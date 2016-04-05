flyman написав:що вийдуть з клінча переможцями англосакси (США і ВБ) та союзники (Україна в тому числі), але не скоро і не зразу, а через ізоляцію, санкції РФ та її посіпак.
Но не забываем что война идёт на территории Украины, которая насквозь простреливается ракетами росармии. Для США и ВБ победа через год или через 10 лет - не суть важно. Для них война в Украине - небольшой кусочек бюджета на помощь Украине пока их граждане ходят на футбол и пивофесты. А для Украины?
Євреї тисячоліттями був без держави. От для українців питання стоїть збереження державності. Тільки дятли думали що вони ні там ні сям, такі собі постсовки, які і вашим, і нашим. Ні риба, ні м"ясо. Нажаль, їм тре визначитися. Або за них визначать. А що, в США незалежність впала з неба, чи за неї боролися зі зброєю. Аналогічно ВБ.
Игорь Алексеевич написав:а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами
к которым вы по ошибке отнесли рф, на самом деле "супердержавы" ждут смены пуйла на кого то более вменяемого, дальше будет мирный возврат территорий и репарации в обмен на снятие санкций. По оружию, эскалация увеличит поставки, деэскалация - уменьшит их. Пуйло уже в тупике и большого поля для маневров у него нет. Идти вперед, его армию (рано или поздно, может в 2023 или в 2024г) снесут новые поставки Украине оружия, идти назад - его снесут с трона как проигравшего лузера.
Він має йти вперед. Того вимагає ситуація. Читайте класиків марксизму-ленінізму
Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет. Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д. Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями. Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу
А звідки ви знаєте що ніякого контрнаступу на Півдні не буде. У вас є якась інфа чи це просто ваш прогноз?
flyman написав:що вийдуть з клінча переможцями англосакси (США і ВБ) та союзники (Україна в тому числі), але не скоро і не зразу, а через ізоляцію, санкції РФ та її посіпак.
Но не забываем что война идёт на территории Украины, которая насквозь простреливается ракетами росармии. Для США и ВБ победа через год или через 10 лет - не суть важно. Для них война в Украине - небольшой кусочек бюджета на помощь Украине пока их граждане ходят на футбол и пивофесты. А для Украины?
Євреї тисячоліттями був без держави. От для українців питання стоїть збереження державності. Тільки дятли думали що вони ні там ні сям, такі собі постсовки, які і вашим, і нашим. Ні риба, ні м"ясо. Нажаль, їм тре визначитися. Або за них визначать. А що, в США незалежність впала з неба, чи за неї боролися зі зброєю. Аналогічно ВБ.
Визначаються и стоять в черзі на виїзд (коли відкриють двері)
Schmit написав:Що за маячню ви пишете? ПАП повинен був фальсифікувати вибори на користь вказаних вище кандидатів? Ні. Є дія більшості і є наслідок, і відповідальність. Кого нарід собі обрав, те і має, за те і вигрібає, хоча недоуміває "за що нам це все".
ПАП повинен був не топити таких конкурентів, як гриці-йулі і т.д. Саме повинен.
Вкотре нагадую: маєте бажання навісити відповідальність народу за вибір, то надайте йому інструменти впливу на обраних!!! Очкуєте? (точніше влада очкує їх надати і відповідати за свої рішення-дії), то й не треба згадувати відповідальність.
Або хоча б забезпечте народ (всіх виборців) повною! правдивою! інформацією про кандидатів, а також забезпечте можливість рівно!!-конкурентної участі порядних людей (накшалт, наприклад, д.Сашко). Не можете забезпечити, то й не треба казати про відповідальність виборця.
Як наслідком рішень-дій царя були більшовики, так і наслідком саме президентства Порошенка став Зе.
Якщо ж народ сам повинен взяти відповідальність, дозріти, сам знайти інфо, сам розібратись та тощо, то дочекайтесь поки дозріє. А потім кажіть про відповідальність.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 сер, 2022 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет. Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д. Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями. Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны. Поэтому и оружия дают и будут давать нам столько, что бы мы могли хорошо защищаться, но не вести наступат. действий. А вот когда увидят, что раша ослабла в военной мощи и можно было бы начать активные действия в наступлении, то скажут - НЕЗЯ, надо срочно садится за стол переговоров. Вот тогда и начнётся мировой деребан, что и кому отходит в мире.
Нехай у Вас таке бачення того, що є. А яке бачення, що треба робити? Що Україна та українці мають робити?