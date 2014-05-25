ЛАД написав:Наприклад в такому У нас є люди , які народились в сімях де тютюнопаління досить розповсюджене... Є сімї які народились в сімях де російська мова поширена.....
А тепер хтось може собі уявити, щоб закоренілий курець цигарок, вимагав у всіх права на використання цигарок будь-де, і при цьому не звертав уваги на данні які показують йому , що куріння спровокує рак легенів, а курці живуть менше ?
А от . уявити собі російськомовного ЛАДа, який не хоче чути , що його пасажі про російську мову привели на Харків море снарядів( якщо точніше - то на скільки більше російськомовних в Харкові в порівнянні зі Львовом - настільки більше артилерійських ударів отримав Харків) - ми можемо...
То чому так? Чим відрізняється шкода від куріння від шкоди російського міра? але ж однією з ознак російського міра є російська мова+російська церква+оповідання про російську культуру......
Батенька, "фарион головного мозга" - Вы заробили вдома! Часом хоч інколи включайте голову, а не рот.
А сказати що хотів? Що ти думаєш ротом? ПС Особисто я Фаріон не підтримую...ще та бувша гебістка.... але й тих в кого стріляють , з аргументами що прийшли їх визволяти і надати їм право й далі просувати совкові наративи - я якраз не розумію...
Я розумію тих , хто відстоює свою Державу на фронті і мені пофіг якою мовою вони говорять... Але я проти тих ,які своїм скигленням що не все так однозначно - на свої голови і голови своїх сусідів-наводять гради.....
budivelnik написав:1Більшість - завжди не права 2 Більшість завжди бідніша, гірше інтелектуально підготовлена - ніж меншість. 3 Різниця між совковими і європейськими цінностями Совок - зробити багатих - бідними, але при цьому бідні-багатшими не стануть Європа - дати МОЖЛИВІСТЬ багатим-бути багатими бідним стати багатими...але якщо вони цього не зможуть - то це їх проблема.
Внеочередные выборы президента Украины (2014) 25 мая 2014 года Пётр Порошенко самовыдвижение (поддержан партией «УДАР») Голосов 9 857 308 (54,7 %)
Яка оцінка у Вас з математики? 9,9 млн з 25 млн виборців - це більшість чи меншість? А от 2019 Зеленський - 13,5 млн Порошенко - 4,5 млн Все відповідає.....
Hotab написав:Будь-який пристрій, який дистанційно управляється або дає про себе інфо КУДИСЬ (на супутник) , він обов'язково виявляє себе через випромінення. Навіть якщо це звичайний GPS-трекер (не плутати з GPS-навігатором, який є приймачем, але не передавачем) . Ніхто при здоровому розумі не поставить на машину демаскуючий пристрій, щоб ворог виявив його.
є так зване ППРЧ, спектр розмазується на рівні білого шуму
budivelnik написав:1Більшість - завжди не права 2 Більшість завжди бідніша, гірше інтелектуально підготовлена - ніж меншість. 3 Різниця між совковими і європейськими цінностями Совок - зробити багатих - бідними, але при цьому бідні-багатшими не стануть Європа - дати МОЖЛИВІСТЬ багатим-бути багатими бідним стати багатими...але якщо вони цього не зможуть - то це їх проблема.
Внеочередные выборы президента Украины (2014) 25 мая 2014 года Пётр Порошенко самовыдвижение (поддержан партией «УДАР») Голосов 9 857 308 (54,7 %)
Яка оцінка у Вас з математики? 9,9 млн з 25 млн виборців - це більшість чи меншість? А от 2019 Зеленський - 13,5 млн Порошенко - 4,5 млн Все відповідає.....
Логіка важливіша. Бо визначає.
*Якщо ж брати загалом, то Зеленський отримав 5 млн 713,8 тис. голосів* Бо треба порівнювати того однотурового з першим туром Зе.
ТИХИЙ написав:Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте. Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев. Теперь поставщик судна ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране. Само оно остановилось около побережья южной Турции. Напомним, Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке украинских портов. На его борту - 26 тыс. тонн кукурузы https://korrespondent.net/world/4503694 ... koho-zerna Який дибіл займався цим питанням
Игорь Алексеевич написав:Ещё пару месяцев и война в стране превратится в войну, как в Израиле. А именно все там ко всему привыкли, к5то ближе к границе с Палестиной, то привыкли к обстрелам, а кто дальше читают только СМИ, что где то что то бахнуло или прилетело
Щоб було так як в Ізраїлі потрібно бити у відповідь, по Ростову, по Бєлгороду по чому дотягнемось. Але Зе сцить бити у відповідь. Так що "как в Израиле" не буде, поки Зе президент.
Я Вас сегодня похвалил. Но это в Вас ещё детство играет. Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию. Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.
це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"