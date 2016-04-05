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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:23
juristkostya написав: ЛАД написав:
Тут рассказывают. что за 2,5 года Зе развалил армию.
Откуда "состояние"?
Про "развалил", насколько я понимаю, никто не говорит. Слабо использовал это время для дальнейшего усиления - да, есть определённые основания утверждать. Но это не синоним "развалил".
Вы невнимательно читаете форум.
Тут некоторые прямо писали "развалил". Искать не буду.
Кроме того, я писал, что реально возможное
за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.
Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.
Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:26
juristkostya написав:
........
Вот в 2019 начал говорить неприятную правду, на чём и погорел.
Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.
Впрочем, как и у Зе и прочих кандидатов.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:28
ЛАД написав:
Кроме того, я писал, что реально возможное за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.
Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.
Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
Это верно.
Но! Никто ведь в 2019 году не знал, что у нас всего 2,5 года на подготовку. Нет никакой заслуги Зеленского, что его пассивность в вопросах обороны не особо сказалась на практическом ходе войны.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:31
andrijk777 написав: flyman написав: ЛАД написав:
Я Вас сегодня похвалил.
Но это в Вас ещё детство играет.
Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию.
Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.
це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"
Просто у нього логіка об'єкта, а не суб'єкта. Саме тому Україна в великій мірі і є об'єктом.
"Саме тому" - це внаслідок моїх міркувань?
Вы явно переоцениваете мою роль в истории.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:35
ЛАД написав:
Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.
Необходимость делать упор на государственное строительство и армию в первую очередь озвучивалась более чем прямо.
И, вполне ожидаемо, не встретила поддержки, ибо...кому хочется думать о необходимости методично, годами отказывать себе в бытовых благах ради армии? Ждать з.п. учителя 4 т. долл и мгновенного искоренения коррупции всяко приятнее...
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:36
andrijk777 написав: flyman написав: ЛАД написав:
Я Вас сегодня похвалил.
Но это в Вас ещё детство играет.
Сейчас против нас откровенно настроены отморозки и идиоты. При обстрелах "по Ростову" и "по чому дотягнемось" будет "волна патриотизма" и у Путина будет повод объявить всеобщую мобилизацию.
Кроме того, наши "партнёры" явно против этого, а потерять их поддержку мы себе позволить не можем - это практически мгновенное поражение.
це якась нова версія "атопутіннападьот", "атопутінкраснукнопкунажмьот", "атопутінмобілізаціюпровєдьот"
Просто у нього логіка об'єкта, а не суб'єкта. Саме тому Україна в великій мірі і є об'єктом.
осознавать свою роль в этом мире, в общем, вполне нужное качество
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:41
Кремль решил вернуть СССР. В итоге вернул только то, что смог: нищету, дефицит, изоляцию, репрессии, пропаганду, безысходность, несменяемую власть и войну с Западом. Новый СССР будет не только без союзников, передовой науки и образования, но даже без вкуса советского мороженного.
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для мишебратьев. которие забегают на прочтение тем "ч₴ там у хохлов"
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:14
juristkostya написав: ЛАД написав:
Кроме того, я писал, что реально возможное за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.
Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.
Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
Это верно.
Но! Никто ведь в 2019 году не знал, что у нас всего 2,5 года на подготовку. Нет никакой заслуги Зеленского, что его пассивность в вопросах обороны не особо сказалась на практическом ходе войны.
Уже писал, я не видел уж очень большой активности и у Порошенко. Кроме громких слов.
За его 5 лет купили у Малышева хоть один новый танк?
Точно так же. не уверен в особой пассивности Зеленского. Не могу точно судить, освоение новой военной техники, естественно, засекречено. Так что проблемы, возникавшие при испытаниях, мне неизвестны. Но посмотрите на сроки от начала разработки до поставки в войска любой сложной техники хоть в Союзе, хоть в РФ, хоть в США. Далеко не 1-2-3 года. При значительно более мощной промышленности, чем в сегодняшней Украине и при значительно бОльших финансовых возможностях.
Нам за эти 5 месяцев дали оружия уже, вроде, больше 10 млрд. долл.
и мы говорим о сильной нехватке оружия. При том, что пока речь даже не идёт о самолётах (очень дорого), а о системах ПВО, о танках и многих других весьма дорогостоящих вещах пока только разговоры.
При этом согласно проекту бюджета на 2019
год на вооружение и военную технику предусматривалось почти 17 млрд грн
- примерно 0,7 млрд. долл
.
Если сравнить эти цифры, то возможные "усилия" Украины выглядят, простите, смешно.
Мы сегодня, вроде, признаём, что без поддержки Запада мы не сможем воевать против росс. армии, но "забываем", что это результат не последних 2 или 7 лет, а всех 30 лет.
Я до сих пор считаю чудом, что Харьков не взяли на 2-3 день и что наши ВСУ, считаю, очень успешно выдержали первый удар. Восхищён ВСУ.
К Зеленскому у меня главная претензия, что, считаю, он не сделал всё возможное для достижения мира (предотвращения войны) даже путём каких-то уступок, хотя, допускаю, что у него были связаны руки и он боялся, что никакие уступки наши "патриоты" и "активисты" не примут.
Порошенко, на мой взгляд, совершил ошибку, когда записал в Конституцию "стремление в НАТО". Эта запись
нам ничего не дала. Надо было добиваться этого тихо, спокойно, учитывая явное нежелание НАТО сделать это.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:24
ЛАД написав:
Если сравнить эти цифры, то возможные "усилия" Украины выглядят, простите, смешно.
тем не менее, задача президента методично искать возможности а не отговорки.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:27
ЛАД написав:
Порошенко, на мой взгляд, совершил ошибку, когда записал в Конституцию "стремление в НАТО". Эта запись нам ничего не дала. Надо было добиваться этого тихо, спокойно, учитывая явное нежелание НАТО сделать это.
идея появления этого пункта в Конституции мне тоже непонятна, но...этот тот вопрос, в котором я вполне готов довериться опытному и весьма успешному дипломату.
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