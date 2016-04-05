RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1972197319741975>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Та что следующий президент Арестович?

Я не удивлен, что ты еще и железняка читаешь, какой зашквар.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:29

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Та что следующий президент Арестович?

Я не удивлен, что ты еще и железняка читаешь, какой зашквар.

не тебе решать кого мне читать. Железняк нардеп если что. А вот ты кто - непонятно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14331
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:35

  sashaqbl написав:Інтервю Подоляка. Багато букв, пафосу і мало конкретики. Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62468750

Значення цих слів - нуль.
"наразі до переговорів не готова" - а завтра може бути готова. :D :D
Ще раз: Є факт Стамбульських переговорів! Проведення таких переговорів - це позор для України, тому що на них обговорювали капітуляцію України і здачу територій.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3952
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:38

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:Та что следующий президент Арестович?

Я не удивлен, что ты еще и железняка читаешь, какой зашквар.

не тебе решать кого мне читать. Железняк нардеп если что. А вот ты кто - непонятно.

а ты тупое
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:48

  BIGor написав:а ты тупое
если ты меня читаешь значит ты тоже, или дрочишь на тупых?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14331
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:49

  vitaliian написав:
  mephala написав:vitaliian
по существу есть что сказать как им снабжать электричеством все что они хотели захватить без ЗАЭС?
по существу они сами не знают чего хотят. Точнее пуйло хочет выгодную позицию что-то диктовать Западу. Ср*ть ему на Крым и обеспечение Крымчан мегаваттами.


ну изначально они хотели захватить а не все раскатать.
а заэс это не только крым. это практически все левобережье от нее зависит.
mephala
 
Повідомлень: 7522
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:49

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"надо просто прекратить стрелять" - порохоботы примитивизируют это высказывание.
Уверен, что Зеленский имел ввиду, что должны "прекратить стрелять" обе стороны конфликта. Тогда это действительно просто.
Это подтверждается его последующей политикой.

Та зрозуміло що він мав на увазі 2 сторони.
Просто цей вислів говорить про його неймовірну наївність і далекість від реальної політики. Його некомпетентність(відповідність посаді президента) просто зашкалює ось і все.
Але ви в упор цього не замічаєте і тупо порівнюєте його з По. По - професіонал, а Зе - дилетант. Але "як людина", можливо Зе кращий за По.

Это не наивность, а просто политический лозунг в предвыборной компании. Вполне допустимый.
То, что он был дилетантом, я писал ещё в 2019.
Порошенко профессионал. Но почитайте его полит. биографию. В скольких партиях состоял и какие должности занимал. Он знал очень много, но я что-то не помню, чтобы он хоть раз до 2014 высказался об ужасном состоянии армии и необходимости её укрепления и перевооружения.
О плане обороны sashaqbl уже ответил. Да и раньше об этом здесь уже писали.
Добавлю только, что такой план должен разрабатывать Генштаб. Президент только утверждает его. Уверен, что такой план существовал. Насколько он был хорош и насколько удалось его выполнить - другой вопрос.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:49

  ЛАД написав:
США надають Україні новий вже 18 пакет військової допомоги, який потягнув на 1 млрд доларів, що робить його одним з найбільших з моменту російського вторгнення. Але попри вартість, він майже не містить важкого озброєння, а фактично зосереджений на боєприпасах.

Щодо "не містить важкого озброєння" - я не згоден. Явно не БК на мільярд передають. + наявність ракед то NASAMS натякає, що десь мають бути і ЗРК. І скоріш за все вони теж в цьому пакеті, хоча не виключено, що і в попередньому.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ще раз: Є факт Стамбульських переговорів! Проведення таких переговорів - це позор для України
цікаво читати ці слова від людини, яка кілька сторінок назад плакалась, що вона не збирається гинути за Херсон.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:[
.....
Вынужден Вас огорчить - погибших в Харькове сравнительно мало, немного больше 1000.
Так что Ваша радость по поводу "прорідження російськими снарядами" явно преждевременна.
Может, Вы поможете Путину, а то он плохо справляется с реализацией Вашей мечты о создании "монолітної моноДержави" путём физического уничтожения русскоязычных?
Иногда всё же полезно думать, что Вы пишете. Хотя понимаю, что прапорщику это тяжело.

Він пише, що Харків повинен визначитись - він Україна чи ні?
Українська мова, культура, спосіб мислення або російська мова, культура, спосіб мислення, третього не дано.
Немає ніякої харківської ідентичності. Ось була донецька ідентичність - де вона??? Донецьк сьогодні вільний - де велич і ідентичність Донбасу? Немає її! Є "руський мир", точніше "руське болото".

Он пишет про "монолітну моноДержаву". Вполне в духе Орбана.
Не хочу проводить более суровые аналогии.
+ практически радуется "прорідженню російськими снарядами" русскоязычного населения. И не в первый раз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 сер, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1972197319741975>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, flyman, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100082
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460691
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3474)
09.08.2022 13:09
ПУМБ (2181)
09.08.2022 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.