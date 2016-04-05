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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 сер, 2022 06:44
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Тут рассказывают. что за 2,5 года Зе развалил армию.
Откуда "состояние"?
Про "развалил", насколько я понимаю, никто не говорит. Слабо использовал это время для дальнейшего усиления - да, есть определённые основания утверждать. Но это не синоним "развалил".
Вы невнимательно читаете форум.
Тут некоторые прямо писали "развалил". Искать не буду.
Кроме того, я писал, что реально возможное
за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.
Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.
Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
Здача півдня, це "не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.",
можливо, Сєвєродонецьк було би втрачено і Маріуполь, але не 25% території.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 06:48
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Кроме того, я писал, что реально возможное за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.
Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.
Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
Это верно.
Но! Никто ведь в 2019 году не знал, что у нас всего 2,5 года на подготовку. Нет никакой заслуги Зеленского, что его пассивность в вопросах обороны не особо сказалась на практическом ходе войны.
Уже писал, я не видел уж очень большой активности и у Порошенко. Кроме громких слов.
За его 5 лет купили у Малышева хоть один новый танк?
Точно так же. не уверен в особой пассивности Зеленского. Не могу точно судить, освоение новой военной техники, естественно, засекречено. Так что проблемы, возникавшие при испытаниях, мне неизвестны. Но посмотрите на сроки от начала разработки до поставки в войска любой сложной техники хоть в Союзе, хоть в РФ, хоть в США. Далеко не 1-2-3 года. При значительно более мощной промышленности, чем в сегодняшней Украине и при значительно бОльших финансовых возможностях.
Нам за эти 5 месяцев дали оружия уже, вроде, больше 10 млрд. долл.
и мы говорим о сильной нехватке оружия. При том, что пока речь даже не идёт о самолётах (очень дорого), а о системах ПВО, о танках и многих других весьма дорогостоящих вещах пока только разговоры.
При этом согласно проекту бюджета на 2019
год на вооружение и военную технику предусматривалось почти 17 млрд грн
- примерно 0,7 млрд. долл
.
Если сравнить эти цифры, то возможные "усилия" Украины выглядят, простите, смешно.
Мы сегодня, вроде, признаём, что без поддержки Запада мы не сможем воевать против росс. армии, но "забываем", что это результат не последних 2 или 7 лет, а всех 30 лет.
Я до сих пор считаю чудом, что Харьков не взяли на 2-3 день и что наши ВСУ, считаю, очень успешно выдержали первый удар. Восхищён ВСУ.
К Зеленскому у меня главная претензия, что, считаю, он не сделал всё возможное для достижения мира (предотвращения войны) даже путём каких-то уступок, хотя, допускаю, что у него были связаны руки и он боялся, что никакие уступки наши "патриоты" и "активисты" не примут.
Порошенко, на мой взгляд, совершил ошибку, когда записал в Конституцию "стремление в НАТО". Эта запись
нам ничего не дала. Надо было добиваться этого тихо, спокойно, учитывая явное нежелание НАТО сделать это.
Ваша проблема в тому, що вважаєте, що "мало шукав мира", забуваючи про: "хочеш мира, готуйся до війни".
Чомусь прибічники Зе весь час оглядаються на ПАПу, По те, По се.
Що за три роки зробив Зе, щоб зміцнити армію?
При чому тут попіредники? За три роки По, так наклав Зе в штани, що досі розгрібає?
Чому друкарський станок найприймав 100500 тупих, не потрібних і шкідливих законів, а НАТО не викреслив ? Знову По наклав ?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 06:55
Zebra написав: andrijk777 написав: Zebra написав:
Раша пошла на эту войну, значит она не смирится ни с каким НАТО в Киеве, никакой антироссийской властью которая будет "угрожать" вернуть захваченные территории - я более склонен считать, что второй чеченской компанией может быть массированный удар по правительственному кварталу, когда уже всем покажется, что наступил мир, жизнь за бурлила своим чередом и тут хераксь прилет десятков гиперзвуковых ракет. Потом выступит Путин (или его приемник из ФРС) и скажет, или мы будем уничтожать вашу власть одну за другой гиперзвуковыми ракетами или вы откзываетесь от своих "агрессивных планов".
Ніхто не знає як воно буде.
Але в 2019 народ
вибрав президента який сказав "надо просто прекратить стрелять". ТО хто винен???
Путін винен, звичайно.
Ніхто не знає, але щоб оцінити варіанти, можна поставити себе на місце керівництва ворога.
Війна почалася не з територіальних претензій окрім Криму, це саме ідеологічна ненависть. Подивіться яка жорстокість - фактично в Оленівці стратили військовополонених, як польських офіцерів колись у Катині.
Росії не потрібна незакінчена війна, тому вони готуються до переговорів з позиції сили.
Але якщо наша влада буде постійно відмовлятися від переговорів, атакуючи західною зброєю окуповані території, рано чи пізно буде жорстка відповідь - саме по центрам прийняття рішень. Це буде ухвала на рівні вищого керівництва ворога - страта нашої влади, що не реагує та вимоги.
Колись в Афганістані Кремль стратив власну маріонетку. Взагалі не бачу причин, чому старческий маразм не може піти цим варіантом. Невідомо як тоді бути, коли урядовий квартал буде зрівняний з землею.
У Путіна є жорстокий план щодо Зеленського, це підтверджується фактично відмовою вести з ним особисті переговори, скоріше за все, на столі лежить непідписаний наказ.
Думаю, теперішня влада ... ти би вів перемовини із колишніми клоунами, весільними фотографами, безробітними і рештою зброду? Про що? Про оформлення шоу?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:09
juristkostya написав: ЛАД написав:
Не знаю, где Вы увидели "неприятную правду".
По-моему, не было ни первого, ни второго.
Необходимость делать упор на государственное строительство и армию в первую очередь озвучивалась более чем прямо.
И, вполне ожидаемо, не встретила поддержки, ибо...кому хочется думать о необходимости методично, годами отказывать себе в бытовых благах ради армии? Ждать з.п. учителя 4 т. долл и мгновенного искоренения коррупции всяко приятнее...
Фу какой бред, явно топиш против Украины.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:13
Zebra написав:
Але якщо наша влада буде постійно відмовлятися від переговорів, атакуючи західною зброєю окуповані території, рано чи пізно буде жорстка відповідь - саме по центрам прийняття рішень. Це буде ухвала на рівні вищого керівництва ворога - страта нашої влади, що не реагує та вимоги.
Чому ми не можемо зробити жорстку відповідь - по центрам прийняття рішень росіян? Так би мовити стратити їхню владу, що не реагує та вимоги?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:21
juristkostya написав: prodigy написав:
У Миколаєві за вихідні затримали близько 400 осіб за підозрою у співпраці з РФ - генерал
это называется "искусство заголовка"
На самом-то деле, речь идёт о нарушителях комендантского часа (длиной более суток). И 400 человек на весь областной центр - совсем немного.
сегодня в Николаеве осталось не больше 150к населения, 400 человек -это существенно
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