RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1969197019711972
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 00:30

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.

Необходимость делать упор на государственное строительство и армию в первую очередь озвучивалась более чем прямо.
И, вполне ожидаемо, не встретила поддержки, ибо...кому хочется думать о необходимости методично, годами отказывать себе в бытовых благах ради армии? Ждать з.п. учителя 4 т. долл и мгновенного искоренения коррупции всяко приятнее...

Вы не помните аргументацию за независимость перед референдумом?
Тогда говорили о "второй Франции" и т.п.
А Вы предлагаете сказать народу: "Затяните пояса, мы лет ...дцать будем вооружаться, укреплять армию, о быт. удобствах забудьте. Денег нет, но вы держитесь"?
Это в то время, когда уже не хватало рабочих рук из-за того, что уже не только запад (для которого это давно привычно), но и восток Украины начал массово выезжать на заработки на Запад. Причём этот процесс явно ускорялся.
"Ждать з.п. учителя 4 т. долл... всяко приятнее". Нет приятнее жить за зарплату 7-10 тыс. грн. :mrgreen: Много желающих?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22870
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 00:32

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.

Необходимость делать упор на государственное строительство и армию в первую очередь озвучивалась более чем прямо.
И, вполне ожидаемо, не встретила поддержки, ибо...кому хочется думать о необходимости методично, годами отказывать себе в бытовых благах ради армии? Ждать з.п. учителя 4 т. долл и мгновенного искоренения коррупции всяко приятнее...

Вы не помните аргументацию за независимость перед референдумом?
Тогда говорили о "второй Франции" и т.п.
А Вы предлагаете сказать народу: "Затяните пояса, мы лет ...дцать будем вооружаться, укреплять армию, о быт. удобствах забудьте. Денег нет, но вы держитесь"?
Это в то время, когда уже не хватало рабочих рук из-за того, что уже не только запад (для которого это давно привычно), но и восток Украины начал массово выезжать на заработки на Запад. Причём этот процесс явно ускорялся.
"Ждать з.п. учителя 4 т. долл... всяко приятнее". Нет приятнее жить за зарплату 7-10 тыс. грн. :mrgreen: Много желающих?

типичная история, думать о проблемах мало кому хочется....но так или иначе реальность настигает :-) Вот как сейчас.
juristkostya
 
Повідомлень: 4856
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 00:39

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Раша пошла на эту войну, значит она не смирится ни с каким НАТО в Киеве, никакой антироссийской властью которая будет "угрожать" вернуть захваченные территории - я более склонен считать, что второй чеченской компанией может быть массированный удар по правительственному кварталу, когда уже всем покажется, что наступил мир, жизнь за бурлила своим чередом и тут хераксь прилет десятков гиперзвуковых ракет. Потом выступит Путин (или его приемник из ФРС) и скажет, или мы будем уничтожать вашу власть одну за другой гиперзвуковыми ракетами или вы откзываетесь от своих "агрессивных планов".

Ніхто не знає як воно буде.
Але в 2019 народ вибрав президента який сказав "надо просто прекратить стрелять". ТО хто винен???
Путін винен, звичайно. :D :D :D

Ніхто не знає, але щоб оцінити варіанти, можна поставити себе на місце керівництва ворога.
Війна почалася не з територіальних претензій окрім Криму, це саме ідеологічна ненависть. Подивіться яка жорстокість - фактично в Оленівці стратили військовополонених, як польських офіцерів колись у Катині.
Росії не потрібна незакінчена війна, тому вони готуються до переговорів з позиції сили.
Але якщо наша влада буде постійно відмовлятися від переговорів, атакуючи західною зброєю окуповані території, рано чи пізно буде жорстка відповідь - саме по центрам прийняття рішень. Це буде ухвала на рівні вищого керівництва ворога - страта нашої влади, що не реагує та вимоги.
Колись в Афганістані Кремль стратив власну маріонетку. Взагалі не бачу причин, чому старческий маразм не може піти цим варіантом. Невідомо як тоді бути, коли урядовий квартал буде зрівняний з землею.
У Путіна є жорстокий план щодо Зеленського, це підтверджується фактично відмовою вести з ним особисті переговори, скоріше за все, на столі лежить непідписаний наказ.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11595
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 00:41

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Если сравнить эти цифры, то возможные "усилия" Украины выглядят, простите, смешно.
тем не менее, задача президента методично искать возможности а не отговорки.
А Вы не пробовали искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет?
Интересная задачка. :)

идея появления этого пункта в Конституции мне тоже непонятна, но...этот тот вопрос, в котором я вполне готов довериться опытному и весьма успешному дипломату.

А я не готов. Тем более, видя результат. После этой записи мы ни на копейку к НАТО не приблизились. Не забывайте, он не только "опытный дипломат", но ещё более опытный и хитрый политик, успешно сменивший не одну партию и не одного союзника.
Да и вообще, такие решения принимаются в начале срока полномочий, а не перед их сложением. В этом случае единственная цель - связать руки преемнику. И то было не единственное решение "под завязку".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22870
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 00:47

  juristkostya написав:..........
типичная история, думать о проблемах мало кому хочется....но так или иначе реальность настигает :-) Вот как сейчас.

Реальность создают люди. Создали.
Но "поздно пить боржоми. когда почки отвалились".
Простите, но Вы от аргументов скатываетесь к общим словам.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22870
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 00:52

"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание.
Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто.
Это подтверждается его последующей политикой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22870
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 00:56

  vitaliian написав: Я не помню сколько стоила ваша обувь (я был школьником и своих денег особо не имел) но в 90х джинсы стоили ровно мамину зарплату за 1 месяц. Месяц работать за джинсы не рабство? Совковый человек это поломанная психика.
в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой.

Прошу прощения, но 90-е - это уже не совок.
"Мой" совок - это не совсем типичный совок. Мои родители были высококвалифицированными научными работниками (как и я сам, но другой специальности)

Если хотите знать, то мои личные претензии к совку таковы:
- железный занавес на границе, который не давал мне возможности в самом лучшем для занятий наукой возрасте эффективно взаимодействовать с зарубежными коллегами, да и вообще полная нелепость.
- параноидальный милитаризм, пропитавший при Брежневе все слои общества и экономики (да и Никита был не лучше)
- неприкрытая агрессивность (Венгрия, Чехословакия, Афган и др)
- всевластие КГБ. Кстати, имел с ним небольшой (и к счастью косвенный) контакт вместе со своими друзьями (выпускали в 72м журнал типа "Физики шутят"), но начальник 1 отдела сумел спустить дело на тормозах и защитить молодых "шестидесятников".
- идиотский антисемитизм во всех его аспектах
- маразматические "зеленые цеха"+стройки, на которых приходилось отрабатывать по 1.5-2 месяца.

По поводу "бухали все". У моих одноклассников были родители из самых различных прослоек общества - от рабочих на ФЭДе до директора рыбного магазина на Центральном рынке. И сами одноклассники работали в самых разных областях. Бухариков среди них не знал.

Скажете, что я жил в башне из слоновой кости? Не буду особо спорить, может, и так.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18837
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1969197019711972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (526)
09.08.2022 01:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.