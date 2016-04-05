лад и отг. а че - только жаловаться способны? интеллекта аргументированно нету возразить? сели в лужу и похрюкиваете? продолжу вам ума вставлять. доходную часть я вам разложил теперь расходная итоговый расход отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/ бюджет из старой же ссылки берем закладку d3 и смотрим статью "3110000 Державне агентство автомобільних доріг України" по факту за год потрачено 129 ярдов. план при первом принятии 46 ярдов. перевыполнение расходов сами посчитаете или калькулятор подарить? и это при том что бюджетная часть от иностранных помощников уменьшилась на 0,7 ярда. сидят еще двое и умных из себя корчат.
Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет. Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д. Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями. Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу
А якби почекали хвилин 15...то не потрапили б в молоко.... Чи пряме бомбардування аеродрому в Криму - для вас це відступ?
Евгений Н. написав:А якщо не вдасться, то вiддадуть?
можливо, коли небудь, як "жест доброї волі" чи в результаті політичних торгів і т.д.
удар по мосту це чергова ескалація, а Україна зараз не в силі піднімати ставки, поки що.... це як заява "наказую звільнити південь за 2-3 тижні"
Це надзвичайно важлива подія яка дає такий же психологічний ефект як і враження крейсеру москва. А сьогодняшній удар по кримському аеродрому, це також важливий крок, який почне серію панічних настроїв у Криму, які будуть перетікати у росію.