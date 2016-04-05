ЛОНДОН, 8 авг (Рейтер) — В российском оружии, обнаруженном на Украине, было обнаружено более 450 компонентов иностранного производства, что свидетельствует о том, что Москва приобрела важные технологии у компаний в США, Европе и Азии за годы до вторжения, согласно новый отчет оборонного аналитического центра Royal United Services Institute.



С начала войны пять месяцев назад украинские военные захватили или вывезли с поля боя неповрежденное или частично поврежденное российское оружие. Согласно исследованию, предоставленному Reuters, после разборки было обнаружено, что 27 из этих вооружений и военных систем, от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны, в основном основаны на западных компонентах.

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По данным RUSI, около двух третей компонентов были изготовлены американскими компаниями на основе изъятого из Украины оружия. На продукцию американских компаний Analog Devices и Texas Instruments приходится почти четверть всех западных компонентов оружия.

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Выводы расследования показывают, что российские военные по-прежнему полагаются на иностранные микрочипы во всем, от тактических радиостанций до беспилотников и высокоточных боеприпасов большой дальности, и что западные правительства не спешили ограничивать доступ России к этим технологиям, особенно после вторжения президента Владимира Путина в Крым в 2014 году. ......