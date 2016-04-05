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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1981198219831984>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:17

  antey1969 написав:
  Letusrock написав:
  Puente написав:Ну для нас перемога - кордони 1991

Закликаю всіх до реалізму. хіба не видно що весь світ приносить в жертву Україну заради вистаження ерефії. спеціально тянуть резину з озброєнням, так можна воювати 5-10 років мостійно відступаючи метр за метром. Для нас навіть заморозка + неможливість для РФ напасти знову мінімум до смерті пуйла (реалізована якимось чином) це вже майже перемога

Песков, да успокойся ты уже


а що не так? пару місяців тому форумні фантазери вже в планах брали Херсон в липні/серпні і починали штурм Криму у вересні. А по факту?
Чи далі хтось вірить що "внезапно" нам хтось дасть тисячі танків / артилерії / літаків щоб ми швиденько все звільнили на раз-два.

Україна прекрасно тримається, але потрібно максимально зберегти військо і людей (в т.ч. тих що виїхали). Інакше років через 10 залишики живих чоловіків на передовій будуть захищати залишки ще живих пенсіонерів в тилу...
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:29

  alex_dvornichenko написав:В Крыму уронено 7 окурков... наблюдаем. Ща опять будут угрозы с ЯО.

Як там вони обіцяли - "возмездие".

*в оккупированном Крыму сообщают о взрывах. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.

"По предварительным данным, нанесен удар по военному аэродрому", — говорится под видео.

Официальных комментариев о взрывах оккупационные власти Крыма пока не давали.*
https://tsn.ua/ru/ato/v-okkupirovannom- ... 30280.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:35

  Schmit написав:....
Ну, компроматами отих названих, що не пройшли, ніхто не топив, так що тут питання тільки до наріду, який з лозунгом "хуже не будєт" і бажанням посміятись (напевно над армією, мовою, вірою) у надважкий час вирішив довірити долю держави найменш професійному, зате веселому і "кмітливому" кандидату.

Блин, до чего надоело!
Не нравится вам народ, как пишут: "Чемодан, вокзал, ... в любую сторону".
Сколько можно сопли жевать!
Поставьте себе уже в красном углу портрет Порошенко или кого хотите и молитесь на него хоть круглыми сутками.
Не уверен, что все перечисленные Вами в предыдущем посте в условиях войны оказались бы лучше Зеленского. А вот хуже, вполне возможно. Сегодня к нему претензии есть?
Если есть, то какие?
Если нет, то хватит причитать.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:05

  detroytred написав:
  alex_dvornichenko написав:В Крыму уронено 7 окурков... наблюдаем. Ща опять будут угрозы с ЯО.

Як там вони обіцяли - "возмездие".

*в оккупированном Крыму сообщают о взрывах. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.

"По предварительным данным, нанесен удар по военному аэродрому", — говорится под видео.

Официальных комментариев о взрывах оккупационные власти Крыма пока не давали.*
https://tsn.ua/ru/ato/v-okkupirovannom- ... 30280.html


Кримському мосту приготуватись :D
fler
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:22

  alex_dvornichenko написав:В Крыму уронено 7 окурков... наблюдаем. Ща опять будут угрозы с ЯО.

Нарешті. :D :D
Тільки я почав їх хаяти, відразу виправились. :D :D
Ну молодці!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Кримському мосту приготуватись

для початку треба антонівський домучити.

не розумію який прикол з кримським мостом. якщо якимось дивом вдасться його зруйнувати тоді рузькі точно сухопутний коридор не віддадуть
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:32

дел
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 09 сер, 2022 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:32

  Letusrock написав:
  fler написав:Кримському мосту приготуватись

для початку треба антонівський домучити.

не розумію який прикол з кримським мостом. якщо якимось дивом вдасться його зруйнувати тоді рузькі точно сухопутний коридор не віддадуть

А якщо не вдасться, то вiддадуть? :)
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:33

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:В Крыму уронено 7 окурков... наблюдаем. Ща опять будут угрозы с ЯО.

Нарешті. :D :D
Тільки я почав їх хаяти, відразу виправились. :D :D
Ну молодці!


"А вот что случилось на самом деле. На площадке хранения сдетонировало несколько боеприпасов. Никто не пострадал. Техника тоже цела."

Рашисты соглашаются, с тем, что это были окурки, угроз не будет, расходимся.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

лад и отг. а че - только жаловаться способны? интеллекта аргументированно нету возразить? сели в лужу и похрюкиваете?
продолжу вам ума вставлять.
доходную часть я вам разложил
теперь расходная
итоговый расход отсюда
https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/
бюджет из старой же ссылки
берем закладку d3 и смотрим статью "3110000 Державне агентство автомобільних доріг України"
по факту за год потрачено 129 ярдов. план при первом принятии 46 ярдов.
перевыполнение расходов сами посчитаете или калькулятор подарить?
и это при том что бюджетная часть от иностранных помощников уменьшилась на 0,7 ярда.
сидят еще двое и умных из себя корчат.
mephala
 
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