ЛАД написав:"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание. Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто. Это подтверждается его последующей политикой.
Быть "за всё хорошее против всего плохого" любят все. Но президент не имеет права быть столь наивным.
ЛАД написав:"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание. Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто. Это подтверждается его последующей политикой.
Быть "за всё хорошее против всего плохого" любят все. Но президент не имеет права быть столь наивным.
Думаю, що його уявлення відображені в серіальчіку. Тільки реальність це не відосікі, рейтинги і прайм-тайм в зомбоящику.
mephala написав:vitaliian по существу есть что сказать как им снабжать электричеством все что они хотели захватить без ЗАЭС?
по существу они сами не знают чего хотят. Точнее пуйло хочет выгодную позицию что-то диктовать Западу. Ср*ть ему на Крым и обеспечение Крымчан мегаваттами.
Плохое состояние здоровья Путина не является на сегодня секретом для большинства людей, находящихся в кремлевских орбитах, и страх за свое будущее в России без Путина, который является единственным гарантом сохранения текущего статуса-кво, властвует над элитами.
Цели и задачи так называемой специальной военной операции неизвестны не только простым людям, но и элитам, а что можно будет считать "победой" и когда война закончится не знают даже в ближайшем окружении Владимира Путина, там у каждого на этот счёт своё особое мнение и видение итогов.
Ещё больше элиты пугает перспектива "поражения" в войне, и если раньше в "поражение" не верили и практически не обсуждали такие варианты, то сейчас слово "поражение" в Кремле и около него звучит чаще чем "победа". В последнее время уже большинство в Генштабе имеют четкое представление, что пора как минимум остановиться, более того, многие открыто говорят о текущей ситуации как о движении к катастрофическим событиям, когда крупные поражения на фронте невозможно будет камуфлировать мелкими победами и "хороших решений" просто не останется.
США надають Україні новий вже 18 пакет військової допомоги, який потягнув на 1 млрд доларів, що робить його одним з найбільших з моменту російського вторгнення. Але попри вартість, він майже не містить важкого озброєння, а фактично зосереджений на боєприпасах.
Відповідно до опублікованого списку Україна найближчим часом отримає:
додаткові високоточні ракети GMLRS для HIMARS 75 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів зенітні ракети до комплексу NASAMS 1000 ПТРК Javelin та сотні протитанкових гранатометів AT4 50 медичних евакуаційних машин (скоріш за все M113) та медичне приладдя 20 одиниць 120-мм мінометних систем (не обов'язково самохідних) та 20 тисяч мін до них протипіхотні міни Claymore, вибухівку та інші підривні боєприпаси ....... буквально тиждень тому, на початку серпня, США вже виділило Україні 550-млн доларів виключно на ракети GMLRS та 155-мм снаряди. І варто нагадати, що якщо кожна з пускових буде здійснювати лише один залп на добу, то місячна потреба у GMLRS складає понад 5000 тисяч ракет.
ЛАД написав:"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание. Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто. Это подтверждается его последующей политикой.
Быть "за всё хорошее против всего плохого" любят все. Но президент не имеет права быть столь наивным.
Думаю, що його уявлення відображені в серіальчіку. Тільки реальність це не відосікі, рейтинги і прайм-тайм в зомбоящику.
думаю, в сериале отображены представления "пересичного" гражданина. А он как добросовестный профессионал сцены эти ожидания воплотил, вот и всё.