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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1977197819791980>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:29

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:Почему НАТО и США в каждом сообщении говорят, что "не будут стороной конфликта"?
потому что на них... не нападали?


Вы всегда бросаетесь в защиту, когда группа отморозков еб&шит кастетами и битами худенького незнакомого ботана? Ведь если решите вмешаться - кастетами и битами начнут бить вас и тех находится рядом с вами. Ну палку можете ему подкинуть или камень ногой подтолкнуть, чтобы он хоть как-то смог защищаться.
Ну а когда этот ботан всех негодяев переб&&шит, тогда уже и вы можете выйти и ногой валяющихся бандюков пнуть, и плюнуть в них.
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Вів 09 сер, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:31

  ЛАД написав:
  flyman написав:......
Серйозно так думаєте? Не було ліпших? Де в зомбоящику, в другому турі, в кварталі 95, де не було ліпших?

Кто?

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Гриценко, Смешко, Безсмертний, Наливайченко... гірші? Та навіть Балашов і той був би кращим вибором, ніж повністю профнепридатний ZV зі зграєю весільних фотографів, рестораторів і професійних безробітних.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 09 сер, 2022 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:31

"По плану"

Сообщения о контрнаступлениях на южном направлении являются частью информационно-психологической операции, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBC.

"Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня", - заявил он.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:32

  Евгений Н. написав:
  Puente написав:Яка там абсолютна перемога може бути в таких умовах ? А судячи з поведінки США та НАТО так і буде тягнутися - поки ми зможемо ...

Абсолютна перемога у нашому випадку - це вiдбиття українських територій,і в якості компенсаціїї/бонусу захоплення усіх російських територій, щоб не обстрілювалі. Зробити Російську область у складі України :)

Так все ж таки бонусу-компенсації чи щоб не обстрілювали?

Бо нафіг отой гемор з рашотеріторіями (теріторіми та людьми) Україні потрібен???
Своїх територій вистачить вище голови...
Ну а нафта-газ-алмази дуже далеко від кордону.
Да й на них претендентів в світі достатньо))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:34

  vitaliian написав:
  flyman написав:Яким би не був нехорошим Порошенко,
я никому не запрещаю любить ПАП, но будьте реалистами, выборы он проиграл с огромным отрывом. Смысл по 10 кругу обсасывать как жизнь несправедлива? Будут выборы проголосуете за ПАП снова. В этом же демократия. Или так чешеться, что невозможно терпеть и надо прямо сейчас выборы?

Програв, бо не виправдав очікувань. Були інші причини.
Збитий льотчик, але вибрали кх-кх, кашель грусной конячки.
Але ж новий виявився ще гіршим, не таким як в серіальчику.
Несіть новішого, це теж поламався.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:35

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:......
Серйозно так думаєте? Не було ліпших? Де в зомбоящику, в другому турі, в кварталі 95, де не було ліпших?

Кто?

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Гриценко, Смешко, Безсмертний, Наливайченко... гірші? Та навіть Балашов і той був би кращим вибором, ніж повністю профнепридатний Зе зі зграєю весільних фотографів, рестораторів і професійних безробітних.

Оу?!
Так треба спитати Порошенка навіщо він усіх цих своїх конкурентів притопив одразу.
Вже не кажучи, щоб навпаки -- допоміг.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:36

  detroytred написав:
  Евгений Н. написав:
  Puente написав:Яка там абсолютна перемога може бути в таких умовах ? А судячи з поведінки США та НАТО так і буде тягнутися - поки ми зможемо ...

Абсолютна перемога у нашому випадку - це вiдбиття українських територій,і в якості компенсаціїї/бонусу захоплення усіх російських територій, щоб не обстрілювалі. Зробити Російську область у складі України :)

Так все ж таки бонусу-компенсації чи щоб не обстрілювали?

Бо нафіг отой гемор з рашотеріторіями (теріторіми та людьми) Україні потрібен???
Своїх територій вистачить вище голови...
Ну а нафта-газ-алмази дуже далеко від кордону.
Да й на них претендентів в світі достатньо))


Я просто не розумiю як це може вiдбуватись, коли ми визволимо свої території, дійдемо до кордону, будемо стояти на кордоні язика показувати рашистам та ухилятись від снарядів які летять з їх території? Чи як це буде?
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:38

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:Почему НАТО и США в каждом сообщении говорят, что "не будут стороной конфликта"?
потому что на них... не нападали

А зачем они это постоянно повторяют? Чтоб не напал?
Какая цель этого повторения?
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:41

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:[
Кто?

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Гриценко, Смешко, Безсмертний, Наливайченко... гірші? Та навіть Балашов і той був би кращим вибором, ніж повністю профнепридатний Зе зі зграєю весільних фотографів, рестораторів і професійних безробітних.

Оу?!
Так треба спитати Порошенка навіщо він усіх цих своїх конкурентів притопив одразу.
Вже не кажучи, щоб навпаки -- допоміг.

Оу! Порошенко, на відміну від нинішнього, нікого фейковими компроматами не топив (сам від них потонув), свободу слова не обмежував і всю владу у своїх руках не узурпував.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 09 сер, 2022 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:41

  Евгений Н. написав:Я просто не розумiю як це може вiдбуватись, коли ми визволимо свої території, дійдемо до кордону, будемо стояти на кордоні язика показувати рашистам та ухилятись від снарядів які летять з їх території? Чи як це буде?

Буде або як ви написали, або будете дивитися на ядерний гриб. Який варіант обираєте?
Грйс-мэн
 
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