодні не побачив різниці між симпатиками Порошенка і симпатиками Зеленського? Симпатики Порошенка - це майбутнє України , адже АРміяМОваВІРа - це те за що зараз боряться усі в Україні і 50 Держав які Україні в цьому допомагають....( і при цьому так званим порохоботам в принципі все одно прийде другий раз Порошенко до влади чи ні. Для них головне щоб прийшов той хто не буде їм заважати будувати Україну для себе і своїх дітей) Тобто боряться за право самим вирішувати своє майбутнє Симпатики Зеленського - це минуле, такий собі замаскований совок, для яких головне щоб хтось за них все вирішив( ленін/сталін/хрущов/царь/клоун...).....
От це і є різниця між тобою і мною... Я маю що втрачати , починаючи від статків до майбутнього дітей А тобі що втрачати? Чергову фантазію що хтось тобі за тебе - зробить щось добре? Так ти подохнеш з цією фантазією в черзі коло бочки з пивом ...і то мріючи що тобі на халяву його поставлять, а як не поставлять - то ти просто за кимось подопиваєш.
Товарищ прапорщик остановите поезд.....
Народна мудрість - вона все проявляє... Якщо людина може тільки позубоскалити...то хтось ризикне заявити що народне прислівя було помилковим?
ЛАД написав:В беспилотнике нет никаких особо "высоких технологий" и достаточно примитивные чипы. Для "Искандеров" чипы нужны получше, а не от стиральной машинки, сомневаюсь, что они уже освоили.
Глупость. Даже у байрактаров последнего поколения связь через спутник. А связь в Украине покупали у Турок! - Это когда Израильтяне шум подняли, что они пролетели. При чём это тогда, когда Совковые системы связи делали в Украине - на ДМЗ (я там работал )
ЛАД написав:Масштабирование легко сделать при производстве гвоздей (и то могут быть проблемы), попробуйте "масштабировать" производство самолётов. Ракеты, которые применяются против нас сегодня, делались годами, а то и десятилетиями. Расходуются во время войны они гораздо быстрее, чем производятся. Это не массовое производство, а штучное. Обратите внимание, даже новых танков у них пока не много. Хотя уж танки в России делают давно и массово. Так что всё далеко не так просто. И ещё. Сегодняшняя Россия всё же не сталинский Союз 1941. Перевести всю страну на военные рельсы, как тогда, не получится. Это подтверждается тем, что до сих пор не решаются объявить мобилизацию, проводят скрытую + "Вагнер".
Сказать, что глупость - ничего не сказать. Не далее, как сегодня приводил цифры.
ЛАД написав:С наступлением, действительно, непонятно. Вполне допускаю, что не хватает пока что вооружений. Так не надо было и кукарекать. В этом смысле прав Кох (вчера обсуждали его пост).
Не знаю, что сказал Кох - но вы самостоятельно дали полный ответ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 08 сер, 2022 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Ещё пару месяцев и война в стране превратится в войну, как в Израиле. А именно все там ко всему привыкли, к5то ближе к границе с Палестиной, то привыкли к обстрелам, а кто дальше читают только СМИ, что где то что то бахнуло или прилетело
Щоб було так як в Ізраїлі потрібно бити у відповідь, по Ростову, по Бєлгороду по чому дотягнемось. Але Зе сцить бити у відповідь. Так що "как в Израиле" не буде, поки Зе президент.
Я Вас сегодня похвалил. Но это в Вас ещё детство играет. Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию. Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.
detroytred написав:Російська протиповітряна оборона зіткнулася з ударами протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM. Це випливає з поста в соціальних мережах, де окупанти опублікували фото уламків американських снарядів. Офіційного підтвердження з української сторони не було, проте голова Міноборони Олексій Резніков неодноразово говорив, що Київ очікує на постачання снарядів такого типу. https://bukinfo.com.ua/armiya/ukrajina- ... v-isteryci
Злам ППО орків відкриває перспективи. Для нашої авіації, да й Хаймерсів. Може тоді й 300-км. боєприпаси до них нададуть.
Не торопитесь делать выводов. Попробуйте, для себя разложить всё по полочкам с... 19го ГОДА! Пошагово Сразу у Вас отпадёт 90% срача от "диванных". Засосёт под ложечкой, и Вы прозреете!
Правда: Это очередной фейк. Стоит начать с того, что генерал-майор Валерий Васильев не является начальником войск РХБЗ, эту должность занимает генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кроме того, Васильев физически не мог обратиться к солдатам на ЗАЭС, поскольку сейчас находится в Узбекистане, где ведется подготовка к армейским играм.