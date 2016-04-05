Додано: Вів 09 сер, 2022 00:56

vitaliian написав: Я не помню сколько стоила ваша обувь (я был школьником и своих денег особо не имел) но в 90х джинсы стоили ровно мамину зарплату за 1 месяц. Месяц работать за джинсы не рабство? Совковый человек это поломанная психика.

в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой. Я не помню сколько стоила ваша обувь (я был школьником и своих денег особо не имел) но в 90х джинсы стоили ровно мамину зарплату за 1 месяц. Месяц работать за джинсы не рабство? Совковый человек это поломанная психика.в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой.

личные

Прошу прощения, но 90-е - это уже не совок."Мой" совок - это не совсем типичный совок. Мои родители были высококвалифицированными научными работниками (как и я сам, но другой специальности)Если хотите знать, то моипретензии к совку таковы:- железный занавес на границе, который не давал мне возможности в самом лучшем для занятий наукой возрасте эффективно взаимодействовать с зарубежными коллегами, да и вообще полная нелепость.- параноидальный милитаризм, пропитавший при Брежневе все слои общества и экономики (да и Никита был не лучше)- неприкрытая агрессивность (Венгрия, Чехословакия, Афган и др)- всевластие КГБ. Кстати, имел с ним небольшой (и к счастью косвенный) контакт вместе со своими друзьями (выпускали в 72м журнал типа "Физики шутят"), но начальник 1 отдела сумел спустить дело на тормозах и защитить молодых "шестидесятников".- идиотский антисемитизм во всех его аспектах- маразматические "зеленые цеха"+стройки, на которых приходилось отрабатывать по 1.5-2 месяца.По поводу "бухали все". У моих одноклассников были родители из самых различных прослоек общества - от рабочих на ФЭДе до директора рыбного магазина на Центральном рынке. И сами одноклассники работали в самых разных областях. Бухариков среди них не знал.Скажете, что я жил в башне из слоновой кости? Не буду особо спорить, может, и так.