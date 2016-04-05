Додано: Вів 09 сер, 2022 13:54

flyman написав: Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... казна пуста ... армія фактично розвалена ... в результаті конфлікт пригасили, було повернуто трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...



А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.



Але По поганий, а Зе класний... Л - логіка. Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... казна пуста ... армія фактично розвалена ... в результаті конфлікт пригасили, було повернуто трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.Але По поганий, а Зе класний... Л - логіка.

Все спочатку правильно . І я за нього голосував - "однотурний" ... Щось він зробив корисне, особливо перших пару років і вже в самому кінці - але в цілому все пішло не так якось ... Антирейтинг не береться з повітря . Та й рейтинг уже скільки років не міняється фактично . Одні і ті ж люди . Так як у Юлі свій відсоток - і не більше .На зараз до Зе претензії в полі політики ? Чи економіки ? Чи зовнішньої політики ? Оборони ? Хто бочку котив з самого початку на нього - той і не змінився ... Нові з"явилися ? Якось не дуже помітно .Для довідки - на другий тур - ЗЕ-ПО не пішов взагалі - не знав , хто гірший ...І зараз оці розборки - хто кращий - зовсім засмічують фактично ефір просто .Зе робить свою справу - як може і по суті непогано . По там десь волонтерить - молодець - займайся і далі .Оці закиди про диктатуру виглядають просто смішно . Ну і взагалі - чим займаються всі останні проукраїнські політичні сили ? Чомусь їх не видно і не чутно . Воюють мабуть та мовчки волонтерять ...