Грйс-мэн написав:Почему НАТО и США в каждом сообщении говорят, что "не будут стороной конфликта"?
потому что на них... не нападали
А зачем они это постоянно повторяют? Чтоб не напал? Какая цель этого повторения?
мир не крутится вокруг Украины, это повторяют только наши сми, в западном информационном пространстве тема нашей войны не на 1м и даже не на 5м месте (чтобы такое повторять по 20 раз). Когда напади и после Бучи об этом писали все, но новости из Украины быстро сменились другими.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:мир не крутится вокруг Украины, это повторяют только наши сми, в западном информационном пространстве тема нашей войны не на 1м и не на 5м месте чтобы такое повторять по 20 раз.
Так зачем повторяют?
когда ребенок повторяет услышанную фразу, не имеющую в данный момент смысла, это означает что в его мозгах устанавливаются новые нейронные связи. С той же целью опытный учитель на уроке английского повторяет одно и тоже несколько раз. Чтобы у детей эти связи установились. Наши СМИ скорее как дети, кто то пукнул а они дружно это повторяют.
Он отметил, что в конце марта Украина надеялась на перспективу мирного урегулирования войны с Россией после переговоров в Стамбуле, однако эти договоренности фактически нивелировались массовыми преступлениями России в Буче, Ирпене и других городах.
Посол заявил, что Россия остановила переговоры, начав новое наступление на Донбассе, посколько основным условием переговоров в Стамбуле было прекращение боевых действий с отводом войск.
"Это было не по нраву как Путину, так и, если мы можем так сказать, обществу России, той массе, которая хочет войны, крови и в которой преступления только толерируются. Если бы процесс развивался так, как он был начат в Стамбуле или как он был определен в Стамбуле, конечно, мы могли бы прийти к мирному урегулированию, но вряд ли это возможно в сегодняшних условиях после всех тех преступлений, которые совершила РФ", — резюмировал он. https://news.liga.net/politics/news/erd ... -v-turtsii
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 13:53, всього редагувалось 5 разів.
Schmit написав:Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати Гриценко, Смешко, Безсмертний, Наливайченко... гірші? Та навіть Балашов і той був би кращим вибором, ніж повністю профнепридатний Зе зі зграєю весільних фотографів, рестораторів і професійних безробітних.
Оу?! Так треба спитати Порошенка навіщо він усіх цих своїх конкурентів притопив одразу. Вже не кажучи, щоб навпаки -- допоміг.
Оу! Порошенко, на відміну від нинішнього, нікого фейковими компроматами не топив (сам від них потонув), свободу слова не обмежував і всю владу у своїх руках не узурпував.
Предметом було -- чому оті названі не пройшли. А фейковими нефейковими вже неважливо. І тим паче що гіршого зробив Зе (не зробив По).
detroytred написав:Тобто спокій України при силовому закінченні може бути тільки через повну руйнацію сусіда-імперії.
Та отож. Я просто дійсно не можу зрозуміти для себе як ми можемо перемогти. Навіть коли відвоюємо свої території, то рашисти не полишать спроб захоплювати та обстрілювати. Єдина надія на те, що Путін врешті-решт здохне та щось зміниться в політичному курсі і вони відстануть від нас. Ну або хочеться вірити що запад веде якусь підривну діяльність в раші, що врешті-решт приведе до її розвалу та відповідно зменшення впливу та міці (як колись союз)
flyman написав:Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... казна пуста ... армія фактично розвалена ... в результаті конфлікт пригасили, було повернуто трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...
А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.
Але По поганий, а Зе класний... Л - логіка.
Все спочатку правильно . І я за нього голосував - "однотурний" ... Щось він зробив корисне, особливо перших пару років і вже в самому кінці - але в цілому все пішло не так якось ... Антирейтинг не береться з повітря . Та й рейтинг уже скільки років не міняється фактично . Одні і ті ж люди . Так як у Юлі свій відсоток - і не більше . На зараз до Зе претензії в полі політики ? Чи економіки ? Чи зовнішньої політики ? Оборони ? Хто бочку котив з самого початку на нього - той і не змінився ... Нові з"явилися ? Якось не дуже помітно . Для довідки - на другий тур - ЗЕ-ПО не пішов взагалі - не знав , хто гірший ... І зараз оці розборки - хто кращий - зовсім засмічують фактично ефір просто . Зе робить свою справу - як може і по суті непогано . По там десь волонтерить - молодець - займайся і далі . Оці закиди про диктатуру виглядають просто смішно . Ну і взагалі - чим займаються всі останні проукраїнські політичні сили ? Чомусь їх не видно і не чутно . Воюють мабуть та мовчки волонтерять ...
detroytred написав:Тобто спокій України при силовому закінченні може бути тільки через повну руйнацію сусіда-імперії.
Та отож. Я просто дійсно не можу зрозуміти для себе як ми можемо перемогти. Навіть коли відвоюємо свої території, то рашисти не полишать спроб захоплювати та обстрілювати. Єдина надія на те, що Путін врешті-решт здохне та щось зміниться в політичному курсі і вони відстануть від нас. Ну або хочеться вірити що запад веде якусь підривну діяльність в раші, що врешті-решт приведе до її розвалу та відповідно зменшення впливу та міці (як колись союз)
Тому ще давно я висловив своє ІМХО -- ключовим фігурам (Штати, Британія, Китай, рфія) виявляється важливий сам процес. Війни. На обмеженій території. України. Супротивника і не слабкого, але й не могутнього. Європейців же попутньо трошки пощиплють... Як самих слабких серед потужних гравців.
Саудіти, бразильці і т.д. теж отримають шматочки пиріга. Ключові гравці з них теж свою долю знімуть.
Банкет же оплачує Ненька... Ну й тупі орки за свої забави-примхи.
Puente написав:Яка там абсолютна перемога може бути в таких умовах ? А судячи з поведінки США та НАТО так і буде тягнутися - поки ми зможемо ...
Абсолютна перемога у нашому випадку - це вiдбиття українських територій,і в якості компенсаціїї/бонусу захоплення усіх російських територій, щоб не обстрілювалі. Зробити Російську область у складі України
Напевно не читали - Кожелянко "Дефіляда в Москві" ...
detroytred написав:Оу?! Так треба спитати Порошенка навіщо він усіх цих своїх конкурентів притопив одразу. Вже не кажучи, щоб навпаки -- допоміг.
Оу! Порошенко, на відміну від нинішнього, нікого фейковими компроматами не топив (сам від них потонув), свободу слова не обмежував і всю владу у своїх руках не узурпував.
Предметом було -- чому оті названі не пройшли.
Ну, компроматами отих названих, що не пройшли, ніхто не топив, так що тут питання тільки до наріду, який з лозунгом "хуже не будєт" і бажанням посміятись (напевно над армією, мовою, вірою) у надважкий час вирішив довірити долю держави найменш професійному, зате веселому і "кмітливому" кандидату.