Правда: Это очередной фейк. Стоит начать с того, что генерал-майор Валерий Васильев не является начальником войск РХБЗ, эту должность занимает генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кроме того, Васильев физически не мог обратиться к солдатам на ЗАЭС, поскольку сейчас находится в Узбекистане, где ведется подготовка к армейским играм.
ЛАД написав:Я Вас сегодня похвалил. Но это в Вас ещё детство играет. Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию. Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.
це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"
Просто у нього логіка об'єкта, а не суб'єкта. Саме тому Україна в великій мірі і є об'єктом.
ЛАД написав:Тут рассказывают. что за 2,5 года Зе развалил армию. Откуда "состояние"?
Про "развалил", насколько я понимаю, никто не говорит. Слабо использовал это время для дальнейшего усиления - да, есть определённые основания утверждать. Но это не синоним "развалил".
Вы невнимательно читаете форум. Тут некоторые прямо писали "развалил". Искать не буду. Кроме того, я писал, что реально возможное за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны. Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом. Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
ЛАД написав:Кроме того, я писал, что реально возможное за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны. Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом. Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
Это верно. Но! Никто ведь в 2019 году не знал, что у нас всего 2,5 года на подготовку. Нет никакой заслуги Зеленского, что его пассивность в вопросах обороны не особо сказалась на практическом ходе войны.
ЛАД написав:Я Вас сегодня похвалил. Но это в Вас ещё детство играет. Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию. Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.
це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"
Просто у нього логіка об'єкта, а не суб'єкта. Саме тому Україна в великій мірі і є об'єктом.
"Саме тому" - це внаслідок моїх міркувань? Вы явно переоцениваете мою роль в истории.