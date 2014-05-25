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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:15
*Эдгар Аллан По
О людях:
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.* (С)
Ключове слово - "всегда".
Але спростовується:
*Більшість вважає що сувати пальці в розетку чи хапатись за розпечене залізо не дуже гарна ідея, але той хто вважає що "Мнение большинства — всегда ошибочно" (с) хай то робить на здоров'я *
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:17
juristkostya написав: otg написав:
Как бы вы не поносили Зе, он на голову выше оказался. Ни чего даже близко не подписывал.
состояние армии в 2015 и сейчас сравнить не пытались?
Тут рассказывают. что за 2,5 года Зе развалил армию.
Откуда "состояние"?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:20
ЛАД написав: vitaliian написав:budivelnik
раз в году будивельнык бывает прав на 100%
Интересно, в чём?
Наприклад в такому
У нас є люди , які народились в сімях де тютюнопаління досить розповсюджене...
Є сімї які народились в сімях де російська мова поширена.....
А тепер хтось може собі уявити, щоб закоренілий курець цигарок, вимагав у всіх права на використання цигарок будь-де, і при цьому не звертав уваги на данні які показують йому , що куріння спровокує рак легенів, а курці живуть менше ?
А от . уявити собі російськомовного ЛАДа, який не хоче чути , що його пасажі про російську мову привели на Харків море снарядів( якщо точніше - то на скільки більше російськомовних в Харкові в порівнянні зі Львовом - настільки більше артилерійських ударів отримав Харків) - ми можемо...
То чому так? Чим відрізняється шкода від куріння від шкоди російського міра? але ж однією з ознак російського міра є
російська мова+російська церква+оповідання про російську культуру......
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:21
detroytred написав: alibob написав:
Є така думка, що "десь там на далекому заході" є кнопка примусового зупинення хімери в разі її "неправильної роботи".
Та наврядчи, бо обладнувати пристроєм з дистанційним впливом, ніхто не буде ризикувати.
Хіба що малось на увазі, що зарання перед поставкою налаштовують?
Так теж проблема буде, коли "правила роботи" змінять.
Не надо "дистанційного впливу", достаточно прекратить просто поставки боеприпасов.
А у боеприпасов есть одно очень неприятное свойство - вовремя боевых действий они очень быстро заканчиваются.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:23
detroytred написав:
*Эдгар Аллан По
О людях:
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.* (С)
Ключове слово - "всегда".
Але спростовується:
*Більшість вважає що сувати пальці в розетку чи хапатись за розпечене залізо не дуже гарна ідея, але той хто вважає що "Мнение большинства — всегда ошибочно" (с) хай то робить на здоров'я *
К примеру есть такие специальности, где умение держать в руках раскалённое железо, не что более, как "профессиональное умение!"
(кода-то учился токарному мастерству - не раз ловил "на этом" самоуверенных идиотов)
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:25
detroytred написав:
Дивна ситуація складається:
- у орків нарід вимагає (на кухнях-форумах) від влади бити по "центрам прийняття рішень", інфраструктурі мільйонників;
- в нас народ висловлює бажання ударів по Белгороду і т.д.
А їх нема.
Поки.
Причини?
Мабуть все ж таки (примарні) сподівання на перемовини. І поки все ж таки якісь червоні прапорці.
По-моему, всё проще - и там, и там такие требования у маргиналов. Люди, принимающие решения, несколько разумнее (осторожнее). Хотя Россия по нашим городам бьёт, правда, пока без "ковровых бомбардировок" и не по всем городам.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:27
budivelnik написав: ЛАД написав: vitaliian написав:budivelnik
раз в году будивельнык бывает прав на 100%
Интересно, в чём?
Наприклад в такому
У нас є люди , які народились в сімях де тютюнопаління досить розповсюджене...
Є сімї які народились в сімях де російська мова поширена.....
А тепер хтось може собі уявити, щоб закоренілий курець цигарок, вимагав у всіх права на використання цигарок будь-де, і при цьому не звертав уваги на данні які показують йому , що куріння спровокує рак легенів, а курці живуть менше ?
А от . уявити собі російськомовного ЛАДа, який не хоче чути , що його пасажі про російську мову привели на Харків море снарядів( якщо точніше - то на скільки більше російськомовних в Харкові в порівнянні зі Львовом - настільки більше артилерійських ударів отримав Харків) - ми можемо...
То чому так? Чим відрізняється шкода від куріння від шкоди російського міра? але ж однією з ознак російського міра є
російська мова+російська церква+оповідання про російську культуру......
Батенька, "фарион головного мозга"
- Вы заробили вдома!
Часом хоч інколи включайте голову, а не рот.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:29
crumd написав: alibob написав:
Є така думка, що "десь там на далекому заході" є кнопка примусового зупинення хімери в разі її "неправильної роботи".
Есть намеки, что целеуказание приходит издалека в виде зашифрованного файла, который загружается в бортовой компьютер Хаймарса. Без такого файла Хаймарс - просто грузовик с трубами. Бортовой компьютер показывает на мониторе водителя квадрат, в который нужно пригнать Хаймерс. После этого бортовой компьютер всё сделает сам.
Вы прочитали слишком много фантастики.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:30
budivelnik написав:
Більшість - завжди не права.
Внеочередные выборы президента Украины (2014)
25 мая 2014 года
Пётр Порошенко
самовыдвижение (поддержан партией «УДАР»)
Голосов 9 857 308 (54,7 %)
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:32
ЛАД написав:
Тут рассказывают. что за 2,5 года Зе развалил армию.
Откуда "состояние"?
Про "развалил", насколько я понимаю, никто не говорит. Слабо использовал это время для дальнейшего усиления - да, есть определённые основания утверждать. Но это не синоним "развалил".
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