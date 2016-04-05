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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:25
ЛАД написав:
"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание.
Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто.
Это подтверждается его последующей политикой.
Та зрозуміло що він мав на увазі 2 сторони.
Просто цей вислів говорить про його неймовірну наївність і далекість від реальної політики. Його некомпетентність(відповідність посаді президента) просто зашкалює ось і все.
Але ви в упор цього не замічаєте і тупо порівнюєте його з По. По - професіонал, а Зе - дилетант. Але "як людина", можливо Зе кращий за По.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:26
flyman написав:
як пеленгується, якщо воно на рівні шуму?
Якщо згрубша, то сигнал в певній частоті лишається на рівні шуму при прослуховуванні. Але при передачі на конкретній частоті виникають амплітудні значення сигналу, які значно перевищують середній рівень - або не значно, залежить від потужності передавача. Шляхом аналізу значень цих діапазонів можна не тільки запеленгувати джерело сигналу, а й побудувати таблицю переходів.
ППРЧ - це не система захисту каналу, скоріш це система розширення кількості каналів при обмеженому діапазоні частот. Як правило, в таких системах все одно використовується шифрування при передачі даних.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 09 сер, 2022 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:34
Підготувати план оборони!
ЛАД написав:
Что такого мог сделать Зеленский, чтобы не потерять 25% территории?
Увеличить в 2-3 раза численность армии? В мирное время?
Резко нарастить выпуск вооружений? Не на штуки, а в десятки раз (выпуск дополнительных 100 ракет ничего не дал бы, это на 5 мин. работы)?
Хотелось бы, но это реально
?
У нього на це було мінімум пів року.Кожен підрозділ повинен був знати як діяти у разі нападу. Повинні були чітко визначені лінії оборони, сяк-так підготовлені.
А не так, як вони діяли 24.02, коли в телефонному режимі віддавались накази.
Але він ще 23.02 глаголив що нападу не буде, тому який нафіг план оборони...
Той самий По можливо
його(план оборони) б підготовив.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:38
andrijk777 написав:
Підготувати план оборони!
У нього на це було мінімум пів року.
А з чого ви взяли, що плану оборони не було? Більшість ударів російських ракет влучили по пустим ангарам і боксам, війська почали зранку ж вести бойові дії на більшості напрямків.
Ініціатива була за російськими військами і це надало їм перевагу. Неможливо було передбачити порядок дій кацапів.
Звичайно, були помилки, але при всій своїй нелюбові до Зеленського - якби плану оборони не було, ми б в кращому разі зараз намагалися утриматись на ліній Ковель - Львів - Івано-Франківськ Чернівці. Або навіть Сянки - Славськ - Ворохта.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:39
vitaliian написав: mephala написав: vitaliian написав:
3. Никто не знал в какое направление будет нанесён максимальный удар. Кроме пожалуй Мариуполя, это было ожидаемо, город на границе, этим всё сказано. А Ирпень/Буча Мелитополь/Херсон не на границе. За аттакующим инициатива. Он знает куда будет нанесён удар. Где держать силы обороны?
ИМХО вода, свет и сухопутка в крым были ожидаемыми целями.
зачем им сухопутка, если есть мост? по воде как там не знаю, но свет они точно порешали. Веерных отключений давно не было.
ну да. единственная транспортная артерия это же так круто. плюс ехать сверху делая крюк тоже дикий восторг.
а по поводу электричества - с Украины ЛЭП были на 1250 МВт. рашка сделала 4 моста суммарно на 800МВт. совсем так адекватная замена. не ну если выгнать всех оставив только вояк то норм канеш
плюс у раши и так тот регион откуда мост кинули энергетический был дефицитный. да и сухопутный коридор тоже нужно снабжать электричеством как и все остальное захваченное. опять делать переток с раши?
а про воду даже не знаю что вам и сказать. наверное тоже что сказал уже выше был другому незнайке - вы не в Украине живете?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:40
ЛАД написав: budivelnik написав:
..........
Як би там не було, але Україна з цієї війни вийде більш монолітною моноДержавою що до мови/релігії/політичних уподобань...
Адже любителі російського міра сильно проріджені російськими снарядами...
Просто порівняйте кількість загиблих у Львові/Тернополі/Хмельницьку/Києві ( в тому числі й військових з цих територій- з загиблими в Маріуполі, Харкові, Донецьку/Луганську....
Носіїв (навіть скритих) ідеї російського міра в Україні - різко поменшає.
Вынужден Вас огорчить - погибших в Харькове сравнительно мало, немного больше 1000.
Так что Ваша радость по поводу "прорідження російськими снарядами" явно преждевременна.
Может, Вы поможете Путину, а то он плохо справляется с реализацией Вашей мечты о создании "монолітної моноДержави" путём физического уничтожения русскоязычных?
Иногда всё же полезно думать, что Вы пишете. Хотя понимаю, что прапорщику это тяжело.
Він пише, що Харків повинен визначитись - він Україна чи ні?
Українська мова, культура, спосіб мислення або російська мова, культура, спосіб мислення, третього не дано.
Немає ніякої харківської ідентичності. Ось була донецька ідентичність - де вона??? Донецьк сьогодні вільний - де велич і ідентичність Донбасу?
Немає її! Є "руський мир", точніше "руське болото".
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:42
mephala написав:
люс у раши и так тот регион откуда мост кинули энергетический был дефицитный. да и сухопутный коридор тоже нужно снабжать электричеством как и все остальное захваченное. опять делать переток с раши?
я это всё читал в 2014 а так же то что мост на том месте построить невозможно и что его снесёт первым же штормом.
andrijk777 написав:
спосіб мислення
теперь так называется не терпимость к инакомыслию? Например в Одессе живут армяне, болгары, греки, евреи. В Ирпене большая азербайджанская община в Украине украинским почти не владеют, русский с акцентом. Но с украинскими паспортами. С ними что делать, депортация, гулаг?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 09 сер, 2022 10:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:47
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:50
vitaliian написав: andrijk777 написав:
спосіб мислення
теперь так называется не терпимость к инакомыслию? Например в Одессе живут армяне, болгары, греки, евреи. Они хоть и с украинскими паспортами но русским владеют с акцентом. С ними что делать, депортация, гулаг?
Навіщо така гуманність? Зразу розстріляти.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:54
andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав:
спосіб мислення
теперь так называется не терпимость к инакомыслию? Например в Одессе живут армяне, болгары, греки, евреи. Они хоть и с украинскими паспортами но русским владеют с акцентом. С ними что делать, депортация, гулаг?
Навіщо така гуманність? Зразу розстріляти.
я так и понял
.
andrijk777 написав:
Він пише, що Харків повинен визначитись - він Україна чи ні?
Українська мова, культура, спосіб мислен
им тоже определяться украинцы они или азербайджанцы?
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