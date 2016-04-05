RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 197519761977197819791980>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:52

  juristkostya написав:
  prodigy написав:сегодня в Николаеве осталось не больше 150к населения, 400 человек -это существенно
400, который не смогли просидеть дома сутки, не выйдя в гастроном? Это совсем немного.

В гастроном? В комендантську годину?.. :-D
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:53

  otg написав:
  sashaqbl написав:
  otg написав:Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.

Угу, з ковідного фонду...
Да часть. Но осн из кредитов. Вы любите ездить по разбитым дорогам?

это такие манипуляции, если бы потратился на оборону, а горячей фазы 24.02 не было, упрекали бы за дороги. А так потратился на дороги - упрекают за оборону. Чтобы ты не сделал, спас тонущего человека от смерти, всё равно упрекнут что порвал ему рубашку.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14335
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:56

  otg написав:....
Вы курили? В студию доходную часть. В части где кредиты.

Получили ответы? :)
Вот поэтому стараюсь не реагировать на автора.
Да и просто надоели разговоры о дорогах.
Никогда не думал, что у нас так много любителей ездить по буеракам и людей, не понимающих значение дорог для экономики.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22881
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:00

  sashaqbl написав:По-перше, з корпуса мікросхеми можна стерти маркування.
По-друге, значна частина з тих компонентів - не військові, а промислові, авто чи авіаційні, за ними менший контроль і важче відслідкувати.
Разом з тим є певна кількість військових.
Можна. Але мікросхема це не залізяка. Щоб все стерти що внутрі, треба ії перешити. Ви впевнені що це робили на Заводі? Чи аматори з раші?
otg
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:01

  vitaliian написав:
  otg написав:
  sashaqbl написав:Угу, з ковідного фонду...
Да часть. Но осн из кредитов. Вы любите ездить по разбитым дорогам?

это такие манипуляции, если бы потратился на оборону, а горячей фазы 24.02 не было, упрекали бы за дороги. А так потратился на дороги - упрекают за оборону. Чтобы ты не сделал, спас тонущего человека от смерти, всё равно упрекнут что порвал ему рубашку.

Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... казна пуста ... армія фактично розвалена ... в результаті конфлікт пригасили, було повернуто трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...

А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.

Але По поганий, а Зе класний... Л - логіка.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 09 сер, 2022 13:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29448
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:03

  flyman написав:Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... в результаті він то загасив, вернув трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...

А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.
Це капец. Перестаньте вести цю порохоботську пропаганду. Тошнить.
otg
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Можна. Але мікросхема це не залізяка. Щоб все стерти що внутрі, треба ії перешити. Ви впевнені що це робили на Заводі? Чи аматори з раші?
далеко не всі мікросхеми мають постійну память з зашитим серійником. не всі серії можна відслідкувати. Щось можна знайти і перекрити канали, з чимось не вийде.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:03

  crumd написав:
  sashaqbl написав:Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.

В сложившейся ситуации переговоры могут вестись только об одном - о капитуляции одной из сторон. Минск-3 в виде новой линии разграничения - бессмысленен после начала полномасштабной войны. Из этой войны выйдут только победитель и побежденный.

Ну це вже не знаю як і назвати ... Ідеальний оптиміст чи песиміст ?
В принципі у нашій війні такого не може бути - хіба що це все буде десь після третьої світової чи внутрішній розвал у них . Ресурси у московії практично необмежені - хто б що не говорив . ОН КНДР живе собі - а ресурсів у неї в десятки разів менше , якщо не в сотні . А в такому режимі як зараз - це просто вимотування . Ми ж навіть по доступним цілям у них не б"ємо - бо маємо застереження ... Яка там абсолютна перемога може бути в таких умовах ? А судячи з поведінки США та НАТО так і буде тягнутися - поки ми зможемо ...
Puente
 
Повідомлень: 3583
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:03

  otg написав:
  flyman написав:Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... в результаті він то загасив, вернув трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...

А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.
Це капец. Перестаньте вести цю порохоботську пропаганду. Тошнить.

Я такий порохобот як і зебобік. Просто викладаю факти, які дехто вигляд що не бачить.

Шваль, яка після втечі ВФЯ зачаїлася при Зе вернулася, оті всі азіровці-рєшаловці і іжє с німі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29448
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:08

  flyman написав:Яким би не був нехорошим Порошенко,
я никому не запрещаю любить ПАП, но будьте реалистами, выборы он проиграл с огромным отрывом. Смысл по 10 кругу обсасывать как жизнь несправедлива? Будут выборы проголосуете за ПАП снова. В этом же демократия. Или так чешеться, что невозможно терпеть и надо прямо сейчас выборы?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14335
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 197519761977197819791980>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Евгений Н., vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100090
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3477
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.