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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1969197019711972>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:03

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Симпатики Порошенка - це майбутнє України
24,45 % это будущее Украины а 75,55% кто?

Люди, которые любят простые ответы на сложные вопросы и верят в заведомо нереальные обещания.

Наследие совка, если коротко.

Вы не порохобот, но явно сторонник Порошенко.
Расскажите, что было бы лучше, если бы в 2019 выбрали его?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:11

  Goodman написав:ЛАД там несколько раз по +100500 висказиваний и прописних истин, и хоть одна из них - да правдива. Просто ОТИ и ТВ + матанализ.

Разве что случайно.
Но я такого не увидел. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:13

  otg написав:Про заминирование что пишут орки:
    Правда: Это очередной фейк. Стоит начать с того, что генерал-майор Валерий Васильев не является начальником войск РХБЗ, эту должность занимает генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кроме того, Васильев физически не мог обратиться к солдатам на ЗАЭС, поскольку сейчас находится в Узбекистане, где ведется подготовка к армейским играм.
Мэр Энергодара: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mer-en ... 61833.html

Спасибо.
Мне уже надоело проверять фейки, уж слишком их много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:17

  Kudrjavuy написав:........
Батенька, "фарион головного мозга" - Вы заробили вдома!
Часом хоч інколи включайте голову, а не рот.

Чтобы включать голову, для начала её надо хотя бы иметь.
Откуда такой орган у прапорщика?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Расскажите, что было бы лучше, если бы в 2019 выбрали его?
"история не знает сослагательного наклонения" :-))))))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:21

  flyman написав:
  ЛАД написав:Я Вас сегодня похвалил. :)
Но это в Вас ещё детство играет.
Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию.
Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.

це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"

Просто у нього логіка об'єкта, а не суб'єкта. Саме тому Україна в великій мірі і є об'єктом.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:23

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Тут рассказывают. что за 2,5 года Зе развалил армию.
Откуда "состояние"?
Про "развалил", насколько я понимаю, никто не говорит. Слабо использовал это время для дальнейшего усиления - да, есть определённые основания утверждать. Но это не синоним "развалил".

Вы невнимательно читаете форум.
Тут некоторые прямо писали "развалил". Искать не буду.
Кроме того, я писал, что реально возможное за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.
Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.
Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:26

  juristkostya написав:........
Вот в 2019 начал говорить неприятную правду, на чём и погорел.

Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.
Впрочем, как и у Зе и прочих кандидатов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кроме того, я писал, что реально возможное за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.
Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.
Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
Это верно.
Но! Никто ведь в 2019 году не знал, что у нас всего 2,5 года на подготовку. Нет никакой заслуги Зеленского, что его пассивность в вопросах обороны не особо сказалась на практическом ходе войны.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:31

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Я Вас сегодня похвалил. :)
Но это в Вас ещё детство играет.
Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию.
Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.

це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"

Просто у нього логіка об'єкта, а не суб'єкта. Саме тому Україна в великій мірі і є об'єктом.

"Саме тому" - це внаслідок моїх міркувань?
Вы явно переоцениваете мою роль в истории. :)
ЛАД
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