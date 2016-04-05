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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1981198219831984>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:44

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами
к которым вы по ошибке отнесли рф, на самом деле "супердержавы" ждут смены пуйла на кого то более вменяемого, дальше будет мирный возврат территорий и репарации в обмен на снятие санкций. По оружию, эскалация увеличит поставки, деэскалация - уменьшит их. Пуйло уже в тупике и большого поля для маневров у него нет. Идти вперед, его армию (рано или поздно, может в 2023 или в 2024г) снесут новые поставки Украине оружия, идти назад - его снесут с трона как проигравшего лузера.

Він має йти вперед. Того вимагає ситуація. Читайте класиків марксизму-ленінізму
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:45

  ritter написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет.
Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д.
Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями.
Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.


Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу

А звідки ви знаєте що ніякого контрнаступу на Півдні не буде.
У вас є якась інфа чи це просто ваш прогноз?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:49

Подоляк назвав контрнаступ на Херсон частиною психологічної спецоперації України
https://ukranews.com/ua/news/874792-pod ... i-ukrayiny
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:50

  otg написав:В студию доходную часть. В части где кредиты.

ищите на ветке. уже давно перетерто.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:52

дел
Востаннє редагувалось mephala в Вів 09 сер, 2022 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:54

  ЛАД написав:
  otg написав:....
Вы курили? В студию доходную часть. В части где кредиты.

Получили ответы? :)
Вот поэтому стараюсь не реагировать на автора.
Да и просто надоели разговоры о дорогах.
Никогда не думал, что у нас так много любителей ездить по буеракам и людей, не понимающих значение дорог для экономики.


ну вы и редкий ушлепок. когда я тогда вам предметно все разложил вы и слова пукнуть не смогли против. а тепрь нашли себе подписку. редкое вы говнецо канеш. такое исподтишка нагадить
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:05

  flyman написав:
  crumd написав:
  flyman написав:що вийдуть з клінча переможцями англосакси (США і ВБ) та союзники (Україна в тому числі), але не скоро і не зразу, а через ізоляцію, санкції РФ та її посіпак.

Но не забываем что война идёт на территории Украины, которая насквозь простреливается ракетами росармии. Для США и ВБ победа через год или через 10 лет - не суть важно. Для них война в Украине - небольшой кусочек бюджета на помощь Украине пока их граждане ходят на футбол и пивофесты. А для Украины?

Євреї тисячоліттями був без держави.
От для українців питання стоїть збереження державності.
Тільки дятли думали що вони ні там ні сям, такі собі постсовки, які і вашим, і нашим. Ні риба, ні м"ясо.
Нажаль, їм тре визначитися. Або за них визначать.
А що, в США незалежність впала з неба, чи за неї боролися зі зброєю.
Аналогічно ВБ.

Визначаються и стоять в черзі на виїзд (коли відкриють двері)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:09

  Schmit написав:Що за маячню ви пишете? ПАП повинен був фальсифікувати вибори на користь вказаних вище кандидатів?
Ні. Є дія більшості і є наслідок, і відповідальність. Кого нарід собі обрав, те і має, за те і вигрібає, хоча недоуміває "за що нам це все".

ПАП повинен був не топити таких конкурентів, як гриці-йулі і т.д.
Саме повинен.

Вкотре нагадую: маєте бажання навісити відповідальність народу за вибір, то надайте йому інструменти впливу на обраних!!!
Очкуєте? (точніше влада очкує їх надати і відповідати за свої рішення-дії), то й не треба згадувати відповідальність.

Або хоча б забезпечте народ (всіх виборців) повною! правдивою! інформацією про кандидатів, а також забезпечте можливість рівно!!-конкурентної участі порядних людей (накшалт, наприклад, д.Сашко).
Не можете забезпечити, то й не треба казати про відповідальність виборця.

Як наслідком рішень-дій царя були більшовики, так і наслідком саме президентства Порошенка став Зе.

Якщо ж народ сам повинен взяти відповідальність, дозріти, сам знайти інфо, сам розібратись та тощо, то дочекайтесь поки дозріє. А потім кажіть про відповідальність.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 сер, 2022 15:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Крыму уронено 7 окурков... наблюдаем. Ща опять будут угрозы с ЯО.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:15

  Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет.
Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д.
Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями.
Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Поэтому и оружия дают и будут давать нам столько, что бы мы могли хорошо защищаться, но не вести наступат. действий. А вот когда увидят, что раша ослабла в военной мощи и можно было бы начать активные действия в наступлении, то скажут - НЕЗЯ, надо срочно садится за стол переговоров.
Вот тогда и начнётся мировой деребан, что и кому отходит в мире.

Нехай у Вас таке бачення того, що є.
А яке бачення, що треба робити?
Що Україна та українці мають робити?
detroytred
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