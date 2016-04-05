budivelnik написав:.......... Як би там не було, але Україна з цієї війни вийде більш монолітною моноДержавою що до мови/релігії/політичних уподобань... Адже любителі російського міра сильно проріджені російськими снарядами... Просто порівняйте кількість загиблих у Львові/Тернополі/Хмельницьку/Києві ( в тому числі й військових з цих територій- з загиблими в Маріуполі, Харкові, Донецьку/Луганську.... Носіїв (навіть скритих) ідеї російського міра в Україні - різко поменшає.
Вынужден Вас огорчить - погибших в Харькове сравнительно мало, немного больше 1000. Так что Ваша радость по поводу "прорідження російськими снарядами" явно преждевременна. Может, Вы поможете Путину, а то он плохо справляется с реализацией Вашей мечты о создании "монолітної моноДержави" путём физического уничтожения русскоязычных? Иногда всё же полезно думать, что Вы пишете. Хотя понимаю, что прапорщику это тяжело.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 сер, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:идея появления этого пункта в Конституции мне тоже непонятна, но...этот тот вопрос, в котором я вполне готов довериться опытному и весьма успешному дипломату.
Особисто мені здається, що на велику війну ніхто не розраховував. Більше різні варінти проксі війни з ДНР/ЛНР. На той момент був не дуже зрозумілий курс Зеленського, який мав всі шанси стати президентом. Відповідно, цей пункт в Конституції це: - цементування внутрішньої ситуації, щоб наступна влада, не ламаючи систему через коліно, не могла з легкістю повернутися в сторону тайожного союза - чіткий сигнал Заходу про це - передвиборча "гречка" Про пріоритетність цих пунктів особисто для Порошенка кожен може судити по мірі своєї довіри до нього. Особисто мені здається, що вони для нього були рівнопріоритетними.
Мотивы дело десятое. Сигнал нужен был Западу как зайцу стоп-сигнал. Первый и третий пункт - да. Но важны не мотивы. Важен результат и польза от такого решения.
ЛАД написав:Готовиться к войне надо. Но я привёл цифры - больше, чем на 10 млрд долл.уже получено вооружений за 5 месяцев от Запада, по сравнению с нашими затратами за год 0,7 млрд долл. И этих 10 млрд не хватает. Мы могли себе позволить тратить на вооружение не 0,7, а хотя бы 3 млрд долл. в год? Если считаете, что да, подскажите, за счёт чего? Какие расходы порезать? Медицину? Образование? Науку? Что-то ещё? Посадить народ на голодный паёк?
а че вы забываете что в 2021 году когда бюджет получил сверх плановый доход то выделил на дороги ДОПОЛНИТЕЛНЬНО ! 80 ярдов гривен. А это на секундочку почти три ярда зелени которые можно пускать на закупку уже готового вооружения за бугром. и это вооружение было бы у нас в НАЧАЛЕ войны а не порционно по капле в течении 5 месяцев. и это только 2021 год. говорите сделал все что мог? говорите мало денег было у власти? говорите нада было кого то на голодный паек посадить? ну продолжайте говорить дальше. 75% может будут радостно вам вторить.
ЛАД написав:Ещё раз, По купил у Малышева хоть один танк для украинской армии? Хоть один самолёт? Хоть один ЗРК? Какие вооружения были закуплены за 5 лет?
вы забываете что больше половины каденции пороха мы расхлебывали последствия 2014-2015 годов. после разрушения экономических связей мы действительно сидели на голодном пайке. но такое впечатление что вы за границей были и вам все это не ведомо. было не до танков с самолетами. покупал первоочередное так как после яныка реально ниче не было в армии. даже банальное питание и то нуждалось в реформе. как нарастил зе то что ему досталось?
Zebra написав:Невідомо як тоді бути, коли урядовий квартал буде зрівняний з землею.
Вы уверены что в урядовом квартале остался хоть один урядовец? Вполне может быть, что там кроме мышей и тараканов никого нет. Кроме того, центры принятия решений бывают разные - формальные и фактические. Кто сейчас является для Украины фактическим центром принятия решений?
📉🌐Через Росію та її загарбницькі дії, весь світ платить високу ціну. Буквально. The Economist підрахував, що війна РФ буде коштувати світу -1,1% потенційного росту ВВП, або -1 трлн дол. МВФ зробив такі ж прогнози. І хоч Україна спротивом явно знизила ціну агресії РФ для наших партнерів у довгостроковій перспективі, поточні тенденції важливі для оцінки перспектив фінансової підтримки України.
😈Хороші новини: найбільше з країн G20 втратить сама агресорка 💩Росія – -10% ВВП (а до війни мала б вирости на +2,6%, шкода пересічні росіяни того не розуміють)
Що цікаво, з інших країн-членів G20 найбільше падіння економіки прогнозують 🇩🇪Німеччині, 🇫🇷Франції, 🇮🇹Італії та 🇨🇳Китаю – тим, кого час від часу звинувачували у ситуативному підігруванні РФ.
Втім, дехто і у виграші. 📈Внаслідок війни прогнози росту ВВП 🇸🇦Саудівської Аравії, 🇦🇷Аргентини та 🇧🇷Бразилії навіть виросли. У першому випадку цьому сприяло підвищення цін на енергоресурси⛽, а в інших двох – дефіцит зерна🌾, зокрема через заблокований український експорт.
Может нерепрезентативно но тем не менее Та что следующий президент Арестович? Думаю из медийников он номер 1
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.