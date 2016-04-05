RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 19741975197619771978 ... 1980>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:30

  ЛАД написав:
ЛОНДОН, 8 авг (Рейтер) — В российском оружии, обнаруженном на Украине, было обнаружено более 450 компонентов иностранного производства, что свидетельствует о том, что Москва приобрела важные технологии у компаний в США, Европе и Азии за годы до вторжения, согласно новый отчет оборонного аналитического центра Royal United Services Institute.

С начала войны пять месяцев назад украинские военные захватили или вывезли с поля боя неповрежденное или частично поврежденное российское оружие. Согласно исследованию, предоставленному Reuters, после разборки было обнаружено, что 27 из этих вооружений и военных систем, от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны, в основном основаны на западных компонентах.
.......
По данным RUSI, около двух третей компонентов были изготовлены американскими компаниями на основе изъятого из Украины оружия. На продукцию американских компаний Analog Devices и Texas Instruments приходится почти четверть всех западных компонентов оружия.
.............
Выводы расследования показывают, что российские военные по-прежнему полагаются на иностранные микрочипы во всем, от тактических радиостанций до беспилотников и высокоточных боеприпасов большой дальности, и что западные правительства не спешили ограничивать доступ России к этим технологиям, особенно после вторжения президента Владимира Путина в Крым в 2014 году. ......

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive-russian-weapons-ukraine-powered-by-hundreds-western-parts-rusi-2022-08-08/
Там и о 9М727, и о Х-101.
Все компоненты к оружию имеют свои номера и не поставляются так просто кому то обезличено, поэтому проследить цепочку и выявить где утечки не так сложно. Ждем дальнейшей инфы. Есть ли воля в США расследовать сию ситуацию?
otg
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я не "плакався".
Я так розумію ви з окопу пишете?
Чи як усі - дволикий? На словах одне, на ділі інше.

Ні, якраз я не дволикий. Я не плачуся з приводу мобілізації чи того, що не випускають за кордон, і не ховаюся від військомату. Не йду добровольцем, тому що вважаю, що на даний момент від мене більше користі тут, де я є.
А казати, що не готовий вмирати за Херсон і звинувачувати владу в тому, що вони вели переговори на початку війни - при тому, що вони прийшли до влади під антивоєнними гаслами - це якраз дволикість.
P.S. Якшо шо, я голосував за Порошенка.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:41

  mephala написав:
а че вы забываете что в 2021 году когда бюджет получил сверх плановый доход то выделил на дороги ДОПОЛНИТЕЛНЬНО ! 80 ярдов гривен. А это на секундочку почти три ярда зелени которые можно пускать на закупку уже готового вооружения за бугром. и это вооружение было бы у нас в НАЧАЛЕ войны а не порционно по капле в течении 5 месяцев. и это только 2021 год.
говорите сделал все что мог? говорите мало денег было у власти? говорите нада было кого то на голодный паек посадить?
ну продолжайте говорить дальше. 75% может будут радостно вам вторить.
Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.
otg
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:43

  otg написав:
  mephala написав:
а че вы забываете что в 2021 году когда бюджет получил сверх плановый доход то выделил на дороги ДОПОЛНИТЕЛНЬНО ! 80 ярдов гривен. А это на секундочку почти три ярда зелени которые можно пускать на закупку уже готового вооружения за бугром. и это вооружение было бы у нас в НАЧАЛЕ войны а не порционно по капле в течении 5 месяцев. и это только 2021 год.
говорите сделал все что мог? говорите мало денег было у власти? говорите нада было кого то на голодный паек посадить?
ну продолжайте говорить дальше. 75% может будут радостно вам вторить.
Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.

прежде чем отвечать хню курите бюджет. и не нужно по себе мерять про штабы и шефы.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 09 сер, 2022 12:45, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 7523
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:45

  andrijk777 написав:Але ви в упор цього не замічаєте і тупо порівнюєте його з По. По - професіонал, а Зе - дилетант. Але "як людина", можливо Зе кращий за По.

Профессионал в чем? Красты? Где то у Охрименка была тема. "Где учат на президента?" Так где? :)
otg
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:46

  mephala написав:
  otg написав:
  mephala написав:
а че вы забываете что в 2021 году когда бюджет получил сверх плановый доход то выделил на дороги ДОПОЛНИТЕЛНЬНО ! 80 ярдов гривен. А это на секундочку почти три ярда зелени которые можно пускать на закупку уже готового вооружения за бугром. и это вооружение было бы у нас в НАЧАЛЕ войны а не порционно по капле в течении 5 месяцев. и это только 2021 год.
говорите сделал все что мог? говорите мало денег было у власти? говорите нада было кого то на голодный паек посадить?
ну продолжайте говорить дальше. 75% может будут радостно вам вторить.
Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.

прежде чем отвечать хню курите бюджет. и не нужно по себе мерять про штабы и шефы.
Вы курили? В студию доходную часть. В части где кредиты.
Востаннє редагувалось otg в Вів 09 сер, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Все компоненты к оружию имеют свои номера и не поставляются так просто кому то обезличено, поэтому проследить цепочку и выявить где утечки не так сложно.

По-перше, з корпуса мікросхеми можна стерти маркування.
По-друге, значна частина з тих компонентів - не військові, а промислові, авто чи авіаційні, за ними менший контроль і важче відслідкувати.
Разом з тим є певна кількість військових.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.

Угу, з ковідного фонду...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:49

  sashaqbl написав:
  otg написав:Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.

Угу, з ковідного фонду...
Да часть. Но осн из кредитов. Вы любите ездить по разбитым дорогам?
otg
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:51

  flyman написав:......
Серйозно так думаєте? Не було ліпших? Де в зомбоящику, в другому турі, в кварталі 95, де не було ліпших?

Кто?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22881
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 19741975197619771978 ... 1980>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Евгений Н., vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100090
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3477
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.