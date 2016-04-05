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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:24
vitaliian написав:
Та что следующий президент Арестович?
Я не удивлен, что ты еще и железняка читаешь, какой зашквар.
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BIGor
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:29
BIGor написав: vitaliian написав:
Та что следующий президент Арестович?
Я не удивлен, что ты еще и железняка читаешь, какой зашквар.
не тебе решать кого мне читать. Железняк нардеп если что. А вот ты кто - непонятно.
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vitaliian
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:35
Значення цих слів - нуль.
"наразі до переговорів не готова" - а завтра може бути готова.
Ще раз: Є факт Стамбульських переговорів!
Проведення таких переговорів - це позор для України, тому що на них обговорювали капітуляцію України і здачу територій.
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andrijk777
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:38
vitaliian написав: BIGor написав: vitaliian написав:
Та что следующий президент Арестович?
Я не удивлен, что ты еще и железняка читаешь, какой зашквар.
не тебе решать кого мне читать. Железняк нардеп если что. А вот ты кто - непонятно.
а ты тупое
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BIGor
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:48
BIGor написав:
а ты тупое
если ты меня читаешь значит ты тоже, или дрочишь на тупых?
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vitaliian
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:49
vitaliian написав: mephala написав:vitaliian
по существу есть что сказать как им снабжать электричеством все что они хотели захватить без ЗАЭС?
по существу они сами не знают чего хотят. Точнее пуйло хочет выгодную позицию что-то диктовать Западу. Ср*ть ему на Крым и обеспечение Крымчан мегаваттами.
ну изначально они хотели захватить а не все раскатать.
а заэс это не только крым. это практически все левобережье от нее зависит.
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mephala
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:49
andrijk777 написав: ЛАД написав:
"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание.
Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто.
Это подтверждается его последующей политикой.
Та зрозуміло що він мав на увазі 2 сторони.
Просто цей вислів говорить про його неймовірну наївність і далекість від реальної політики. Його некомпетентність(відповідність посаді президента) просто зашкалює ось і все.
Але ви в упор цього не замічаєте і тупо порівнюєте його з По. По - професіонал, а Зе - дилетант. Але "як людина", можливо Зе кращий за По.
Это не наивность, а просто политический лозунг в предвыборной компании. Вполне допустимый.
То, что он был дилетантом, я писал ещё в 2019.
Порошенко профессионал. Но почитайте его полит. биографию. В скольких партиях состоял и какие должности занимал. Он знал очень много, но я что-то не помню, чтобы он хоть раз до 2014 высказался об ужасном состоянии армии и необходимости её укрепления и перевооружения.
О плане обороны sashaqbl
уже ответил. Да и раньше об этом здесь уже писали.
Добавлю только, что такой план должен разрабатывать Генштаб. Президент только утверждает его. Уверен, что такой план существовал. Насколько он был хорош и насколько удалось его выполнить - другой вопрос.
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ЛАД
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:49
ЛАД написав:
США надають Україні новий вже 18 пакет військової допомоги, який потягнув на 1 млрд доларів, що робить його одним з найбільших з моменту російського вторгнення. Але попри вартість, він майже не містить важкого озброєння, а фактично зосереджений на боєприпасах.
Щодо "не містить важкого озброєння" - я не згоден. Явно не БК на мільярд передають. + наявність ракед то NASAMS натякає, що десь мають бути і ЗРК. І скоріш за все вони теж в цьому пакеті, хоча не виключено, що і в попередньому.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:50
andrijk777 написав:
Ще раз: Є факт Стамбульських переговорів! Проведення таких переговорів - це позор для України
цікаво читати ці слова від людини, яка кілька сторінок назад плакалась, що вона не збирається гинути за Херсон.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:58
andrijk777 написав: ЛАД написав:
[
.....
Вынужден Вас огорчить - погибших в Харькове сравнительно мало, немного больше 1000.
Так что Ваша радость по поводу "прорідження російськими снарядами" явно преждевременна.
Может, Вы поможете Путину, а то он плохо справляется с реализацией Вашей мечты о создании "монолітної моноДержави" путём физического уничтожения русскоязычных?
Иногда всё же полезно думать, что Вы пишете. Хотя понимаю, что прапорщику это тяжело.
Він пише, що Харків повинен визначитись - він Україна чи ні?
Українська мова, культура, спосіб мислення або російська мова, культура, спосіб мислення, третього не дано.
Немає ніякої харківської ідентичності. Ось була донецька ідентичність - де вона??? Донецьк сьогодні вільний - де велич і ідентичність Донбасу?
Немає її! Є "руський мир", точніше "руське болото".
Он пишет про "монолітну моноДержаву". Вполне в духе Орбана.
Не хочу проводить более суровые аналогии.
+ практически радуется "прорідженню російськими снарядами" русскоязычного населения. И не в первый раз.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 09 сер, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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