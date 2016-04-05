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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19801981198219831984>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:22

Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет.
Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д.
Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями.
Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Поэтому и оружия дают и будут давать нам столько, что бы мы могли хорошо защищаться, но не вести наступат. действий. А вот когда увидят, что раша ослабла в военной мощи и можно было бы начать активные действия в наступлении, то скажут - НЕЗЯ, надо срочно садится за стол переговоров.
Вот тогда и начнётся мировой деребан, что и кому отходит в мире.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 09 сер, 2022 14:32, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:22

Я думаю, що зараз десь 30-50 людей

  vitaliian написав:
Щоденні втрати українців на фронті у протистоянні російській агресії зараз складають приблизно 30-50 осіб. Про це розповів в інтерв’ю «ВВС Україна» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Відповідаючи на запитання про те, чи досі в зоні бойових дій гине від 100 до 200 військових, як це було на початку червня, Подоляк зазначив, що зараз ця цифра зменшилась приблизно у 2,5-3 рази.

«Я думаю, що зараз десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ», – відповів він.

Подоляк зазначив, що у червні відбувався перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість втрат України.

«Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші реактивні системи залпового вогню. По-друге, триває передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються», – додав він.

https://glavcom.ua/country/incidents/vt ... 66686.html

аналітег від бога, він думає ...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:Ну для нас перемога - кордони 1991

Закликаю всіх до реалізму. хіба не видно що весь світ приносить в жертву Україну заради вистаження ерефії. спеціально тянуть резину з озброєнням, так можна воювати 5-10 років мостійно відступаючи метр за метром. Для нас навіть заморозка + неможливість для РФ напасти знову мінімум до смерті пуйла (реалізована якимось чином) це вже майже перемога
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:що вийдуть з клінча переможцями англосакси (США і ВБ) та союзники (Україна в тому числі), але не скоро і не зразу, а через ізоляцію, санкції РФ та її посіпак.

Но не забываем что война идёт на территории Украины, которая насквозь простреливается ракетами росармии. Для США и ВБ победа через год или через 10 лет - не суть важно. Для них война в Украине - небольшой кусочек бюджета на помощь Украине пока их граждане ходят на футбол и пивофесты. А для Украины?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:32

ЛАД
В Днепре, спасибо им подсуетились с техникой:
https://storage2.censor.net/video/3/090822_fil.mp4
Скажите пожалуйста, Вам не напоминает автомобиль обыкновенный ЛУАЗик?
А ведь собирали их раньше, в Луцке.
Вероятно уже с другим двигателем.
Только я не понял, чья машина - французов? Купленная за валюту?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:36

  Игорь Алексеевич написав:а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами
к которым вы по ошибке отнесли рф, на самом деле "супердержавы" ждут смены пуйла на кого то более вменяемого, дальше будет мирный возврат территорий и репарации в обмен на снятие санкций. По оружию, эскалация увеличит поставки, деэскалация - уменьшит их. Пуйло уже в тупике и большого поля для маневров у него нет. Идти вперед, его армию (рано или поздно, может в 2023 или в 2024г) снесут новые поставки Украине оружия, идти назад - его снесут с трона как проигравшего лузера.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:38

  Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет.
Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д.
Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями.
Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.


Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу
ritter
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:41

  Letusrock написав:
  Puente написав:Ну для нас перемога - кордони 1991

Закликаю всіх до реалізму. хіба не видно що весь світ приносить в жертву Україну заради вистаження ерефії. спеціально тянуть резину з озброєнням, так можна воювати 5-10 років мостійно відступаючи метр за метром. Для нас навіть заморозка + неможливість для РФ напасти знову мінімум до смерті пуйла (реалізована якимось чином) це вже майже перемога

Песков, да успокойся ты уже
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:41

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами
к которым вы по ошибке отнесли рф, на самом деле "супердержавы" ждут смены пуйла на кого то более вменяемого, дальше будет мирный возврат территорий и репарации в обмен на снятие санкций. По оружию, эскалация увеличит поставки, деэскалация - уменьшит их. Пуйло уже в тупике и большого поля для маневров у него нет. Идти вперед, его армию (рано или поздно, может в 2023 или в 2024г) снесут новые поставки Украине оружия, идти назад - его снесут с трона как проигравшего лузера.

рашу запад пока не выключил с полит.карты, т.к. раздел будет включать именно эконом. составляющие. А это пока газ, нефть, электрика.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:41

  crumd написав:
  flyman написав:що вийдуть з клінча переможцями англосакси (США і ВБ) та союзники (Україна в тому числі), але не скоро і не зразу, а через ізоляцію, санкції РФ та її посіпак.

Но не забываем что война идёт на территории Украины, которая насквозь простреливается ракетами росармии. Для США и ВБ победа через год или через 10 лет - не суть важно. Для них война в Украине - небольшой кусочек бюджета на помощь Украине пока их граждане ходят на футбол и пивофесты. А для Украины?

Євреї тисячоліттями був без держави.
От для українців питання стоїть збереження державності.
Тільки дятли думали що вони ні там ні сям, такі собі постсовки, які і вашим, і нашим. Ні риба, ні м"ясо.
Нажаль, їм тре визначитися. Або за них визначать.
А що, в США незалежність впала з неба, чи за неї боролися зі зброєю.
Аналогічно ВБ.
flyman
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