Додано: Вів 09 сер, 2022 09:46

ЛАД написав: Готовиться к войне надо.

Но я привёл цифры - больше, чем на 10 млрд долл. уже получено вооружений за 5 месяцев от Запада, по сравнению с нашими затратами за год 0,7 млрд долл.

И этих 10 млрд не хватает. Мы могли себе позволить тратить на вооружение не 0,7, а хотя бы 3 млрд долл. в год?

Если считаете, что да, подскажите, за счёт чего? Какие расходы порезать? Медицину? Образование? Науку? Что-то ещё?

Посадить народ на голодный паёк? Готовиться к войне надо.Но я привёл цифры - больше, чем наполучено вооружений заот Запада, по сравнению с нашими затратами0,7 млрд долл.И этих 10 млрд не хватает. Мы могли себе позволить тратить на вооружение не 0,7, а хотя бы 3 млрд долл. в год?Если считаете, что да, подскажите, за счёт чего? Какие расходы порезать? Медицину? Образование? Науку? Что-то ещё?Посадить народ на голодный паёк?

ДОПОЛНИТЕЛНЬНО !

а че вы забываете что в 2021 году когда бюджет получил сверх плановый доход то выделил на дороги80 ярдов гривен. А это на секундочку почти три ярда зелени которые можно пускать на закупку уже готового вооружения за бугром. и это вооружение было бы у нас в НАЧАЛЕ войны а не порционно по капле в течении 5 месяцев. и это только 2021 год.говорите сделал все что мог? говорите мало денег было у власти? говорите нада было кого то на голодный паек посадить?ну продолжайте говорить дальше. 75% может будут радостно вам вторить.