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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:13
Zebra написав:
Але якщо наша влада буде постійно відмовлятися від переговорів, атакуючи західною зброєю окуповані території, рано чи пізно буде жорстка відповідь - саме по центрам прийняття рішень. Це буде ухвала на рівні вищого керівництва ворога - страта нашої влади, що не реагує та вимоги.
Чому ми не можемо зробити жорстку відповідь - по центрам прийняття рішень росіян? Так би мовити стратити їхню владу, що не реагує та вимоги?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:21
juristkostya написав: prodigy написав:
У Миколаєві за вихідні затримали близько 400 осіб за підозрою у співпраці з РФ - генерал
это называется "искусство заголовка"
На самом-то деле, речь идёт о нарушителях комендантского часа (длиной более суток). И 400 человек на весь областной центр - совсем немного.
сегодня в Николаеве осталось не больше 150к населения, 400 человек -это существенно
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:48
ЛАД написав:
Реальность создают люди. Создали.
От такі як Ви й створили реальність російського міра під Харковом....
А всього то - не чіпайте мову, не лізьте в НАТО, зрозумійте націю лєрмонтова/пушкіна....
При цьому - отримали ...геноцид любителів російського міра на території України від бурятів/дагестанців...
Як би там не було, але Україна з цієї війни вийде більш монолітною моноДержавою що до мови/релігії/політичних уподобань...
Адже любителі російського міра сильно проріджені російськими снарядами...
Просто порівняйте кількість загиблих у Львові/Тернополі/Хмельницьку/Києві ( в тому числі й військових з цих територій- з загиблими в Маріуполі, Харкові, Донецьку/Луганську....
Носіїв (навіть скритих) ідеї російського міра в Україні - різко поменшає.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:02
Zebra написав:
Рашисти поки що своїх орків з сім'ями не розселяють?
Масово - точно ні. Може є якісь окремі випадки - хз. Вони позаймали в/ч в місті (і там дуже близько до будинків), школу поліції, приміщення СБУ, прикордонників і т.д. Плюс велика промка на "острові". Там багато техніки.
Інколи їх наші кошмарять. В приміщення (в центрі міста ) на території в/ч наших (в минулому) ЗРВ вже прилітало, кажуть були жертви серед орків.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:03
vitaliian написав:
3. Никто не знал в какое направление будет нанесён максимальный удар. Кроме пожалуй Мариуполя, это было ожидаемо, город на границе, этим всё сказано. А Ирпень/Буча Мелитополь/Херсон не на границе. За аттакующим инициатива. Он знает куда будет нанесён удар. Где держать силы обороны?
ИМХО вода, свет и сухопутка в крым были ожидаемыми целями.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:17
Zebra написав:
Невідомо як тоді бути, коли урядовий квартал буде зрівняний з землею.
Вы уверены что в урядовом квартале остался хоть один урядовец? Вполне может быть, что там кроме мышей и тараканов никого нет.
Кроме того, центры принятия решений бывают разные - формальные и фактические. Кто сейчас является для Украины фактическим центром принятия решений?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:30
flyman написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
.........
Кроме того, я писал, что реально возможное
за 2 года усиление армии не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.
Никто не убедил меня в обратном, хотя я несколько раз просил об этом.
Бредни о возможностях выпуска "тысяч ракет" за это время, простите, всерьёз воспринимать не могу.
Здача півдня, це "не повлияло бы сколько-нибудь заметно на результаты войны.",
можливо, Сєвєродонецьк було би втрачено і Маріуполь, але не 25% території.
ЛАД писал(а):
........ Но посмотрите на сроки от начала разработки до поставки в войска любой сложной техники хоть в Союзе, хоть в РФ, хоть в США. Далеко не 1-2-3 года. При значительно более мощной промышленности, чем в сегодняшней Украине и при значительно бОльших финансовых возможностях.
Нам за эти 5 месяцев дали оружия уже, вроде, больше 10 млрд. долл. и мы говорим о сильной нехватке оружия. При том, что пока речь даже не идёт о самолётах (очень дорого), а о системах ПВО, о танках и многих других весьма дорогостоящих вещах пока только разговоры.
При этом согласно проекту бюджета на 2019 год на вооружение и военную технику предусматривалось почти 17 млрд грн - примерно 0,7 млрд. долл.
Если сравнить эти цифры, то возможные "усилия" Украины выглядят, простите, смешно.
Мы сегодня, вроде, признаём, что без поддержки Запада мы не сможем воевать против росс. армии, но "забываем", что это результат не последних 2 или 7 лет, а всех 30 лет.
Я до сих пор считаю чудом, что Харьков не взяли на 2-3 день и что наши ВСУ, считаю, очень успешно выдержали первый удар. Восхищён ВСУ.
К Зеленскому у меня главная претензия, что, считаю, он не сделал всё возможное для достижения мира (предотвращения войны) даже путём каких-то уступок, хотя, допускаю, что у него были связаны руки и он боялся, что никакие уступки наши "патриоты" и "активисты" не примут.
Порошенко, на мой взгляд, совершил ошибку, когда записал в Конституцию "стремление в НАТО". Эта запись нам ничего не дала. Надо было добиваться этого тихо, спокойно, учитывая явное нежелание НАТО сделать это.
Ваша проблема в тому, що вважаєте, що "мало шукав мира", забуваючи про: "хочеш мира, готуйся до війни".
Чомусь прибічники Зе весь час оглядаються на ПАПу, По те, По се.
Що за три роки зробив Зе, щоб зміцнити армію?
При чому тут попіредники? За три роки По, так наклав Зе в штани, що досі розгрібає?
Чому друкарський станок найприймав 100500 тупих, не потрібних і шкідливих законів, а НАТО не викреслив ? Знову По наклав ?
Вы, вроде отвечаете на мои посты, но впечатление такое, что Вы их не читаете.
Что такого мог сделать Зеленский, чтобы не потерять 25% территории?
Увеличить в 2-3 раза численность армии? В мирное время?
Резко нарастить выпуск вооружений? Не на штуки, а в десятки раз (выпуск дополнительных 100 ракет ничего не дал бы, это на 5 мин. работы)?
Хотелось бы, но это реально
?
Я ничего не забываю.
Готовиться к войне надо.
Но я привёл цифры - больше, чем на 10 млрд долл. уже
получено вооружений за 5 месяцев
от Запада, по сравнению с нашими затратами за год
0,7 млрд долл.
И этих 10 млрд не хватает. Мы могли себе позволить тратить на вооружение не 0,7, а хотя бы 3 млрд долл. в год?
Если считаете, что да, подскажите, за счёт чего? Какие расходы порезать? Медицину? Образование? Науку? Что-то ещё?
Посадить народ на голодный паёк?
"Викреслити НАТО" ИЗ Конституции. Это, возможно, надо было сделать, но только как условие мирного урегулирования с РФ. Просто так это точно не прошло бы. Представьте себе, какой вой такое решение вызвало бы у "патриотов" и "активистов". Объяснить это народу было бы невозможно. Отменить
запись гораздо сложнее, чем не принять
закон.
Мне, в общем-то, не особо интересны ни По, ни Зе. Порошенко я здесь вспоминаю только потому, что порохоботы (которых здесь хватает) регулярно пишут о том, как Зе "развалил армию и подготовку к войне", а По сильно вооружал армию. Ещё раз, По купил у Малышева хоть один танк для украинской армии? Хоть один самолёт? Хоть один ЗРК? Какие вооружения были закуплены за 5 лет
?
Вы, вроде, программист, а не гуманитарий.
Так давайте пользовать логикой, а не эмоциями.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:33
juristkostya написав:
идея появления этого пункта в Конституции мне тоже непонятна, но...этот тот вопрос, в котором я вполне готов довериться опытному и весьма успешному дипломату.
Особисто мені здається, що на велику війну ніхто не розраховував. Більше різні варінти проксі війни з ДНР/ЛНР. На той момент був не дуже зрозумілий курс Зеленського, який мав всі шанси стати президентом.
Відповідно, цей пункт в Конституції це:
- цементування внутрішньої ситуації, щоб наступна влада, не ламаючи систему через коліно, не могла з легкістю повернутися в сторону тайожного союза
- чіткий сигнал Заходу про це
- передвиборча "гречка"
Про пріоритетність цих пунктів особисто для Порошенка кожен може судити по мірі своєї довіри до нього. Особисто мені здається, що вони для нього були рівнопріоритетними.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:34
flyman написав:
є так зване ППРЧ, спектр розмазується на рівні білого шуму
спектр то розмазується, що робить неможливим прослуховування, але джерело сигналу залишається. І воно все одно легко пеленгується.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:36
mephala написав: vitaliian написав:
3. Никто не знал в какое направление будет нанесён максимальный удар. Кроме пожалуй Мариуполя, это было ожидаемо, город на границе, этим всё сказано. А Ирпень/Буча Мелитополь/Херсон не на границе. За аттакующим инициатива. Он знает куда будет нанесён удар. Где держать силы обороны?
ИМХО вода, свет и сухопутка в крым были ожидаемыми целями.
зачем им сухопутка, если есть мост? по воде как там не знаю, но свет они точно порешали. Веерных отключений давно не было.
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