ЛОНДОН, 8 авг (Рейтер) — В российском оружии, обнаруженном на Украине, было обнаружено более 450 компонентов иностранного производства, что свидетельствует о том, что Москва приобрела важные технологии у компаний в США, Европе и Азии за годы до вторжения, согласно новый отчет оборонного аналитического центра Royal United Services Institute.
С начала войны пять месяцев назад украинские военные захватили или вывезли с поля боя неповрежденное или частично поврежденное российское оружие. Согласно исследованию, предоставленному Reuters, после разборки было обнаружено, что 27 из этих вооружений и военных систем, от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны, в основном основаны на западных компонентах. ....... По данным RUSI, около двух третей компонентов были изготовлены американскими компаниями на основе изъятого из Украины оружия. На продукцию американских компаний Analog Devices и Texas Instruments приходится почти четверть всех западных компонентов оружия. ............. Выводы расследования показывают, что российские военные по-прежнему полагаются на иностранные микрочипы во всем, от тактических радиостанций до беспилотников и высокоточных боеприпасов большой дальности, и что западные правительства не спешили ограничивать доступ России к этим технологиям, особенно после вторжения президента Владимира Путина в Крым в 2014 году. ......
Все компоненты к оружию имеют свои номера и не поставляются так просто кому то обезличено, поэтому проследить цепочку и выявить где утечки не так сложно. Ждем дальнейшей инфы. Есть ли воля в США расследовать сию ситуацию?
andrijk777 написав:Я не "плакався". Я так розумію ви з окопу пишете? Чи як усі - дволикий? На словах одне, на ділі інше.
Ні, якраз я не дволикий. Я не плачуся з приводу мобілізації чи того, що не випускають за кордон, і не ховаюся від військомату. Не йду добровольцем, тому що вважаю, що на даний момент від мене більше користі тут, де я є. А казати, що не готовий вмирати за Херсон і звинувачувати владу в тому, що вони вели переговори на початку війни - при тому, що вони прийшли до влади під антивоєнними гаслами - це якраз дволикість. P.S. Якшо шо, я голосував за Порошенка.
mephala написав: а че вы забываете что в 2021 году когда бюджет получил сверх плановый доход то выделил на дороги ДОПОЛНИТЕЛНЬНО ! 80 ярдов гривен. А это на секундочку почти три ярда зелени которые можно пускать на закупку уже готового вооружения за бугром. и это вооружение было бы у нас в НАЧАЛЕ войны а не порционно по капле в течении 5 месяцев. и это только 2021 год. говорите сделал все что мог? говорите мало денег было у власти? говорите нада было кого то на голодный паек посадить? ну продолжайте говорить дальше. 75% может будут радостно вам вторить.
Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.
mephala написав: а че вы забываете что в 2021 году когда бюджет получил сверх плановый доход то выделил на дороги ДОПОЛНИТЕЛНЬНО ! 80 ярдов гривен. А это на секундочку почти три ярда зелени которые можно пускать на закупку уже готового вооружения за бугром. и это вооружение было бы у нас в НАЧАЛЕ войны а не порционно по капле в течении 5 месяцев. и это только 2021 год. говорите сделал все что мог? говорите мало денег было у власти? говорите нада было кого то на голодный паек посадить? ну продолжайте говорить дальше. 75% может будут радостно вам вторить.
Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.
прежде чем отвечать хню курите бюджет. и не нужно по себе мерять про штабы и шефы.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 09 сер, 2022 12:45, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав: а че вы забываете что в 2021 году когда бюджет получил сверх плановый доход то выделил на дороги ДОПОЛНИТЕЛНЬНО ! 80 ярдов гривен. А это на секундочку почти три ярда зелени которые можно пускать на закупку уже готового вооружения за бугром. и это вооружение было бы у нас в НАЧАЛЕ войны а не порционно по капле в течении 5 месяцев. и это только 2021 год. говорите сделал все что мог? говорите мало денег было у власти? говорите нада было кого то на голодный паек посадить? ну продолжайте говорить дальше. 75% может будут радостно вам вторить.
Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.
прежде чем отвечать хню курите бюджет. и не нужно по себе мерять про штабы и шефы.
Вы курили? В студию доходную часть. В части где кредиты.
Востаннє редагувалось otg в Вів 09 сер, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Все компоненты к оружию имеют свои номера и не поставляются так просто кому то обезличено, поэтому проследить цепочку и выявить где утечки не так сложно.
По-перше, з корпуса мікросхеми можна стерти маркування. По-друге, значна частина з тих компонентів - не військові, а промислові, авто чи авіаційні, за ними менший контроль і важче відслідкувати. Разом з тим є певна кількість військових.