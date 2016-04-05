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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 197919801981198219831984>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:05

  Евгений Н. написав:
  detroytred написав:Тобто спокій України при силовому закінченні може бути тільки через повну руйнацію сусіда-імперії.


Та отож. Я просто дійсно не можу зрозуміти для себе як ми можемо перемогти. Навіть коли відвоюємо свої території, то рашисти не полишать спроб захоплювати та обстрілювати. Єдина надія на те, що Путін врешті-решт здохне та щось зміниться в політичному курсі і вони відстануть від нас. Ну або хочеться вірити що запад веде якусь підривну діяльність в раші, що врешті-решт приведе до її розвалу та відповідно зменшення впливу та міці (як колись союз)

Ну для нас перемога - кордони 1991 .
А з приводу - як - то таких варіантів повно - від Кореї до Косово ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:06

  Schmit написав:Ну, компроматами отих названих, що не пройшли, ніхто не топив, так що тут питання тільки до наріду, який з лозунгом "хуже не будєт" і бажанням посміятись у надважкий час вирішив довірити долю держави найменш професійному, зате веселому і "кмітливому" кандидату.

Нюанс: ПАП же бачив який народ.
Але погодився-прийняв, що нехай краще будь-хто, ніж гриценки-юлі-наливайченки.

Тобто практично погодився з Зе)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:07

Щоденні втрати українців на фронті у протистоянні російській агресії зараз складають приблизно 30-50 осіб. Про це розповів в інтерв’ю «ВВС Україна» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Відповідаючи на запитання про те, чи досі в зоні бойових дій гине від 100 до 200 військових, як це було на початку червня, Подоляк зазначив, що зараз ця цифра зменшилась приблизно у 2,5-3 рази.

«Я думаю, що зараз десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ», – відповів він.

Подоляк зазначив, що у червні відбувався перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість втрат України.

«Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші реактивні системи залпового вогню. По-друге, триває передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються», – додав він.

https://glavcom.ua/country/incidents/vt ... 66686.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:12

  Schmit написав:Ну, компроматами отих названих, що не пройшли, ніхто не топив, так що тут питання тільки до наріду, який з лозунгом "хуже не будєт" і бажанням посміятись (напевно над армією, мовою, вірою) у надважкий час вирішив довірити долю держави найменш професійному, зате веселому і "кмітливому" кандидату.

Ну і які тоді претензії до Зе ? Треба "нарід" обливати - а не його конкретного представника , причому 73 % ...
Ну і наступні вибори покажуть , або через одні максимум .
Великобританія в цьому плані дуже показова . Чемберлен , Черчіль , Тетчер ...
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:14

  detroytred написав:Предметом було -- чому оті названі не пройшли.
А фейковими нефейковими вже неважливо.
І тим паче що гіршого зробив Зе (не зробив По).

Серед Г і ще гіршого Г електорат піддавшися на казочки вибрав гірше Г, тепер розгрібає Г в якому опинився
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:15

Сообщения о контрнаступлениях на южном направлении являются частью информационно-психологической операции, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк


Як мило.. Може й всі інші пафосні заяви ОП це тільки елемент інфовійни, а насправді і поточна ситуація і перспективи в 100 разів гірші ніж говориться
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:16

  detroytred написав:ЕвгенійН
Тобто в якості - щоб не стріляли.

Але уявити, що прикордонні території узяли, а далі - та ж рашка. Спокійно існує. ---- теж важко.

Тобто спокій України при силовому закінченні може бути тільки через повну руйнацію сусіда-імперії.

що заважає РФ: взяли Сєвродонєцк, а далі .... і так до Атлантики
Востаннє редагувалось flyman в Вів 09 сер, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:16

  detroytred написав:
  Schmit написав:Ну, компроматами отих названих, що не пройшли, ніхто не топив, так що тут питання тільки до наріду, який з лозунгом "хуже не будєт" і бажанням посміятись у надважкий час вирішив довірити долю держави найменш професійному, зате веселому і "кмітливому" кандидату.

Нюанс: ПАП же бачив який народ.
Але погодився-прийняв, що нехай краще будь-хто, ніж гриценки-юлі-наливайченки.

Тобто практично погодився з Зе)))

Що за маячню ви пишете? ПАП повинен був фальсифікувати вибори на користь вказаних вище кандидатів?
Ні. Є дія більшості і є наслідок, і відповідальність. Кого нарід собі обрав, те і має, за те і вигрібає, хоча недоуміває "за що нам це все".
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:18

  Puente написав:
  flyman написав:Яким би не був нехорошим Порошенко, але він прийшов в Президенти, коли був віддяпаний Крим, йшла гаряча фаза військовий конфлікту на Донбасі... казна пуста ... армія фактично розвалена ... в результаті конфлікт пригасили, було повернуто трохи територій і Україна мала 8 років відносного спокою...

А Зе прийшов на все готове .... і пролюбив за тиждень вдвічі більше, чим було втрачено після втечі ВФЯ.

Але По поганий, а Зе класний... Л - логіка.

Все спочатку правильно . І я за нього голосував - "однотурний" ... Щось він зробив корисне, особливо перших пару років і вже в самому кінці - але в цілому все пішло не так якось ... Антирейтинг не береться з повітря . Та й рейтинг уже скільки років не міняється фактично . Одні і ті ж люди . Так як у Юлі свій відсоток - і не більше .
На зараз до Зе претензії в полі політики ? Чи економіки ? Чи зовнішньої політики ? Оборони ? Хто бочку котив з самого початку на нього - той і не змінився ... Нові з"явилися ? Якось не дуже помітно .
Для довідки - на другий тур - ЗЕ-ПО не пішов взагалі - не знав , хто гірший ...
І зараз оці розборки - хто кращий - зовсім засмічують фактично ефір просто .
Зе робить свою справу - як може і по суті непогано . По там десь волонтерить - молодець - займайся і далі .
Оці закиди про диктатуру виглядають просто смішно . Ну і взагалі - чим займаються всі останні проукраїнські політичні сили ? Чомусь їх не видно і не чутно . Воюють мабуть та мовчки волонтерять ...

я ж про те саме, тільки тепер мені приписують порохоботство


якщо вважати що це стеля його здібностей, то таки так, але навіщо вимагати від поганого танцюриста чудеса танцю, не простіше взяти нормального танцюриста, і не мучити актора розмовного жанру

та які закиди про диктатуру, тобі смішно, ну то ще почай, наржешся, по приколу
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:21

  Faceless написав:
vitaliian написав:
Может нерепрезентативно но тем не менее
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Та что следующий президент Арестович?
Думаю из медийников он номер 1
Не дай бог, тоді звідси тільки тікати

:mrgreen: - лучше поздно, чем никогда!
Читайте классиков.
Вам неоднократно приводили в пример Геббельса:
„Худший враг любой пропаганды — интеллектуализм.“ — Йозеф Геббельс 118

„Я не боюсь потерять голову: я опасаюсь потерять лицо.“ — Йозеф Геббельс 48

„Мы добиваемся не правды, а эффекта.“ — Йозеф Геббельс

„Диктатору не нужно следовать за волей большинства. Однако он должен быть в состоянии использовать волю народа.“ — Йозеф Геббельс 15

„Всё гениальное просто, и всё простое гениально. Маленькому человечку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами.“ — Йозеф Геббельс 95

„Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды.“ — Йозеф Геббельс 47

„Юриспруденция — продажная девка политики (17 января 1930 года).“


Источник: https://ru.citaty.net/avtory/iozef-gebbels/
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 09 сер, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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