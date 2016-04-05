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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:52
juristkostya написав: prodigy написав:
сегодня в Николаеве осталось не больше 150к населения, 400 человек -это существенно
400, который не смогли просидеть дома сутки, не выйдя в гастроном? Это совсем немного.
В гастроном? В комендантську годину?..
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:53
otg написав: sashaqbl написав: otg написав:
Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.
Угу, з ковідного фонду...
Да часть. Но осн из кредитов. Вы любите ездить по разбитым дорогам?
это такие манипуляции, если бы потратился на оборону, а горячей фазы 24.02 не было, упрекали бы за дороги. А так потратился на дороги - упрекают за оборону. Чтобы ты не сделал, спас тонущего человека от смерти, всё равно упрекнут что порвал ему рубашку.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:56
otg написав:
....
Вы курили? В студию доходную часть. В части где кредиты.
Получили ответы?
Вот поэтому стараюсь не реагировать на автора.
Да и просто надоели разговоры о дорогах.
Никогда не думал, что у нас так много любителей ездить по буеракам и людей, не понимающих значение дорог для экономики.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:00
sashaqbl написав:
По-перше, з корпуса мікросхеми можна стерти маркування.
По-друге, значна частина з тих компонентів - не військові, а промислові, авто чи авіаційні, за ними менший контроль і важче відслідкувати.
Разом з тим є певна кількість військових.
Можна. Але мікросхема це не залізяка. Щоб все стерти що внутрі, треба ії перешити. Ви впевнені що це робили на Заводі? Чи аматори з раші?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:01
vitaliian написав: otg написав: sashaqbl написав:
Угу, з ковідного фонду...
Да часть. Но осн из кредитов. Вы любите ездить по разбитым дорогам?
это такие манипуляции, если бы потратился на оборону, а горячей фазы 24.02 не было, упрекали бы за дороги. А так потратился на дороги - упрекают за оборону. Чтобы ты не сделал, спас тонущего человека от смерти, всё равно упрекнут что порвал ему рубашку.
Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... казна пуста ... армія фактично розвалена ... в результаті конфлікт пригасили, було повернуто трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...
А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.
Але По поганий, а Зе класний... Л - логіка.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 09 сер, 2022 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:03
flyman написав:
Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... в результаті він то загасив, вернув трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...
А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.
Це капец. Перестаньте вести цю порохоботську пропаганду. Тошнить.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:03
otg написав:
Можна. Але мікросхема це не залізяка. Щоб все стерти що внутрі, треба ії перешити. Ви впевнені що це робили на Заводі? Чи аматори з раші?
далеко не всі мікросхеми мають постійну память з зашитим серійником. не всі серії можна відслідкувати. Щось можна знайти і перекрити канали, з чимось не вийде.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:03
crumd написав: sashaqbl написав:
Але головний посил - Україна наразі до переговорів не готова.
В сложившейся ситуации переговоры могут вестись только об одном - о капитуляции одной из сторон. Минск-3 в виде новой линии разграничения - бессмысленен после начала полномасштабной войны. Из этой войны выйдут только победитель и побежденный.
Ну це вже не знаю як і назвати ... Ідеальний оптиміст чи песиміст ?
В принципі у нашій війні такого не може бути - хіба що це все буде десь після третьої світової чи внутрішній розвал у них . Ресурси у московії практично необмежені - хто б що не говорив . ОН КНДР живе собі - а ресурсів у неї в десятки разів менше , якщо не в сотні . А в такому режимі як зараз - це просто вимотування . Ми ж навіть по доступним цілям у них не б"ємо - бо маємо застереження ... Яка там абсолютна перемога може бути в таких умовах ? А судячи з поведінки США та НАТО так і буде тягнутися - поки ми зможемо ...
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:03
otg написав: flyman написав:
Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... в результаті він то загасив, вернув трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...
А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.
Це капец. Перестаньте вести цю порохоботську пропаганду. Тошнить.
Я такий порохобот як і зебобік. Просто викладаю факти, які дехто вигляд що не бачить.
Шваль, яка після втечі ВФЯ зачаїлася при Зе вернулася, оті всі азіровці-рєшаловці і іжє с німі.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:08
flyman написав:
Яким би не був нехорошим Порошенко,
я никому не запрещаю любить ПАП, но будьте реалистами, выборы он проиграл с огромным отрывом. Смысл по 10 кругу обсасывать как жизнь несправедлива? Будут выборы проголосуете за ПАП снова. В этом же демократия. Или так чешеться, что невозможно терпеть и надо прямо сейчас выборы?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 09 сер, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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