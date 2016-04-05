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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:39
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:39
Евгений Н. написав:
А якщо не вдасться, то вiддадуть?
можливо, коли небудь, як "жест доброї волі" чи в результаті політичних торгів і т.д.
удар по мосту це чергова ескалація, а Україна зараз не в силі піднімати ставки, поки що....
це як заява "наказую звільнити південь за 2-3 тижні"
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Letusrock
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:43
ritter написав: Игорь Алексеевич написав:
Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет.
Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д.
Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями.
Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу
А якби почекали хвилин 15...то не потрапили б в молоко....
Чи пряме бомбардування аеродрому в Криму - для вас це відступ?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:49
detroytred написав:
*в оккупированном Крыму сообщают о взрывах. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории
сrumd, що з хлєбалом?
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Hotab
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:51
Hotab
методичка обновляется, пока не может отвечать.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:51
Letusrock написав: Евгений Н. написав:
А якщо не вдасться, то вiддадуть?
можливо, коли небудь, як "жест доброї волі" чи в результаті політичних торгів і т.д.
удар по мосту це чергова ескалація, а Україна зараз не в силі піднімати ставки, поки що....
це як заява "наказую звільнити південь за 2-3 тижні"
Це надзвичайно важлива подія яка дає такий же психологічний ефект як і враження крейсеру москва. А сьгодняшній удар по кримському аеродрому, це також важливий крок, який почне серію панічних настроїв у Криму, які будуть перетікати у росію.
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_Mykola_
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