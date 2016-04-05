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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19811982198319841985>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:33

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:В Крыму уронено 7 окурков... наблюдаем. Ща опять будут угрозы с ЯО.

Нарешті. :D :D
Тільки я почав їх хаяти, відразу виправились. :D :D
Ну молодці!


"А вот что случилось на самом деле. На площадке хранения сдетонировало несколько боеприпасов. Никто не пострадал. Техника тоже цела."

Рашисты соглашаются, с тем, что это были окурки, угроз не будет, расходимся.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

лад и отг. а че - только жаловаться способны? интеллекта аргументированно нету возразить? сели в лужу и похрюкиваете?
продолжу вам ума вставлять.
доходную часть я вам разложил
теперь расходная
итоговый расход отсюда
https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/
бюджет из старой же ссылки
берем закладку d3 и смотрим статью "3110000 Державне агентство автомобільних доріг України"
по факту за год потрачено 129 ярдов. план при первом принятии 46 ярдов.
перевыполнение расходов сами посчитаете или калькулятор подарить?
и это при том что бюджетная часть от иностранных помощников уменьшилась на 0,7 ярда.
сидят еще двое и умных из себя корчат.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=sUTh9zowZJg
Вроде как самый большой окурок.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Евгений Н. написав:А якщо не вдасться, то вiддадуть?

можливо, коли небудь, як "жест доброї волі" чи в результаті політичних торгів і т.д.

удар по мосту це чергова ескалація, а Україна зараз не в силі піднімати ставки, поки що....
це як заява "наказую звільнити південь за 2-3 тижні"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:43

  ritter написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет.
Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д.
Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями.
Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу
А якби почекали хвилин 15...то не потрапили б в молоко....
Чи пряме бомбардування аеродрому в Криму - для вас це відступ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:*в оккупированном Крыму сообщают о взрывах. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории

сrumd, що з хлєбалом? :lol:

Як там "росармія" і "росавіація"? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 сер, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:51

Hotab
методичка обновляется, пока не может отвечать.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:51

  Letusrock написав:
  Евгений Н. написав:А якщо не вдасться, то вiддадуть?

можливо, коли небудь, як "жест доброї волі" чи в результаті політичних торгів і т.д.

удар по мосту це чергова ескалація, а Україна зараз не в силі піднімати ставки, поки що....
це як заява "наказую звільнити південь за 2-3 тижні"

Це надзвичайно важлива подія яка дає такий же психологічний ефект як і враження крейсеру москва. А сьогодняшній удар по кримському аеродрому, це також важливий крок, який почне серію панічних настроїв у Криму, які будуть перетікати у росію.
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туристический сезон в разгаре. в Крыму жарко



vitaliian
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Пусть дохнут рашиские твари
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