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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:30
juristkostya написав: ЛАД написав:
Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.
Необходимость делать упор на государственное строительство и армию в первую очередь озвучивалась более чем прямо.
И, вполне ожидаемо, не встретила поддержки, ибо...кому хочется думать о необходимости методично, годами отказывать себе в бытовых благах ради армии? Ждать з.п. учителя 4 т. долл и мгновенного искоренения коррупции всяко приятнее...
Вы не помните аргументацию за независимость перед референдумом?
Тогда говорили о "второй Франции" и т.п.
А Вы предлагаете сказать народу: "Затяните пояса, мы лет ...дцать будем вооружаться, укреплять армию, о быт. удобствах забудьте. Денег нет, но вы держитесь"?
Это в то время, когда уже
не хватало рабочих рук из-за того, что уже не только запад (для которого это давно привычно), но и восток Украины начал массово выезжать на заработки на Запад. Причём этот процесс явно ускорялся.
"Ждать з.п. учителя 4 т. долл... всяко приятнее". Нет приятнее жить за зарплату 7-10 тыс. грн.
Много желающих?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:32
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.
Необходимость делать упор на государственное строительство и армию в первую очередь озвучивалась более чем прямо.
И, вполне ожидаемо, не встретила поддержки, ибо...кому хочется думать о необходимости методично, годами отказывать себе в бытовых благах ради армии? Ждать з.п. учителя 4 т. долл и мгновенного искоренения коррупции всяко приятнее...
Вы не помните аргументацию за независимость перед референдумом?
Тогда говорили о "второй Франции" и т.п.
А Вы предлагаете сказать народу: "Затяните пояса, мы лет ...дцать будем вооружаться, укреплять армию, о быт. удобствах забудьте. Денег нет, но вы держитесь"?
Это в то время, когда уже
не хватало рабочих рук из-за того, что уже не только запад (для которого это давно привычно), но и восток Украины начал массово выезжать на заработки на Запад. Причём этот процесс явно ускорялся.
"Ждать з.п. учителя 4 т. долл... всяко приятнее". Нет приятнее жить за зарплату 7-10 тыс. грн.
Много желающих?
типичная история, думать о проблемах мало кому хочется....но так или иначе реальность настигает
Вот как сейчас.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:39
andrijk777 написав: Zebra написав:
Раша пошла на эту войну, значит она не смирится ни с каким НАТО в Киеве, никакой антироссийской властью которая будет "угрожать" вернуть захваченные территории - я более склонен считать, что второй чеченской компанией может быть массированный удар по правительственному кварталу, когда уже всем покажется, что наступил мир, жизнь за бурлила своим чередом и тут хераксь прилет десятков гиперзвуковых ракет. Потом выступит Путин (или его приемник из ФРС) и скажет, или мы будем уничтожать вашу власть одну за другой гиперзвуковыми ракетами или вы откзываетесь от своих "агрессивных планов".
Ніхто не знає як воно буде.
Але в 2019 народ
вибрав президента який сказав "надо просто прекратить стрелять". ТО хто винен???
Путін винен, звичайно.
Ніхто не знає, але щоб оцінити варіанти, можна поставити себе на місце керівництва ворога.
Війна почалася не з територіальних претензій окрім Криму, це саме ідеологічна ненависть. Подивіться яка жорстокість - фактично в Оленівці стратили військовополонених, як польських офіцерів колись у Катині.
Росії не потрібна незакінчена війна, тому вони готуються до переговорів з позиції сили.
Але якщо наша влада буде постійно відмовлятися від переговорів, атакуючи західною зброєю окуповані території, рано чи пізно буде жорстка відповідь - саме по центрам прийняття рішень. Це буде ухвала на рівні вищого керівництва ворога - страта нашої влади, що не реагує та вимоги.
Колись в Афганістані Кремль стратив власну маріонетку. Взагалі не бачу причин, чому старческий маразм не може піти цим варіантом. Невідомо як тоді бути, коли урядовий квартал буде зрівняний з землею.
У Путіна є жорстокий план щодо Зеленського, це підтверджується фактично відмовою вести з ним особисті переговори, скоріше за все, на столі лежить непідписаний наказ.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:41
juristkostya написав: ЛАД написав:
Если сравнить эти цифры, то возможные "усилия" Украины выглядят, простите, смешно.
тем не менее, задача президента методично искать возможности а не отговорки.
А Вы не пробовали искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет?
Интересная задачка.
идея появления этого пункта в Конституции мне тоже непонятна, но...этот тот вопрос, в котором я вполне готов довериться опытному и весьма успешному дипломату.
А я не готов. Тем более, видя результат. После этой записи мы ни на копейку к НАТО не приблизились. Не забывайте, он не только "опытный дипломат", но ещё более опытный и хитрый политик, успешно сменивший не одну партию и не одного союзника.
Да и вообще, такие решения принимаются в начале срока полномочий, а не перед их сложением. В этом случае единственная цель - связать руки преемнику. И то было не единственное решение "под завязку".
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:47
juristkostya написав:
..........
типичная история, думать о проблемах мало кому хочется....но так или иначе реальность настигает
Вот как сейчас.
Реальность создают люди. Создали.
Но "поздно пить боржоми. когда почки отвалились".
Простите, но Вы от аргументов скатываетесь к общим словам.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:52
"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание.
Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто.
Это подтверждается его последующей политикой.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:56
vitaliian написав:
Я не помню сколько стоила ваша обувь (я был школьником и своих денег особо не имел) но в 90х джинсы стоили ровно мамину зарплату за 1 месяц. Месяц работать за джинсы не рабство? Совковый человек это поломанная психика.
в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой.
Прошу прощения, но 90-е - это уже не совок.
"Мой" совок - это не совсем типичный совок. Мои родители были высококвалифицированными научными работниками (как и я сам, но другой специальности)
Если хотите знать, то мои личные
претензии к совку таковы:
- железный занавес на границе, который не давал мне возможности в самом лучшем для занятий наукой возрасте эффективно взаимодействовать с зарубежными коллегами, да и вообще полная нелепость.
- параноидальный милитаризм, пропитавший при Брежневе все слои общества и экономики (да и Никита был не лучше)
- неприкрытая агрессивность (Венгрия, Чехословакия, Афган и др)
- всевластие КГБ. Кстати, имел с ним небольшой (и к счастью косвенный) контакт вместе со своими друзьями (выпускали в 72м журнал типа "Физики шутят"), но начальник 1 отдела сумел спустить дело на тормозах и защитить молодых "шестидесятников".
- идиотский антисемитизм во всех его аспектах
- маразматические "зеленые цеха"+стройки, на которых приходилось отрабатывать по 1.5-2 месяца.
По поводу "бухали все". У моих одноклассников были родители из самых различных прослоек общества - от рабочих на ФЭДе до директора рыбного магазина на Центральном рынке. И сами одноклассники работали в самых разных областях. Бухариков среди них не знал.
Скажете, что я жил в башне из слоновой кости? Не буду особо спорить, может, и так.
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