RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1972197319741975
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:59

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ще раз: Є факт Стамбульських переговорів! Проведення таких переговорів - це позор для України
цікаво читати ці слова від людини, яка кілька сторінок назад плакалась, що вона не збирається гинути за Херсон.

Я не "плакався".
Я так розумію ви з окопу пишете?
Чи як усі - дволикий? На словах одне, на ділі інше.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3952
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:09

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Інтервю Подоляка. Багато букв, пафосу і мало конкретики. Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62468750

Значення цих слів - нуль.
"наразі до переговорів не готова" - а завтра може бути готова. :D :D
Ще раз: Є факт Стамбульських переговорів! Проведення таких переговорів - це позор для України, тому що на них обговорювали капітуляцію України і здачу територій.

Вы присутствовали на переговорах? Знаете, что там обсуждали что-то, кроме поставок зерна?
Может, поделитесь своими знаниями с нами?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:10

  ЛАД написав:Не хочу проводить более суровые аналогии
а приведу, 3й рейх.
  ЛАД написав:практически радуется "прорідженню російськими снарядами" русскоязычного населения. И не в первый раз.
для него русскоязычные как евреи для Гитлера
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 12:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14331
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:11

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
США надають Україні новий вже 18 пакет військової допомоги, який потягнув на 1 млрд доларів, що робить його одним з найбільших з моменту російського вторгнення. Але попри вартість, він майже не містить важкого озброєння, а фактично зосереджений на боєприпасах.

Щодо "не містить важкого озброєння" - я не згоден. Явно не БК на мільярд передають. + наявність ракед то NASAMS натякає, що десь мають бути і ЗРК. І скоріш за все вони теж в цьому пакеті, хоча не виключено, що і в попередньому.

Прочитайте по ссылке. Там написано о NASAMS. Я, естественно, привел не всю заметку.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.

В сложившейся ситуации переговоры могут вестись только об одном - о капитуляции одной из сторон. Минск-3 в виде новой линии разграничения - бессмысленен после начала полномасштабной войны. Из этой войны выйдут только победитель и побежденный.
crumd
 
Повідомлень: 590
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:13

  crumd написав:
  sashaqbl написав:Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.

В сложившейся ситуации переговоры могут вестись только об одном - о капитуляции одной из сторон. Минск-3 в виде новой линии разграничения - бессмысленен после начала полномасштабной войны. Из этой войны выйдут только победитель и побежденный.

Не обязательно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:13

  ЛАД написав:Вы присутствовали на переговорах? Знаете, что там обсуждали что-то, кроме поставок зерна?
Может, поделитесь своими знаниями с нами?

Які нафіг поставки зерна? Стамбульські переговори - це переговори які пройшли в кінці березня. Ніяке зерно там не обговорювали.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3952
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:15

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:В этом случае единственная цель - связать руки преемнику. И то было не единственное решение "под завязку".
такого преемника надо ставить в рамки. Экономика - хрен с ней, но в вопросах внешней политики безусловно.

Нанося вред стране?
Экономика, как Вы знаете первична. Всё остальное крутится вокруг неё.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22879
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1972197319741975
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, flyman, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100082
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460691
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3474)
09.08.2022 13:09
ПУМБ (2181)
09.08.2022 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.