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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:35
ЛАД написав:
Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.
Необходимость делать упор на государственное строительство и армию в первую очередь озвучивалась более чем прямо.
И, вполне ожидаемо, не встретила поддержки, ибо...кому хочется думать о необходимости методично, годами отказывать себе в бытовых благах ради армии? Ждать з.п. учителя 4 т. долл и мгновенного искоренения коррупции всяко приятнее...
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:36
andrijk777 написав: flyman написав: ЛАД написав:
Я Вас сегодня похвалил.
Но это в Вас ещё детство играет.
Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию.
Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.
це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"
Просто у нього логіка об'єкта, а не суб'єкта. Саме тому Україна в великій мірі і є об'єктом.
осознавать свою роль в этом мире, в общем, вполне нужное качество
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:41
Кремль решил вернуть СССР. В итоге вернул только то, что смог: нищету, дефицит, изоляцию, репрессии, пропаганду, безысходность, несменяемую власть и войну с Западом. Новый СССР будет не только без союзников, передовой науки и образования, но даже без вкуса советского мороженного.
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для мишебратьев. которие забегают на прочтение тем "ч₴ там у хохлов"
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