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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:59
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Ще раз: Є факт Стамбульських переговорів! Проведення таких переговорів - це позор для України
цікаво читати ці слова від людини, яка кілька сторінок назад плакалась, що вона не збирається гинути за Херсон.
Я не "плакався".
Я так розумію ви з окопу пишете?Чи як усі - дволикий?
На словах одне, на ділі інше.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:09
andrijk777 написав:
Значення цих слів - нуль.
"наразі до переговорів не готова" - а завтра може бути готова.
Ще раз: Є факт Стамбульських переговорів!
Проведення таких переговорів - це позор для України, тому що на них обговорювали капітуляцію України і здачу територій.
Вы присутствовали на переговорах? Знаете, что там обсуждали что-то, кроме поставок зерна?
Может, поделитесь своими знаниями с нами?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:10
ЛАД написав:
Не хочу проводить более суровые аналогии
а приведу, 3й рейх.
ЛАД написав:
практически радуется "прорідженню російськими снарядами" русскоязычного населения. И не в первый раз.
для него русскоязычные как евреи для Гитлера
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 09 сер, 2022 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:11
sashaqbl написав: ЛАД написав:
США надають Україні новий вже 18 пакет військової допомоги, який потягнув на 1 млрд доларів, що робить його одним з найбільших з моменту російського вторгнення. Але попри вартість, він майже не містить важкого озброєння, а фактично зосереджений на боєприпасах.
Щодо "не містить важкого озброєння" - я не згоден. Явно не БК на мільярд передають. + наявність ракед то NASAMS натякає, що десь мають бути і ЗРК. І скоріш за все вони теж в цьому пакеті, хоча не виключено, що і в попередньому.
Прочитайте по ссылке. Там написано о NASAMS. Я, естественно, привел не всю заметку.
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ЛАД
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:11
sashaqbl написав:
Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.
В сложившейся ситуации переговоры могут вестись только об одном - о капитуляции одной из сторон. Минск-3 в виде новой линии разграничения - бессмысленен после начала полномасштабной войны. Из этой войны выйдут только победитель и побежденный.
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crumd
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:13
crumd написав: sashaqbl написав:
Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.
В сложившейся ситуации переговоры могут вестись только об одном - о капитуляции одной из сторон. Минск-3 в виде новой линии разграничения - бессмысленен после начала полномасштабной войны. Из этой войны выйдут только победитель и побежденный.
Не обязательно.
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ЛАД
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:13
ЛАД написав:
Вы присутствовали на переговорах? Знаете, что там обсуждали что-то, кроме поставок зерна?
Может, поделитесь своими знаниями с нами?
Які нафіг поставки зерна? Стамбульські переговори - це переговори які пройшли в кінці березня. Ніяке зерно там не обговорювали.
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andrijk777
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:15
juristkostya написав: ЛАД написав:
В этом случае единственная цель - связать руки преемнику. И то было не единственное решение "под завязку".
такого преемника надо ставить в рамки.
Экономика - хрен с ней, но в вопросах внешней политики безусловно.
Нанося вред стране?
Экономика, как Вы знаете первична. Всё остальное крутится вокруг неё.
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