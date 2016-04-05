RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1969197019711972
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.

Необходимость делать упор на государственное строительство и армию в первую очередь озвучивалась более чем прямо.
И, вполне ожидаемо, не встретила поддержки, ибо...кому хочется думать о необходимости методично, годами отказывать себе в бытовых благах ради армии? Ждать з.п. учителя 4 т. долл и мгновенного искоренения коррупции всяко приятнее...
juristkostya
 
Повідомлень: 4853
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:36

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Я Вас сегодня похвалил. :)
Но это в Вас ещё детство играет.
Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию.
Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.

це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"

Просто у нього логіка об'єкта, а не суб'єкта. Саме тому Україна в великій мірі і є об'єктом.

осознавать свою роль в этом мире, в общем, вполне нужное качество :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 4853
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:41

Правда України

Кремль решил вернуть СССР. В итоге вернул только то, что смог: нищету, дефицит, изоляцию, репрессии, пропаганду, безысходность, несменяемую власть и войну с Западом. Новый СССР будет не только без союзников, передовой науки и образования, но даже без вкуса советского мороженного.
--------------------------------
для мишебратьев. которие забегают на прочтение тем "ч₴ там у хохлов"
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5215
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1969197019711972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (525)
09.08.2022 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.