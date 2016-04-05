Плохое состояние здоровья Путина не является на сегодня секретом для большинства людей, находящихся в кремлевских орбитах, и страх за свое будущее в России без Путина, который является единственным гарантом сохранения текущего статуса-кво, властвует над элитами.Цели и задачи так называемой специальной военной операции неизвестны не только простым людям, но и элитам, а что можно будет считать "победой" и когда война закончится не знают даже в ближайшем окружении Владимира Путина, там у каждого на этот счёт своё особое мнение и видение итогов.Ещё больше элиты пугает перспектива "поражения" в войне, и если раньше в "поражение" не верили и практически не обсуждали такие варианты, то сейчас слово "поражение" в Кремле и около него звучит чаще чем "победа". В последнее время уже большинство в Генштабе имеют четкое представление, что пора как минимум остановиться, более того, многие открыто говорят о текущей ситуации как о движении к катастрофическим событиям, когда крупные поражения на фронте невозможно будет камуфлировать мелкими победами и "хороших решений" просто не останется.