Грйс-мэн написав:Почему НАТО и США в каждом сообщении говорят, что "не будут стороной конфликта"?
потому что на них... не нападали?
Вы всегда бросаетесь в защиту, когда группа отморозков еб&шит кастетами и битами худенького незнакомого ботана? Ведь если решите вмешаться - кастетами и битами начнут бить вас и тех находится рядом с вами. Ну палку можете ему подкинуть или камень ногой подтолкнуть, чтобы он хоть как-то смог защищаться. Ну а когда этот ботан всех негодяев переб&&шит, тогда уже и вы можете выйти и ногой валяющихся бандюков пнуть, и плюнуть в них.
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Вів 09 сер, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Сообщения о контрнаступлениях на южном направлении являются частью информационно-психологической операции, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBC.
"Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня", - заявил он.
Puente написав:Яка там абсолютна перемога може бути в таких умовах ? А судячи з поведінки США та НАТО так і буде тягнутися - поки ми зможемо ...
Абсолютна перемога у нашому випадку - це вiдбиття українських територій,і в якості компенсаціїї/бонусу захоплення усіх російських територій, щоб не обстрілювалі. Зробити Російську область у складі України
Так все ж таки бонусу-компенсації чи щоб не обстрілювали?
Бо нафіг отой гемор з рашотеріторіями (теріторіми та людьми) Україні потрібен??? Своїх територій вистачить вище голови... Ну а нафта-газ-алмази дуже далеко від кордону. Да й на них претендентів в світі достатньо))
flyman написав:Яким би не був нехорошим Порошенко,
я никому не запрещаю любить ПАП, но будьте реалистами, выборы он проиграл с огромным отрывом. Смысл по 10 кругу обсасывать как жизнь несправедлива? Будут выборы проголосуете за ПАП снова. В этом же демократия. Или так чешеться, что невозможно терпеть и надо прямо сейчас выборы?
Програв, бо не виправдав очікувань. Були інші причини. Збитий льотчик, але вибрали кх-кх, кашель грусной конячки. Але ж новий виявився ще гіршим, не таким як в серіальчику. Несіть новішого, це теж поламався.
Puente написав:Яка там абсолютна перемога може бути в таких умовах ? А судячи з поведінки США та НАТО так і буде тягнутися - поки ми зможемо ...
Абсолютна перемога у нашому випадку - це вiдбиття українських територій,і в якості компенсаціїї/бонусу захоплення усіх російських територій, щоб не обстрілювалі. Зробити Російську область у складі України
Так все ж таки бонусу-компенсації чи щоб не обстрілювали?
Бо нафіг отой гемор з рашотеріторіями (теріторіми та людьми) Україні потрібен??? Своїх територій вистачить вище голови... Ну а нафта-газ-алмази дуже далеко від кордону. Да й на них претендентів в світі достатньо))
Я просто не розумiю як це може вiдбуватись, коли ми визволимо свої території, дійдемо до кордону, будемо стояти на кордоні язика показувати рашистам та ухилятись від снарядів які летять з їх території? Чи як це буде?
Евгений Н. написав:Я просто не розумiю як це може вiдбуватись, коли ми визволимо свої території, дійдемо до кордону, будемо стояти на кордоні язика показувати рашистам та ухилятись від снарядів які летять з їх території? Чи як це буде?
Буде або як ви написали, або будете дивитися на ядерний гриб. Який варіант обираєте?