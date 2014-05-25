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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19681969197019711972>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:32

  Kudrjavuy написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Наприклад в такому
У нас є люди , які народились в сімях де тютюнопаління досить розповсюджене...
Є сімї які народились в сімях де російська мова поширена.....

А тепер хтось може собі уявити, щоб закоренілий курець цигарок, вимагав у всіх права на використання цигарок будь-де, і при цьому не звертав уваги на данні які показують йому , що куріння спровокує рак легенів, а курці живуть менше ?

А от . уявити собі російськомовного ЛАДа, який не хоче чути , що його пасажі про російську мову привели на Харків море снарядів( якщо точніше - то на скільки більше російськомовних в Харкові в порівнянні зі Львовом - настільки більше артилерійських ударів отримав Харків) - ми можемо...

То чому так? Чим відрізняється шкода від куріння від шкоди російського міра? але ж однією з ознак російського міра є
російська мова+російська церква+оповідання про російську культуру......

Батенька, "фарион головного мозга" - Вы заробили вдома!
Часом хоч інколи включайте голову, а не рот.
А сказати що хотів?
Що ти думаєш ротом?
ПС
Особисто я Фаріон не підтримую...ще та бувша гебістка....
але й тих в кого стріляють , з аргументами що прийшли їх визволяти і надати їм право й далі просувати совкові наративи - я якраз не розумію...

Я розумію тих , хто відстоює свою Державу на фронті і мені пофіг якою мовою вони говорять...
Але я проти тих ,які своїм скигленням що не все так однозначно - на свої голови і голови своїх сусідів-наводять гради.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:34

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Більшість - завжди не права.

Внеочередные выборы президента Украины (2014)
25 мая 2014 года
Пётр Порошенко
самовыдвижение (поддержан партией «УДАР»)
Голосов 9 857 308 (54,7 %)

так ведь тоже шёл с завиральными обещаниями....

Вот в 2019 начал говорить неприятную правду, на чём и погорел.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:36

  beee написав:
  Schmit написав:
Все так просто, а умовні Долярчики досі не розуміють, чому зброя по мінімуму, більше того - своєї провини в цьому не вбачають.

100%

Кажуть в бідоностані зараз цікаве кіно крутять, про те що десь 30% допомоги доходить до передка, а решта ... в Сербії літак падає із зброєю, золотішком, заступником СБУ ... але то так, співпадіння
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:38

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:1 Більшість - завжди не права
2 Більшість завжди бідніша, гірше інтелектуально підготовлена - ніж меншість.
3 Різниця між совковими і європейськими цінностями
Совок - зробити багатих - бідними, але при цьому бідні-багатшими не стануть
Європа - дати МОЖЛИВІСТЬ
багатим-бути багатими
бідним стати багатими...але якщо вони цього не зможуть - то це їх проблема.
Внеочередные выборы президента Украины (2014)
25 мая 2014 года
Пётр Порошенко
самовыдвижение (поддержан партией «УДАР»)
Голосов 9 857 308 (54,7 %)
Яка оцінка у Вас з математики?
9,9 млн з 25 млн виборців - це більшість чи меншість?
А от 2019
Зеленський - 13,5 млн
Порошенко - 4,5 млн
Все відповідає.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:40

  Hotab написав:Будь-який пристрій, який дистанційно управляється або дає про себе інфо КУДИСЬ (на супутник) , він обов'язково виявляє себе через випромінення. Навіть якщо це звичайний GPS-трекер (не плутати з GPS-навігатором, який є приймачем, але не передавачем) . Ніхто при здоровому розумі не поставить на машину демаскуючий пристрій, щоб ворог виявив його.

є так зване ППРЧ, спектр розмазується на рівні білого шуму
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:46

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:
  budivelnik написав:1 Більшість - завжди не права
2 Більшість завжди бідніша, гірше інтелектуально підготовлена - ніж меншість.
3 Різниця між совковими і європейськими цінностями
Совок - зробити багатих - бідними, але при цьому бідні-багатшими не стануть
Європа - дати МОЖЛИВІСТЬ
багатим-бути багатими
бідним стати багатими...але якщо вони цього не зможуть - то це їх проблема.
Внеочередные выборы президента Украины (2014)
25 мая 2014 года
Пётр Порошенко
самовыдвижение (поддержан партией «УДАР»)
Голосов 9 857 308 (54,7 %)
Яка оцінка у Вас з математики?
9,9 млн з 25 млн виборців - це більшість чи меншість?
А от 2019
Зеленський - 13,5 млн
Порошенко - 4,5 млн
Все відповідає.....

Логіка важливіша. Бо визначає.

*Якщо ж брати загалом, то Зеленський отримав 5 млн 713,8 тис. голосів*
Бо треба порівнювати того однотурового з першим туром Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:47

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Хоча я думаю все набагато простіше. Боєприпаси нам підвозять. І якщо ми почнемо кудись не туди стріляти - потік боєприпасів може сильно зменшитися.

Тоді ми здамось. Саме цього хочуть наші американські друзі?
Чи вони хочуть щоб ми повільно вмирали?

а може цього хочуть в опешсці
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:48

  budivelnik написав:Яка оцінка у Вас з математики?
9,9 млн з 25 млн виборців - це більшість чи меншість?

вы своей фразой дважды перехитрили сами себя. Не злоупотребляйте.
54,7% большинство или меньшинство?
Всего в выборах участвовало 23 кандидата. Победу одержал Пётр Порошенко, получивший 54,70 % голосов при явке 59,48 %


Зображення

2 вопроса
1. если 54,70% не большинство, то кто набрал больше?
2. и как тогда ПАП выиграл выборы?

тот случай когда будивельнык мелит сам не знает что.
  budivelnik написав:Більшість - завжди не права.
касается только Зеленского, а ПАП не касается. :D
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 22:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:51

  ТИХИЙ написав:Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте.
Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев.
Теперь поставщик судна ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране. Само оно остановилось около побережья южной Турции.
Напомним, Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке украинских портов. На его борту - 26 тыс. тонн кукурузы :arrow: https://korrespondent.net/world/4503694 ... koho-zerna
Який дибіл займався цим питанням :evil:

риторичне запитання
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:56

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ещё пару месяцев и война в стране превратится в войну, как в Израиле. А именно все там ко всему привыкли, к5то ближе к границе с Палестиной, то привыкли к обстрелам, а кто дальше читают только СМИ, что где то что то бахнуло или прилетело :(

Щоб було так як в Ізраїлі потрібно бити у відповідь, по Ростову, по Бєлгороду по чому дотягнемось. Але Зе сцить бити у відповідь.
Так що "как в Израиле" не буде, поки Зе президент.

Я Вас сегодня похвалил. :)
Но это в Вас ещё детство играет.
Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию.
Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.

це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"
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