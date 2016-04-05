Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет. Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д. Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями. Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны. Поэтому и оружия дают и будут давать нам столько, что бы мы могли хорошо защищаться, но не вести наступат. действий. А вот когда увидят, что раша ослабла в военной мощи и можно было бы начать активные действия в наступлении, то скажут - НЕЗЯ, надо срочно садится за стол переговоров. Вот тогда и начнётся мировой деребан, что и кому отходит в мире.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 09 сер, 2022 14:32, всього редагувалось 4 разів.
Щоденні втрати українців на фронті у протистоянні російській агресії зараз складають приблизно 30-50 осіб. Про це розповів в інтерв’ю «ВВС Україна» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Відповідаючи на запитання про те, чи досі в зоні бойових дій гине від 100 до 200 військових, як це було на початку червня, Подоляк зазначив, що зараз ця цифра зменшилась приблизно у 2,5-3 рази.
«Я думаю, що зараз десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ», – відповів він.
Подоляк зазначив, що у червні відбувався перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість втрат України.
«Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші реактивні системи залпового вогню. По-друге, триває передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються», – додав він.
Закликаю всіх до реалізму. хіба не видно що весь світ приносить в жертву Україну заради вистаження ерефії. спеціально тянуть резину з озброєнням, так можна воювати 5-10 років мостійно відступаючи метр за метром. Для нас навіть заморозка + неможливість для РФ напасти знову мінімум до смерті пуйла (реалізована якимось чином) це вже майже перемога
flyman написав:що вийдуть з клінча переможцями англосакси (США і ВБ) та союзники (Україна в тому числі), але не скоро і не зразу, а через ізоляцію, санкції РФ та її посіпак.
Но не забываем что война идёт на территории Украины, которая насквозь простреливается ракетами росармии. Для США и ВБ победа через год или через 10 лет - не суть важно. Для них война в Украине - небольшой кусочек бюджета на помощь Украине пока их граждане ходят на футбол и пивофесты. А для Украины?
ЛАД В Днепре, спасибо им подсуетились с техникой: https://storage2.censor.net/video/3/090822_fil.mp4 Скажите пожалуйста, Вам не напоминает автомобиль обыкновенный ЛУАЗик? А ведь собирали их раньше, в Луцке. Вероятно уже с другим двигателем. Только я не понял, чья машина - французов? Купленная за валюту?
Игорь Алексеевич написав:а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами
к которым вы по ошибке отнесли рф, на самом деле "супердержавы" ждут смены пуйла на кого то более вменяемого, дальше будет мирный возврат территорий и репарации в обмен на снятие санкций. По оружию, эскалация увеличит поставки, деэскалация - уменьшит их. Пуйло уже в тупике и большого поля для маневров у него нет. Идти вперед, его армию (рано или поздно, может в 2023 или в 2024г) снесут новые поставки Украине оружия, идти назад - его снесут с трона как проигравшего лузера.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет. Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д. Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями. Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу
Закликаю всіх до реалізму. хіба не видно що весь світ приносить в жертву Україну заради вистаження ерефії. спеціально тянуть резину з озброєнням, так можна воювати 5-10 років мостійно відступаючи метр за метром. Для нас навіть заморозка + неможливість для РФ напасти знову мінімум до смерті пуйла (реалізована якимось чином) це вже майже перемога
Игорь Алексеевич написав:а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами
к которым вы по ошибке отнесли рф, на самом деле "супердержавы" ждут смены пуйла на кого то более вменяемого, дальше будет мирный возврат территорий и репарации в обмен на снятие санкций. По оружию, эскалация увеличит поставки, деэскалация - уменьшит их. Пуйло уже в тупике и большого поля для маневров у него нет. Идти вперед, его армию (рано или поздно, может в 2023 или в 2024г) снесут новые поставки Украине оружия, идти назад - его снесут с трона как проигравшего лузера.
рашу запад пока не выключил с полит.карты, т.к. раздел будет включать именно эконом. составляющие. А это пока газ, нефть, электрика.
flyman написав:що вийдуть з клінча переможцями англосакси (США і ВБ) та союзники (Україна в тому числі), але не скоро і не зразу, а через ізоляцію, санкції РФ та її посіпак.
Но не забываем что война идёт на территории Украины, которая насквозь простреливается ракетами росармии. Для США и ВБ победа через год или через 10 лет - не суть важно. Для них война в Украине - небольшой кусочек бюджета на помощь Украине пока их граждане ходят на футбол и пивофесты. А для Украины?
Євреї тисячоліттями був без держави. От для українців питання стоїть збереження державності. Тільки дятли думали що вони ні там ні сям, такі собі постсовки, які і вашим, і нашим. Ні риба, ні м"ясо. Нажаль, їм тре визначитися. Або за них визначать. А що, в США незалежність впала з неба, чи за неї боролися зі зброєю. Аналогічно ВБ.