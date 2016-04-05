Закликаю всіх до реалізму. хіба не видно що весь світ приносить в жертву Україну заради вистаження ерефії. спеціально тянуть резину з озброєнням, так можна воювати 5-10 років мостійно відступаючи метр за метром. Для нас навіть заморозка + неможливість для РФ напасти знову мінімум до смерті пуйла (реалізована якимось чином) це вже майже перемога
Песков, да успокойся ты уже
а що не так? пару місяців тому форумні фантазери вже в планах брали Херсон в липні/серпні і починали штурм Криму у вересні. А по факту? Чи далі хтось вірить що "внезапно" нам хтось дасть тисячі танків / артилерії / літаків щоб ми швиденько все звільнили на раз-два.
Україна прекрасно тримається, але потрібно максимально зберегти військо і людей (в т.ч. тих що виїхали). Інакше років через 10 залишики живих чоловіків на передовій будуть захищати залишки ще живих пенсіонерів в тилу...
Schmit написав:.... Ну, компроматами отих названих, що не пройшли, ніхто не топив, так що тут питання тільки до наріду, який з лозунгом "хуже не будєт" і бажанням посміятись (напевно над армією, мовою, вірою) у надважкий час вирішив довірити долю держави найменш професійному, зате веселому і "кмітливому" кандидату.
Блин, до чего надоело! Не нравится вам народ, как пишут: "Чемодан, вокзал, ... в любую сторону". Сколько можно сопли жевать! Поставьте себе уже в красном углу портрет Порошенко или кого хотите и молитесь на него хоть круглыми сутками. Не уверен, что все перечисленные Вами в предыдущем посте в условиях войны оказались бы лучше Зеленского. А вот хуже, вполне возможно. Сегодня к нему претензии есть? Если есть, то какие? Если нет, то хватит причитать.
лад и отг. а че - только жаловаться способны? интеллекта аргументированно нету возразить? сели в лужу и похрюкиваете? продолжу вам ума вставлять. доходную часть я вам разложил теперь расходная итоговый расход отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/ бюджет из старой же ссылки берем закладку d3 и смотрим статью "3110000 Державне агентство автомобільних доріг України" по факту за год потрачено 129 ярдов. план при первом принятии 46 ярдов. перевыполнение расходов сами посчитаете или калькулятор подарить? и это при том что бюджетная часть от иностранных помощников уменьшилась на 0,7 ярда. сидят еще двое и умных из себя корчат.