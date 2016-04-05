Додано: Вів 09 сер, 2022 13:10

sashaqbl написав: andrijk777 написав: Я не "плакався".

Я так розумію ви з окопу пишете?

Чи як усі - дволикий? На словах одне, на ділі інше. Я не "плакався".Я так розумію ви з окопу пишете?Чи як усі - дволикий? На словах одне, на ділі інше.

Ні, якраз я не дволикий. Я не плачуся з приводу мобілізації чи того, що не випускають за кордон, і не ховаюся від військомату. Не йду добровольцем, тому що вважаю, що на даний момент від мене більше користі тут, де я є.

Ні, якраз я не дволикий. Я не плачуся з приводу мобілізації чи того, що не випускають за кордон, і не ховаюся від військомату. Не йду добровольцем, тому що вважаю, що на даний момент від мене більше користі тут, де я є.

sashaqbl написав: А казати, що не готовий вмирати за Херсон і звинувачувати владу в тому, що вони вели переговори на початку війни - при тому, що вони прийшли до влади під антивоєнними гаслами - це якраз дволикість.

P.S. Якшо шо, я голосував за Порошенка. А казати, що не готовий вмирати за Херсон і звинувачувати владу в тому, що вони вели переговори на початку війни - при тому, що вони прийшли до влади під антивоєнними гаслами - це якраз дволикість.P.S. Якшо шо, я голосував за Порошенка.

Ні, ви дволикий.Осуджуєте іншого(мене) що я не воюю за Херсон і одночасно самі не воюєте. Це і є дволикість.А до чого тут "прийшли до влади під антивоєнними гаслами"? Я і критикую її(владу) за те що вони "антивоєнні". Якесь масло-масляне від вас."не готовий вмирати за Херсон і звинувачувати владу в тому, що вони вели переговори на початку війни" - це деяка маніпуляція від вас. Це дещо інші "проекти". Я це тільки я.Дійсно, якщо б в Україні 100% бути такі як я, то напевно ті переговори це гуд. Але це не так, тому ті переговори це "зрада", або якщо точніше - "політична помилка".