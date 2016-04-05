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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19711972197319741975>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В этом случае единственная цель - связать руки преемнику. И то было не единственное решение "под завязку".
такого преемника надо ставить в рамки. Экономика - хрен с ней, но в вопросах внешней политики безусловно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:05

  ЛАД написав:"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание.
Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто.
Это подтверждается его последующей политикой.

Быть "за всё хорошее против всего плохого" любят все.
Но президент не имеет права быть столь наивным.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:10

Інтервю Подоляка. Багато букв, пафосу і мало конкретики. Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62468750
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:10

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание.
Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто.
Это подтверждается его последующей политикой.

Быть "за всё хорошее против всего плохого" любят все.
Но президент не имеет права быть столь наивным.

Думаю, що його уявлення відображені в серіальчіку.
Тільки реальність це не відосікі, рейтинги і прайм-тайм в зомбоящику.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11

  sashaqbl написав:Інтервю Подоляка. Багато букв, пафосу і мало конкретики. Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62468750

Чому не готова, колись наш Зе казав, що в ролі певної категорії актриси готова.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:сегодня в Николаеве осталось не больше 150к населения, 400 человек -это существенно
400, который не смогли просидеть дома сутки, не выйдя в гастроном? Это совсем немного.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:18

vitaliian
по существу есть что сказать как им снабжать электричеством все что они хотели захватить без ЗАЭС?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:24

  mephala написав:vitaliian
по существу есть что сказать как им снабжать электричеством все что они хотели захватить без ЗАЭС?
по существу они сами не знают чего хотят. Точнее пуйло хочет выгодную позицию что-то диктовать Западу. Ср*ть ему на Крым и обеспечение Крымчан мегаваттами.

Плохое состояние здоровья Путина не является на сегодня секретом для большинства людей, находящихся в кремлевских орбитах, и страх за свое будущее в России без Путина, который является единственным гарантом сохранения текущего статуса-кво, властвует над элитами.

Цели и задачи так называемой специальной военной операции неизвестны не только простым людям, но и элитам, а что можно будет считать "победой" и когда война закончится не знают даже в ближайшем окружении Владимира Путина,  там у каждого на этот счёт своё особое мнение и видение итогов.

Ещё больше элиты пугает перспектива "поражения" в войне, и если раньше в "поражение" не верили и практически не обсуждали такие варианты,  то сейчас слово "поражение" в Кремле и около него звучит чаще чем "победа". В последнее время уже большинство в Генштабе имеют четкое представление,  что пора как минимум остановиться, более того,  многие открыто говорят о текущей ситуации как о движении к катастрофическим событиям, когда крупные поражения на фронте невозможно будет камуфлировать мелкими победами и "хороших решений" просто не останется.

https://t.me/generalsvr/997
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 11:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:24

США надають Україні новий вже 18 пакет військової допомоги, який потягнув на 1 млрд доларів, що робить його одним з найбільших з моменту російського вторгнення. Але попри вартість, він майже не містить важкого озброєння, а фактично зосереджений на боєприпасах.

Відповідно до опублікованого списку Україна найближчим часом отримає:

додаткові високоточні ракети GMLRS для HIMARS
75 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів
зенітні ракети до комплексу NASAMS
1000 ПТРК Javelin та сотні протитанкових гранатометів AT4
50 медичних евакуаційних машин (скоріш за все M113) та медичне приладдя
20 одиниць 120-мм мінометних систем (не обов'язково самохідних) та 20 тисяч мін до них
протипіхотні міни Claymore, вибухівку та інші підривні боєприпаси
.......
буквально тиждень тому, на початку серпня, США вже виділило Україні 550-млн доларів виключно на ракети GMLRS та 155-мм снаряди. І варто нагадати, що якщо кожна з пускових буде здійснювати лише один залп на добу, то місячна потреба у GMLRS складає понад 5000 тисяч ракет.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/koli_ochikuvati_nasams_ta_f_16_chomu_bez_himars_podrobitsi_chergovogo_paketu_dopomogi_ssha_ukrajini_na_1_mlrd_dolariv-8489.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:24

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание.
Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто.
Это подтверждается его последующей политикой.

Быть "за всё хорошее против всего плохого" любят все.
Но президент не имеет права быть столь наивным.

Думаю, що його уявлення відображені в серіальчіку.
Тільки реальність це не відосікі, рейтинги і прайм-тайм в зомбоящику.
думаю, в сериале отображены представления "пересичного" гражданина. А он как добросовестный профессионал сцены эти ожидания воплотил, вот и всё.
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