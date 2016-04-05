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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19761977197819791980>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:10

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Я не "плакався".
Я так розумію ви з окопу пишете?
Чи як усі - дволикий? На словах одне, на ділі інше.

Ні, якраз я не дволикий. Я не плачуся з приводу мобілізації чи того, що не випускають за кордон, і не ховаюся від військомату. Не йду добровольцем, тому що вважаю, що на даний момент від мене більше користі тут, де я є.

Ні, ви дволикий.
Осуджуєте іншого(мене) що я не воюю за Херсон і одночасно самі не воюєте. Це і є дволикість.
  sashaqbl написав:А казати, що не готовий вмирати за Херсон і звинувачувати владу в тому, що вони вели переговори на початку війни - при тому, що вони прийшли до влади під антивоєнними гаслами - це якраз дволикість.
P.S. Якшо шо, я голосував за Порошенка.

А до чого тут "прийшли до влади під антивоєнними гаслами"? Я і критикую її(владу) за те що вони "антивоєнні". Якесь масло-масляне від вас.

"не готовий вмирати за Херсон і звинувачувати владу в тому, що вони вели переговори на початку війни" - це деяка маніпуляція від вас. Це дещо інші "проекти". Я це тільки я. А ось влада - вона повинна думати за усіх, за усю країну і враховувати думку усіх. Дійсно, якщо б в Україні 100% бути такі як я, то напевно ті переговори це гуд. Але це не так, тому ті переговори це "зрада", або якщо точніше - "політична помилка".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:10

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:это такие манипуляции, если бы потратился на оборону, а горячей фазы 24.02 не было, упрекали бы за дороги. А так потратился на дороги - упрекают за оборону. Чтобы ты не сделал, спас тонущего человека от смерти, всё равно упрекнут что порвал ему рубашку.

Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... казна пуста ... армія фактично розвалена ... в результаті конфлікт пригасили, було повернуто трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...

А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.

Але По поганий, а Зе класний... Л - логіка.

Путём сдачи территорий, утилизации добровольцев и "подписания" капитулянтских соглашений? Максимум, что можно приписать По - получение "отсрочки" очень дорогой ценой. А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:15

  Грйс-мэн написав:вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну
вы верите пуйлу что война из-за НАТО? Почему же он на Финляндию и Швецию не напал, которые благополучно туда вступили без последствий. Ещё полфорума верит что пуйло защищает русскоязычных. Какой то детский сад собрался.

У войны внутренние причины, возможно пуйло хочет поднять себе или преемнику рейтинг, никаких политических целей в Украине у него нет, народ рф не радуется Херсону как радовался Крыму. Большинству абсолютно индифферентно, чей Херсон или Мариуполь. Они туда не поедут на курорт или с туристической целью, тем более жить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Грйс-мэн написав:Путём сдачи территорий, утилизации добровольцев и "подписания" капитулянтских соглашений? Максимум, что можно приписать По - получение "отсрочки" очень дорогой ценой. А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну

Дядя, ты дурак? (с)
Т.е. война началась не из-за имперских амбиций путлера и большинства россиян?
И не в 2014 году?
А именно когда Порошенко (лично наверное, пофик что конституциальное большинство в Раде нужно) вписал в Конституцию НАТО.
Скабееву пересмотрел???
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:17

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну
вы верите пуйлу что война из-за НАТО? Почему же он на Финляндию и Швецию не напал, которые благополучно туда вступили без последствий. Ещё полфорума верит что пуйло защищает русскоязычных. Какой то детский сад собрался.

А почему он 8 лет на Финляндию и Швецию не нападал?
А почему в 2008 году на них не напал?

Причём тут "русскоязычные"? На надо примитивизировать

Почему НАТО и США в каждом сообщении говорят, что "не будут стороной конфликта"?
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:Яка там абсолютна перемога може бути в таких умовах ? А судячи з поведінки США та НАТО так і буде тягнутися - поки ми зможемо ...

Абсолютна перемога у нашому випадку - це вiдбиття українських територій,і в якості компенсаціїї/бонусу захоплення усіх російських територій, щоб не обстрілювалі. Зробити Російську область у складі України :)
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Вів 09 сер, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:19

  otg написав:
  sashaqbl написав:
  otg написав:Не пишите глупости про которые рассказали в штабе вашего шефа. Деньги на дороги в основном целевые кредиты ЕБРР.

Угу, з ковідного фонду...
Да часть. Но осн из кредитов. Вы любите ездить по разбитым дорогам?

90% украинцев не имеют автомобиля.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:23

  Грйс-мэн написав:Почему НАТО и США в каждом сообщении говорят, что "не будут стороной конфликта"?
потому что на них... не нападали?
  Грйс-мэн написав:А почему он 8 лет на Финляндию и Швецию не нападал?
А почему в 2008 году на них не напал?
потому что ему нужен слабый враг и быстрая победа, для рейтинга. Может хочет войти в историю как великий победоносец. Никто не знает что у него в голове. Я думаю он сам этого не знает, все происходит по принципу "ввяжемся в войну, а там посмотрим что можно выторговать или выдать лохам за победу" . Проблема в том, что лохов Херсон не интересует. И впереди проблема что с ним дальше делать. "Великий победоносец захватил Херсон" как то не звучит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 13:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:25

  tmp01 написав:
  Грйс-мэн написав:Путём сдачи территорий, утилизации добровольцев и "подписания" капитулянтских соглашений? Максимум, что можно приписать По - получение "отсрочки" очень дорогой ценой. А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну

Дядя, ты дурак? (с)
Т.е. война началась не из-за имперских амбиций путлера и большинства россиян?
И не в 2014 году?
А именно когда Порошенко (лично наверное, пофик что конституциальное большинство в Раде нужно) вписал в Конституцию НАТО.
Скабееву пересмотрел???

До речі, я вже не раз наводив цитату Порошенка Дойче Велле. Де він прямо відповів на причини війни, коли в нього запитали.

Так і вказав по суті -- пуйло не погодився з європейським вибором українців шляхом Майдану.
Тобто -- європейський вибір і (тобто у зв'язку з) Майдан (-ом).

Інша справа, що пуйла не повинно навіть колихати, що там в нас (який вибір і яким способом). Не кажучи вже про агресію в бік суверенної держави. І вся провина та відповідальність саме на рашці, агресорі.

Але чисто об'єктивно причини вказані такі.
Причина-наслідок. При умові, що агресивний сусід вже був.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:28

  sashaqbl написав:далеко не всі мікросхеми мають постійну память з зашитим серійником. не всі серії можна відслідкувати. Щось можна знайти і перекрити канали, з чимось не вийде.

якщо так, то на підставі чого можна вважати що це саме західні компоненти?
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