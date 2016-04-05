ЛАД написав:

juristkostya написав: ЛАД написав: Кроме того, я писал, что реально возможное за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.

Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.

Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу. Кроме того, я писал, что реально возможное за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу. Это верно.

Но! Никто ведь в 2019 году не знал, что у нас всего 2,5 года на подготовку. Нет никакой заслуги Зеленского, что его пассивность в вопросах обороны не особо сказалась на практическом ходе войны. Это верно.Но! Никто ведь в 2019 году не знал, что у нас всего 2,5 года на подготовку. Нет никакой заслуги Зеленского, что его пассивность в вопросах обороны не особо сказалась на практическом ходе войны.

запись

Уже писал, я не видел уж очень большой активности и у Порошенко. Кроме громких слов.За его 5 лет купили у Малышева хоть один новый танк?Точно так же. не уверен в особой пассивности Зеленского. Не могу точно судить, освоение новой военной техники, естественно, засекречено. Так что проблемы, возникавшие при испытаниях, мне неизвестны. Но посмотрите на сроки от начала разработки до поставки в войска любой сложной техники хоть в Союзе, хоть в РФ, хоть в США. Далеко не 1-2-3 года. При значительно более мощной промышленности, чем в сегодняшней Украине и при значительно бОльших финансовых возможностях.Нам за эти 5 месяцев дали оружия уже, вроде,и мы говорим о сильной нехватке оружия. При том, что пока речь даже не идёт о самолётах (очень дорого), а о системах ПВО, о танках и многих других весьма дорогостоящих вещах пока только разговоры.При этом согласно проекту бюджетагод на вооружение и военную технику предусматривалось почти- примерноЕсли сравнить эти цифры, то возможные "усилия" Украины выглядят, простите, смешно.Мы сегодня, вроде, признаём, что без поддержки Запада мы не сможем воевать против росс. армии, но "забываем", что это результат не последних 2 или 7 лет, а всех 30 лет.Я до сих пор считаю чудом, что Харьков не взяли на 2-3 день и что наши ВСУ, считаю, очень успешно выдержали первый удар. Восхищён ВСУ.К Зеленскому у меня главная претензия, что, считаю, он не сделал всё возможное для достижения мира (предотвращения войны) даже путём каких-то уступок, хотя, допускаю, что у него были связаны руки и он боялся, что никакие уступки наши "патриоты" и "активисты" не примут.Порошенко, на мой взгляд, совершил ошибку, когда записал в Конституцию "стремление в НАТО". Этанам ничего не дала. Надо было добиваться этого тихо, спокойно, учитывая явное нежелание НАТО сделать это.